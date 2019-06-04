YDÜ’den 50. sergi

Azerbaycanlı 11 sanatçının 41 eserinden oluşan “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Eğitim Bakanı Çavuşoğlu tarafından YDÜ’de açıldı. Bu sergi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşturulması çerçevesinde açılan sergi sayısı 50’ye ulaştı

Azerbaycanlı 11 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Azerbaycan Sanatçıları adına Anar Hüseynzada ile Tahir Alakbarov ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşturulması çerçevesinde 50. serginin açıldığını, Azerbaycan ressamlarının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dördüncü gelişleri olduğunu söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin üçüncü katının tamamlandığını aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzede bugüne kadar 10 bine yakın eserin toplandığını belirtti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sadece Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarının ressamlarının eserlerinden oluştuğunu ve dünyada böyle benzer bir müze olmadığını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Günsel ailesi dünya çapında eserler yapmıştır. Yakın Doğu Üniversitesi ile Hastanesi bu eserlerin örnekleridir.Üniversitemiz öğretim elemanları 2018 yılında 1200’den fazla makale yayınlayarak öğretim üyesi başına düşen makale sayısına göre üniersitemiz Türkiye’de üçüncü, KKTC’de birinci sırada yer aldı. Günsel ailesi kültür sanat alanında yeni bir eser yaratarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurdu. Bugüne kadar 500’den fazla ressam buraya gelip çalıştaylar yaparak sergiler açtılar” diye konuştu.

Azerbaycan ressamlarının eserlerinin en yüksek değerde alıcı bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu,Azeri ressamların hepsinin Azerbaycan Devlet Ressam Akademisi mezunu olduğunu söyledi. Ressamların odaklandığı konuların geniş olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sadıkoğlu, Azeri ressamlarım bir çok sergilerde ödüller aldığını, renkleri parlak bir şekilde kullandıklarını, içlerindeki duyguları farklı stillerde yansıttıklarını, modern ve klasik modernizmin görüldüğünü aktardı.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ NESİLLER BOYU YAŞAYACAK

Azerbaycan Sanatçıları adına konuşan Anar Huseynzada da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi altında sanat eserleri üretmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Samimiyetle çalışmalar yaptık buralarda. Kıbrıs’ın çok güzel bir manzarası var. İnsanlar çok güzel ve misafirperver. Çalışma atölyeleri çok güzel. Yüreğimizleçalışarak eserler ürettik. Umut ediyorum ki beğeneceksiniz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk dünyasının müzesi olacak ve nesiller boyu yaşayacak. Suat Bey gibi devletini seven insanlar var. Kıbrıs öz medeniyetleri ile dünyada tanınacaktır. Aramızda 16 yaşında genç bir ressam var. Misafirperverliğiniz için minettarız” dedi.

YENİ BİR UFUK AÇILDI

Tahir Alakbarov ise kendi özleri için yeni bir dünya ve ufuk açıldığını belirterek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bütün Türk dünyası ressamlarının büyük katkısı olacağını söyledi. Geleceğin desteklenmesi için de Çocuk ve genç ressamların da sergilerinin düzenlenerek sanata teşvik edilmesini temenni etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “KALICI ESERLER SANAT YOLUYLA OLUŞUYOR”

Konuşmasına sazı ile sözü ile sanatı ile güzel bir ortam hazırlayan ve Türk dünyasına hizmet eden Dr. Suat Günsel’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yapılanların alkışlanması gerektiğini söyledi.

Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Azerbaycanlı ressamların duygularının boya ve fırça ile ortaya döküldüğünü, renklenip canlandığını ve Türk dünyasınısardığını gösterdiğini ifade ederek, “Böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğum mutluluğu Suat Hoca’ya teşekkürlerini sunarak ifade etmek isterim. Aynı zamanda sanat yoluyla ambargoların da yıkılabileceğini bizlere göstermiş oldu” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Azerbaycanlı sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00- 16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.