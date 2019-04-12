banner255
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
19 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
168 0
 
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
166 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
97 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
57 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
banner82

YDÜ’den bir sergi daha

banner27

Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından bugün YDÜ’de açılıyor

banner262
YDÜ’den bir sergi daha
banner267

Dünyanın en büyük fotoğraf federasyonu olan Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu tarafından “Fotoğraf Sanatında Mükemmellik Altın Unvanı” alan ilk Kıbrıslı kadın fotoğrafçı ve ilk Kıbrıslı Türk fotoğrafçı olan Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılacak.

“Vizörümden” adlı Fotoğraf Sergisi’nin açılışı, bugün saat 09.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

6 kıtada, 70’den fazla ülkede çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel sergiler açan, birçok uluslararası ödül sahibi olan fotoğrafçı Buket Özatay’ın doğa, insan, kreatif, gezi ve sokak fotoğraflarından oluşan sergisi, 26 Nisan 2019 tarihine kadar hafta için 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.