YDÜ’deki sergi ve müzeler bir hafta ücretsiz

YDÜ’de bulunan müzeler ve sergiler, Dünya Sanat Haftası nedeniyle bir hafta boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dünya Sanat Haftası’nda Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan müzeler ile 9 ayrı noktada bulunan sergiler bir hafta boyunca tüm Kıbrıs vatandaşlarına ücretsiz olacak.

Ülkemizi, kültür-sanat altyapısını geliştirerek dünyada kültür ve sanatla her dönem anılan bir merkez haline getirmek için birçok projeyi hayata geçiren Yakın Doğu Üniversitesi, her yıl pek çok sanat etkinliği ile bir sanat haftası olarak kutlanan Dünya Sanat Günü nedeniyle kampus içerisinde bulunan müze ve açık olan 9 farklı serginin bir hafta boyunca ücretsiz gezilebileceğini duyurdu.

Dünya Sanat Günü Etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de sanatseverleri Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının 2 ayrı sergisi ile buluşturacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Dünya Sanat Haftası nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Bünyesinde yer alan müzeler ile 9 ayrı noktada açık bulunan sergilerin bir hafta boyunca tüm Kıbrıs vatandaşları tarafından ücretsiz gezebileceği bildirildi.

Kıbrıs Türk halkına sanatı sevdirme misyonunu başarıyla yerine getiren Yakın Doğu Üniversitesi, sanatçı Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanması dolaysıyla sanatseverleri 2 farklı sergi ile buluşturacak.

RENKLİ SERGİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Temelleri atıldığı günden itibaren 22 sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde Dünya Sanat Haftası kapsamında, açılışı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından 40 eserinin sergileneceği iki ayrı sergiden oluşan “Kazakistan Ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunulacak. “Kazakistan Ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” 15 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 9.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda yer alacak.

GÖRKEM BULUNÇ: “SANAT, BAŞKA “DÜNYA”YI ANLATAN; BU DÜNYADIR”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç, ‘15 Nisan Dünya Sanat Günü’ vesilesiyle sanata gönül veren tüm sanatçıları ve sanatseverleri kutladı.

Özgürlük ve özgünlük durumu olan sanat ile sanatçının yaşamımızdan eksik olmamasını temenni eden Bulunç mesajında, “Dünyanın farklı coğrafyalarında sanat icra etmeye çalışan Türk Dünyası'na ait tüm sanatçılarımızın ve dünya sanat camiasının 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü kutlar, evrensel ortak bir dil olan sanatın altında farklı dilleri ve farklı yaratılıştaki insanları ortak bir anlayışta buluşturmanıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, şu anda 6000 den fazla sanat eserine sahip olduğunu belirten Bulunç, müze binasının açılacağı tarih olan 15 Kasım 2020 yılında 20,000 esere ulaşılmasının öngörüldüğünü söyledi. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Kazakistan, Başkurdistan, Gürcistan, Kırgızistan gibi ülkelerden yüzlerce sanatçının Kuzey Kıbrıs’ta çalıştaylar düzenleyerek sergiler açtığını dile getiren Bulunç, 2020 yılına kadar da 100’den fazla çalıştay yapılmasını planladıklarını aktardı.

“İNSANLARI SANATLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ…”

Sanatın ortak duygu, düşünce ve değerlerin oluşması için var olduğunu, sanatın insanları birbirlerine yaklaştırdığını ifade eden Görkem Bulunç, “Sanat insanların birbirlerini anlamaları içindir. Yaşadığımız dünyayı farklı duygularla anlatan başka bir dünyadır. Toplumsal ve evrensel barışı gerçekleştirmek içindir. Sanatın, toplumda ilerlemesini ve önemini "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözleri en iyi şekilde ifade eder. Sanat yaratıcılıktır, insanın beğenisini geliştirir ve toplumlar sanata verdikleri önem kadar gelişirler. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.