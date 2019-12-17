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YDÜ’de sergiler hız kesmiyor

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Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistanlı toplam 30 sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve 170 eserden oluşan beş karma resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor.

YDÜ’de sergiler hız kesmiyor

 Kırgızsitanlı sanatçılar; Gulnara Musabai, Zhanybek Rai, Ruslan İbraimov, Bakhramzhon Temirov, Azamat Abakirov, Bazarkul Omurkul Uulu, Azizbek Sulaimanov, Duishobek İskakov, Karypbek Ryskeldiev, Murdin Akhmatov ve Sadyk Murzakhanov’a ait 60 eser, Kazakistanlı sanatçılar; Lidiya Drozdova, Tokbay Kusherbayev, Igor Gushchin ve Malik Jumagulov’a ait 20 eser, Moldovalı sanatçılar; Svetlana Panaitova, Anastasia Racovcena ve Grigori Decev’e ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılar; Aranshy Sharzhanov, Nortoylok Diyarov, Shavkatbek Mamatkarimov, Zoir Meiev, Kuralbek Kossuakov, Rikhsitulla Akramov, Lyubov Tiora ve Nuriddin Isaev’e ait 50 eser ile Tacikistanlı sanatçılar; Ilyos Mamadzhanov, Umed Ahmadov, Anvarsho Sayfudinov ve Daler Mikhtodzhov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 20 eser ve toplamda beş ülkeden gelen otuz sanatçıya ait 170 eserden oluşan beş karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından 18 Aralık ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde açılacak

 Kırgızistan sanatçılarına ait 60 eser 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 08.30’da YDÜ İletişim Fakültesi sergi salonunda, Kazakistanlı sanatçılara ait 20 eser, Moldovalı sanatçılara ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılara ait 50 eser, ile Tacikistanlı sanatçılara ait 20 eserden oluşan ve toplamda  110 eseri içeren karma resim sergisi ise 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak. 

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