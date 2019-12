YDÜ’den bir yılda 199’uncu sergi

Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 15 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar tarafından hazırlanan 22 eserden oluşan karma resim sergisi, İçişleri Bakanı Baybars tarafından YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Arshyn Kabylbek, Rakhat Saparalieva ve Zeynelkhan Mikhamedjan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 22 eserden oluşan karma sergi ile Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’e ait 15 eserden oluşan kişisel resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı.

Sergi açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer konuşma yaptı.

Şanlıdağ sanatçıyı desteklemenin toplumların geleceğine yatırım yapmak olduğunun altını çizerek, büyük liderlerin bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları desteklediğini belirtti.

Temelleri 9 Ağustos 2018’de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğini anlatan Prof. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen bir müze olacağını, Müze koleksiyonunun, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacağını ifade etti.

Bugüne dek yurtdışından 1000’e yakın sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldığını söyleyen Prof. Şanlıdağ, bu büyük proje kapsamında birçok çalıştayın yapıldığını ve yaklaşık son 1 yılda 199 serginin açıldığını, üretilen eser sayısının 20.000’e yaklaştığı, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını vurguladı.

Prof. Şanlıdağ; “Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi kampüste faaliyet gösterecek. Kampüste faaliyet gösterecek toplam 7 müze için oluşan materyal sayısı 100.000’e ulaştı. Bir kültür hazinesinin birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ne vermiş oldukları destek nedeniyle Yakın Doğu ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz “ dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ şöyle dedi:

“Üniversitemiz, belirlediği hedeflere ulaşmak için eğitim, bilim, sanat ve inovasyon ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam etmektedir. Eğitimde bu yıl Tıp, Hemşirelik ve Veteriner Hekimliği fakültelerinde Erasmus Değişim Programı ile öğrenci ve akademisyen değişimini başlattık. Bilimde akademisyenlerimiz üniversitemiz adına ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde toplam 1507 yayın yaptı, 1773 bilimsel etkinliğe katıldı ve 665 bilimsel etkinlik düzenledi. Dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan CERN Projesi’ne paydaş kurum olma yolunda önemli bir adım atarak ve CERN’e ilk araştırmacımızı göndererek bu projede partner olmanın temelleri atıldı. İnovasyonda ise ilk elektrikli yerli arabamız Günsel, yakın zamanda üç prototipiyle halkımızın karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.

Başardıklarımız, hedeflerimiz doğrultusunda başaracaklarımızın gerçekçi kestirimi ve güvencesidir. Sonuç itibarıyla unutulmamalıdır ki, üniversitelerin üreteceği bilimden, yenileşim ve teknolojiden lokal olarak toplumumuz global olarak da uygarlığımız kazanacaktır. Bu uzun yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin desteği ve yol göstericiliği ile gerçekleştirmekteyiz.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Zeinelkhan Mikhamejan, “Kıbrıs’a yetenekli sanatçı olarak gelirken, Kıbrıs’tan üstün yetenekli olarak ayrılıyorlar. Başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e sonsuz şükranlarımızı sunar, tüm sanatçı dostlarıma ise başarılar ve ilham dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Kazakistanlı Sanatçı Almas Nurgozhayev ise, “Bu muhteşem projenin mimarı Dr. Suat Günsel'e fikirlerimizi, hayat deneyimlerimizi, duygularımızı dünya ile paylaşma fırsatını sunduğu için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise konuşmasında şöyle dedi:

“Sabaha değerli sanat severlerle ve sanat dolu olarak başlamak benim içim büyük bir onurdur. Yakın Doğu ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi bu anlamda toplumumuzun kültür seviyesinin arttırılması, sanata ve sanatçıya olan ilginin ve desteğin artırılması, farkındalık yaratması ve toplumumuzun tüm uluslararası kültürlerle ve sanatla buluşması için çok önemli katkılar yapmaktadır. Ben sizlerin huzurunda tüm Yakın Doğu ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bizleri de gururlandıran başarılarıyla uluslararası anlamda ülkemizin tanınmışlığına da katkı sağlayarak, tanıtımını bu anlamda yurt dışında temsillerle ortaya koyarak, sadece ekonomik değil, böylesine önemli kültürel ve sanatsal faaliyetlere katkı sağlamak da son derece önemlidir.

Sanat eserleri, sanatçılara kapı vazifesi görür; farklı sanatçı ve sanat eserlerine öncülük ederler. Farklı ülkelerde gördüğümüz eserler ne kadar büyük olursa olsun sanatla nasıl küçülebileceğini gösteriyor. Picasso’ya sormuşlar; Sizce sanat nedir?”diye, “Sanat ne değildir ki, ama o her neyse onda her şeyden bir şey var” demiş. Bu aslında hepimizin içerisinde yaşadığı hayata nasıl baktığımızı, umutların ortaya koyduğu yaratıcılığı nasıl sergilediğimizi, her alanda içimizde bir miktar sanatı yansıttığımızı ve sanatla bütünleşik olduğumuzu ortaya koyuyor. Bugün gerçekten eğer sanat insanın umuduysa sanatçı da bu umuda can veren, kültürleri birleştiren özel kişilerdir. Değerli sanatçı Almas Nurgozhayev’in 2012 yılında “Kıtaları Birleştiren Bir Sanat” isimli sanat albümünü oluşturmasına yönelik özel katkılarını da biliyoruz. Kendisi bizler gibi, kültür ve sanatla insanlığın dünyada bir bütün olarak buluşmasın, insanların birbirini anlamada aracı olarak kültür ve sanatı seçmelerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bizler de bunu vurgulamaktan gurur duyuyoruz.”

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından Kazakistanlı Sanatçılar; Arshyn Kabylbek , Rakhat Saparalieva ve Zeynelkhan Mikhamedjan’a teşekkür belgesi, Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü ise Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’e takdim edildi. Sergiler, 13 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.