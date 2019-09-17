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YDÜ’de yine iki sergi birden açılıyor

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Kazakistan’dan iki ayrı gruptan oluşan 11 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 70 eserden oluşan 2 resim sergisi, Bakan Taçoy tarafından açılıyor

YDÜ’de yine iki sergi birden açılıyor
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Kazakistanlı sanatçılar Yasbı Agıtayen, Sagın Abzalov, Manas Kazıkeyev, Darıya Kasteyeva, Marat Gabdrakhmanov'a ait eserler ile Nelli Bube, Rakhimzhan Sadygulov, Mukhit Murzaliyev, Tileuzhan Batanov, Nurbolat İskakov ve Gleb Antochshenko-Olenev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 70 eserden oluşan 2 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

70 eserden oluşan serginin açılışı bugün saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kazakistan Sanatçılarından Daria Kasteeva'nın eserlerinde, geleneksel resim ve klasik ulusal tarzdaki çalışmaların yanı sıra, dekoratifliği tamamen tezahür eder. Ayrıca eserlerinde karakteristik düzlük renk kontrastlarıyla birleştirildiği görülüyor.

Kazakistan'ın Devlet Sanatçısı Yasbi Agitaev ise eserlerinde soyutlama tarzında çalışmalar mevcut. Manas Kazikeev eserlerini dekoratif bir tarzda hazırladı. Marat Gabdrakhmanov ise portre tarzında çalışmalarını sergileyecek. Sagin Abzalov'un çalışmalarında Kazakistan temaları, Tleuzhan Batanov, Nurbolat Iskakov, Rakhimdzhan Sadigulov , Kazakistan'ın Devlet sanatçıları, dekoratif tarzında  çalışmakatadır. Mukhit Murzaliev ve Gleb Antoshenko-Olenev, "duvar resmi" türünde resimlerini sergileyecekler 

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