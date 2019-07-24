YDÜ’de üç sergi daha

Kazakistanlı üç ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yarın YDÜ’de açılıyor

Kazakistanlı sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Üç ayrı serginin açılışı, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Ressamlar ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm ve dekoratif tarzda çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ANITSAL RESİMLER ÖN PLANA ÇIKACAK

Kişisel sergisinde 15 eserle yer alacak olan Kazakistan sanatçısı Bakytkali Urazov, sembolizm ve anıtsal resim tarzında çalışmaları izleyiciye aktaracak. Kazakistan’ın Syram bölgesinde 1959 yılında doğan Urazov, 1986'da Batı Kazakistan Pedagoji Enstitüsü'nde eğitim aldı. 1991-1993 yılları arasında Syrym Bölgesi Kültür Bölümünde grafik tasarımcı olarak çalıştı. 1987 yılında, İkinci Dünya Savaşı katılımcılarına adanan anıtın yazarı olan sanatçı, 1988'de Sovyet askeri Jambeita, Olenta'ya adanan anıtın da yazarıdır. Aynı yıl Kuzey Kore’de, uluslararası gençlik sergisine de katılan sanatçı, 1999-2005 yıllarında kişisel sergiler düzenleyerek bölgesel sergilere katıldı. 2003 yılında Uralsk'ta kurulan “Tazzy Bala” adlı Cumhuriyetçi Sempozyumu’nun “Madeniet Argyly Alem” sergisinin de katılımcısıdır.

SOYUT VE DEKORATİF FİGÜRLER SERGİLENECEK

Sanatçı Askar Akhamanov da, dekoratif ve soyut bir tarzda 18 eserden oluşan sergisinde, resimlerinde sembolizmi yansıtıyor. 22 Mart'ta 1978'de doğan Askar Akhamanov, Kasteev Shymkent Sanat Koleji'nde eğitim aldı. Bir çok sergilerin katılımcısı olan sanatçı; 2010 yılında Cumhuriyetçi Sempozyumu "Borovoye 2010", 2012 yılında Cumhuriyetçi Sempozyumu "Almatı 2012", 2015’de Shymkent’de uluslararası açık hava ressamlığı etkinliğine katıldı. 2016 yılında Türkistan'da kişisel sergisi açılan sanatçı aynı yıl Bienal Yarışması olan “Labirent" sergisinde yer aldı. 2017 yılında Almatı’da, bağımsızlığın 25. yıldönümüne adanan Kazakistan Sanatçılar Birliği sergisine de katılan sanatçı Uluslararası yaratıcı gençlik festivalinde "Geleceğe Bakış" adlı sergisinde ve 2018’de 3. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi’nde, "Ural Sanat Haftası" adlı sergide yer aldı.

ULUSLARARASI SERGİLERDE ÖDÜLLER ALDI

Dekoratif tarzda 19 eserden oluşan bir sergi hazırlayan sanatçı Rashida Mugaveyeva ise uluslararası bir çok sergide ödüller kazanmış bir ressamdır. 7 Şubat 1971'de doğan Rashida Mugaveyeva, 1986-1990 yılları arasında A. Kasteev Shymkent Sanat Okulu'nda okudu. Daha sonra Kazakistan Devlet Sanat Akademisinde eğitim aldı. 1996-2006 yılları arasında Tasarım Bölümü'nde kıdemli öğretmenlik yapan sanatçı, 2006-2014 yılları arasında da Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi Resim ve Tasarım bölümünde kıdemli öğretmenlik yaptı. 2012 yılında “Berlin'de Slav Sanatı Günleri” başlıklı uluslararası sergi, sanat ve el sanatları yarışmasında ikinci oldu. 2013 yılında V. Uluslararası Sanat Festivali "Art Space Amur"da üçüncülük diploması aldı. 2016 yılında Türkistan'da kişisel bir sergisi düzenleyen sanatçı Türkiye'de “12. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Festivali”ne de katıldı. 2017'de Magnitogorsk'taki “Ural Sanat Haftası” adlı çağdaş sanat yarışmasında uluslararası sergide üçüncü oldu. 2018 yılında da üçüncüsü düzenlenen “Ural Sanat Haftası” çağdaş sanat sergisi yarışmasında birinci oldu.