YDÜ’deki sanat zincirine bir halka daha

Fotoğraf sanatçısı Gökyiğit’in 200 eserinden oluşan fotoğraf sergisi Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YDÜ’de açıldı. Akıncı, “YDÜ’de yerleşen kültür ve sanat etkinlikleri geleneği, ambargo altında yaşayan toplumun dünyaya açılma penceresidir” dedi

Fotoğraf Sanatçısı ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökyiğit’in farklı kategorilerden çalışmalarını içeren 200 fotoğraftan oluşan “100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı.

Sergi, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer aldı.

Mehmet Gökyiğit’in yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf yarışmalarında ödül almış 75 fotoğrafının yanı sıra, 65 renkli ve 60 siyah-beyaz fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, sanat tarihine yeni bir kayıt düştüklerini ifade ederek serginin, Mehmet Gökyiğit’in hayatının bir panoraması hem de sanatçının özel bakışı ile insan, coğrafya, tekil ve çoğul olanın sanatsal olarak yeniden üretimi anlamı taşıdığını söyledi.

Yurtiçi ve yurt dışında fotoğrafçılık ustalığını pekiştiren Mehmet Gökyiğit’in usta kimliğine sergide yer alan 200 eseri ile tanıklık edileceğini ifade eden Prof. Dr. Hassan, sergiyi daha önce izleyenlerin eski birikimlerini yeni perspektifle görmelerini ve tazelemelerine imkan verdiğini anlattı.

Geniş ve özenli katkılarla hazırlanan sergilerin Kıbrıs’ın ulus ötesi açılımını, beşeri tanınmasını mümkün kıldığını belirten Prof. Dr. Hassan, Günsel ailesinin önderliği ile sanat faaliyetlerin tasarım, projeksiyon ve gerçekleştirilmesinin bir bütün oluşturduğunu, bu bütünlüğün de çok alanlı sanat dallarının ahenkli birlikteliğinde vücut bulması anlamını taşıdığını dile getirdi.

AKINCI: “YDÜ’DE YERLEŞEN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ GELENEĞİ, AMBARGO ALTINDA YAŞAYAN TOPLUMUN DÜNYA’YA AÇILMA PENCERESİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı da, “Sadece bu Üniversite kampüsünde yer alan sergilerin sayısını unuttuk. Yakın Doğu Üniversitesi’nde güzel gelişmelerin olduğu güzel bir gelenek yerleşiyor. Ambargolar altında yaşayan bir toplumun dünyaya açılan pencereleri bu faaliyetler. Ambargo ve sınır tanımayan kültür, sanat, bilişim ve iletişim alanındaki gelişmeler bizim bu duvarları aşabileceğimiz, politik sınırlamaların ötesine geçebileceğimiz değerli alanlar. Bu alanlara mekanlarını ve yüreklerini açan insanları kutlamak gerekiyor. Hem kurumsal hem bireysel anlamda yürütülen çalışmalar desteklenmeli” diye konuştu.

“İBN HEYSEM ÖDÜLÜ” TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğite’e Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında fotoğrafçılık alanında verilen “İbn Heysem” ödülü takdim edildi. Ödül takdiminin ardından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenmek üzere Kazakistanlı heykeltıraş Nurlan Kebek Uulu tarafından Mehmet Gökyiğit adına yapılan heykelin açılışını yaptı.

MEHMET GÖKYİĞİT: “ 3. KİŞİSEL FOTOĞRAF SERGİMİN AÇILMASIN DOLAYI SEVİNÇLİYİM”

Ödül takdimi sonrası duygularını aktaran Mehmet Gökyiğit de Yakın Doğu Üniversitesi katkıları ile 200 fotoğrafını sanatseverlere sunma imkanı bulduğunu ve sevinçli olduğunu ifade etti.

Gökyiğit, “Sevinçliyim çünkü sergimin açılışı her zaman sanat ve sanatçıya destek veren, bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Günsel ailesinin sergime başından beri sahip çıkmasından dolayı sevinçliyim. Optik ilmin kurucusu karanlık oda ile fotoğraf makinesinin keşfedilmesine katkı koyan İbn Heysem ödülüne layık görüldüm. Ülkemizin fotoğraf alanında önde gelen isimleri, dernek başkanları, sanatseverler, fotoğraf tutkunları sergi açılışımda hazır bulundular. 2005 yılından itibaren fotoğraf sanatının içinde olan biri olarak bu sergi sonrası sorumluluklarım daha da artarak farklı zamanlarda, farklı temalı sergilerle sizlerle birlikte olacağım” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ve ödül takdiminin ardından “100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi”nin açılış kurdelesi kesildi. Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in 200 eserinden oluşan sergi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.