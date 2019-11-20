YDÜ’den bir günde beş sergi daha

Kazakistanlı üç ressamın Kıbrıs Modern Sanat müzesi için hazırladığı ve 65 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçıların hazırladığı 43 eser ve Azerbaycanlı sanatçıların hazırladığı 21 eserden oluşan iki karma sergi, Bakan Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 65 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva ve Salimgali Myrzashev’e ait 43 eserden oluşan karma resim sergisi ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, Jamalа Rahmanlı ve Rafael Aliyev’e ait 21 eserden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılan serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,

“Pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Kazakistanlı ve Azerbaycanlı sanatçıların karma ve kişisel resim sergilerinin açılışında bir aradayız” dedi.

Prof. Şanlıdağ önceki konuşmalarına atıfta bulunarak, açılış konuşmasında üniversitenin akademik çalışmalarına da değindi.

Şanlıdağ, “CERN projesine dahil olacağımıza dair bir bilgilendirme yapmış, CERN’deki 3 araştırma grubu liderini akademik kadromuza dahil ettiğimizi duyurmuş ve 2 yıl içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi olarak bir araştırma grubuyla projeye dahil olmak için çalışmalarımızı başlattığımızı söylemiştim. Halihazırda araştırmacılarımızdan biri CERN’deki çalışmalarına başlayarak, belirlemiş olduğumuz hedefle ilgili ilk adımı atmış oldu.” dedi.

Şanlıdağ, dünyada üniversiteleri derecelendirme sistemlerinden birisi olan Webometrics tarafından geçtiğimiz ay H-indeksi 100’ün üzerinde olan dünyanın en iyi Yüksek Enerji Fizikçileri ve Astrofizikçileri listesinin açıklandığını, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kerem Can Koçak’ın H-indeksi 145 ile Yüksek Enerji Fiziği ve Astrofizikçiler listesinde yer aldığını vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Erasmus değişim programı ile ilgili olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’sinden de bir öğrencinin Erasmus + değişim programı ile Hırvatistan’ın Zagrep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu dönem eğitime başladığını belirterek, ayrıca Erasmus + Öğretim Elemanı değişim program kapsamında Avustruya’nın Viyana Veteriner Üniversitesi’nden Profesör Sabine Shaefer-Somi’nin de üniversitemizde doktora derslerine ve araştırma projelerine önceki gün itibarıyla başladığını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2018-19 akademik yılında ulusal ve uluslararası düzeyde 665 bilimsel etkinlik düzenlediği, 1773 bilimsel etkinliğe katıldığını hatırlatarak, bu etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini bu bağlamda son bir ay içerisinde Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu araştırmacılarının katılmış oldukları kongrelerden 3 en iyi araştırma ödülü ve bir üçüncülük ödülü alarak KKTC’ye döndüklerini belirtti.

Azerbaycanlı sanatçılar adına konuşan Rafael Aliyev, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesine katılan Azerbaycanlı sanatçılar adına, Sayın Dr. Suat Günsel'e ve proje yönetimine bize sağladıkları tüm olanaklar ve yaratıcı çalışma ortamı için, minnettarlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Aliyev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmaktan onur duyduklarını, projenin her bir katılımcısı, yaratıcı çalışmalarını Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bırakarak Türk dünyası kültürüne katkıda bulunduğunu belirterek; “Tüm kalbimle hepinize başarı, refah ve iyi şanslar diliyorum” İfadelerini kullandı.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Salimgali Myrzashev ise, “Dünya sanat tarihinde benzeri olmayan böyle bir projede yer almaktan şeref duyuyoruz. Proje katılımcıları adına, Sayın Dr. Suat Günsel'e ve proje yönetimine yaratıcı çalışma sağlanan koşullar için, minnettarlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimizi bir noktada birleşiyoruz, o da sanat ve yaratma arzusudur” dedi.

Kişisel sergisi açılan Botagoz Tolesh ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmaktan büyük onur ve mutluk duyduğunu, Türk dünyasının birleşmesinin çok önemli ve asil bir vazife olduğunu söyledi.

“Dr. Suat Günsel’e bu görkemli projeye katılma fırsatı sağlamasından ötürü ve yaratıcı potansiyelimi daha da ortaya çıkarma fırsatı verdiği için çok müteşekkirim” diyen sanatçı, projenin kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladığını belirtti.

Kişisel sergisi açılan sanatçı Aitkali Zhaisanbayev de; “Medeniyetler ve kültürlerin yeşerip kökleşmesinde en önemli unsur olan sanat, Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte, tüm Türki cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının birleşmesinde bir sanat köprüsü vazifesi görmektedir. Sayın Dr. Suat Günsel, bu görkemli projeye katkımı sunma fırsatı verdiğiniz için size çok müteşekkirim. Desteğiniz, ilginiz, sıcak karşılama ve dostluk dolu atmosfer için çok teşekkür ederim.” dedi.

Kişisel sergisi açılan bir diğer sanatçı Yergali Palymbetov ise, Kıbrıs’ta düzenlenen Uluslararası sempozyum kapsamında, Türk halk sanatçılarının da katılım gösterdiği bu sergi açılışında bulunmaktan onur duyduğunu, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e Türk dünyası sanatçılarını bir araya getirdiği için derin saygı ve minnettarlığını sundu.

Sanatçı; “Bu proje çok büyük bir emek ve derin bir anlam taşımaktadır. Sanat ölçülemez ve sınırsızdır, sanat sonsuzdur! Sayın Suat Bey, bir kez daha size minnettarlığımı sunuyorum, bu projenin temeli ve kalbi sizsiniz! Serginin açılmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımı yürekten kutlarım” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, bu kadar yetenekli sanatçıları bir araya getirmenin Suat Hoca’nın başarısı olduğunu dile getirdi.

Taçoy; YDÜ, KKTC’nin bir sonraki kuruluş yıldönümünde, yani devletimizin kuruluşunun 37. yılında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni açmak için kollarını sıvamış, hummalı bir çalışma yürütmektedir. Benim tahminlerime göre, bugüne kadar yaklaşık 20 bin eser, bundan sonraki açılışa kadar ise 25 bin belki daha fazla eser yaratılacaktır” dedi.

Bakan Taçoy ayrıca, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasında büyük bir katkı sağladığını, eser sayısının gelecekte 100 Bin’i aşacağı düşüncesinin heyecan ve umut verdiğini söyledi.

Hasan Taçoy, “Kıbrıs Modern Sanat müzesi kültürleri ve halkları sanat yoluyla birleştiren bir köprüdür” dedi.

Konuşmaların ardından Taçoy tarafından kişisel sergileri açılacak olan Botagoz Tolesh, Aitakali Zhaisanbayev ve Yergali Palymbetov’a Gümüş anahtar onur ödülü ile karma sergileri açılacak Azerbaycanlı ve Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergi 22 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda gezilebilecek.