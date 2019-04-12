YDÜ’den bir sergi daha

Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından bugün YDÜ’de açılıyor

Dünyanın en büyük fotoğraf federasyonu olan Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu tarafından “Fotoğraf Sanatında Mükemmellik Altın Unvanı” alan ilk Kıbrıslı kadın fotoğrafçı ve ilk Kıbrıslı Türk fotoğrafçı olan Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılacak.

“Vizörümden” adlı Fotoğraf Sergisi’nin açılışı, bugün saat 09.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

6 kıtada, 70’den fazla ülkede çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel sergiler açan, birçok uluslararası ödül sahibi olan fotoğrafçı Buket Özatay’ın doğa, insan, kreatif, gezi ve sokak fotoğraflarından oluşan sergisi, 26 Nisan 2019 tarihine kadar hafta için 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.