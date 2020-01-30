YDÜ’de günde birden fazla sergi olacak

Kazakistan resim sanatçısı Kossuakov ve Özbekistan resim sanatçısı Tiora tarafından Kıbrıs Sanat Müzesi için hazırlanan iki kişisel resim sergisi, Ekonomi Bakanı Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı

YDÜ Rektör Yardımcısı Şanlıdağ, “2020’nin Ocak ayında 27 sergi açılmış olacak. Günde birden fazla sergi olacak” derken, sanatçılar ise Kurucu Rektör Günsel’in toplumu dönüştürme kapasitesine hayran kaldıklarını söyledi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistan resim sanatçısı Kuralbek Kossuakov tarafından özel olarak hazırlanan ve 18 eserden oluşan (Gidenler) ve Özbekistan resim sanatçısı Lyubov Tiora’un 45 eserinden oluşan “Еkspireal” ( Gerçekte Ruh Deneyi ) adlı kişisel resim sergileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasında, Avrupa Üniversiteler Birliği, UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği, İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu gibi 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite modelinin eğitimde kaliteyi, nitelikli araştırmayı, Ar-Ge ve inovasyonu ve toplumu dönüştürmeyi esas almakta olduğunu belirtti.

Prof. Dr.Şanlıdağ şöyle dedi:

“Eğitimde; 21 Fakülte, 220 lisans ve önlisans, 218 lisansüstü program, 8 enstitü, 3 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 3 okul, 33 araştırma/ uygulama merkezi ve 1500’ün üzerinde akademisyenle seçkin öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim ortamını sağlamaktadır.

Bilimde son 5 yıldır uluslararası indekslerde taranan yayın sayımızı istikrarlı bir şekilde arttırdık ve son 2 yıldır 1200’ün üzerine çıkarmış bulunmaktayız. Yayınlarımız yalnızca nicelik açıdan değil nitelik yönünden de önemli noktalara gelmiştir. Bir yandan 100’e yakın kurum ve kuruluşla ortak araştırmalar yaparken bir yandan da yayınlara yapılan atıf sayısını yükselterek, görünürlüğümüzü arttırdık. Örneğin Web of Science’ta taranan dergilerde yayınlarımıza yapılan atıf sayıları 2015’de 1019, 2016 da 1307, 2017’de 2041, 2018’de 3289, 2019’da ise 5535 olmuştur.

Topluma hizmet kapsamında Üniversitemiz hem sanatta hem de sporda yerel ve evrensel düzeyde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda sporda; 2019 yılında 1615 lisanslı sporcu ile atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde 53 şampiyonluk kazandı. Yakın Doğu Koleji ile İlkokulu da farklı branşlarda 20 şampiyonluğa imza attı. Toplam 73 şampiyonluk kazanılan sezonda, Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri 35 KKTC Rekoru ve 136 Yaş Rekoruna imza attı.

Topluma hizmet bağlamında sanatta ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 2019’da onlarca çalıştay ve sempozyum yapıldı. 1500’e yakın sanatçı 2000’in üzerinde eser üretti. 232 sergi açıldı. 2020’de de hız kesmeden devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün (dün) 254. sergi açılışında birlikteyiz. 2020’nin Ocak ayında 27 sergi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Günde birden fazla sergi olacak gibi görünüyor.

KMSM Projesi başta olmak üzere, birçok önemli projeye imza atan ve hayatın her alanında tecrübeleriyle bizlere önderlik eden, başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel Ailesi’nin her bir bireyine, sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, teşekkür eder, saygılar sunarım.” İfadelerini kullandı.

Özbekistan resim sanatçısı Lyubov Tiora ise konuşmasında “Burada bulunduğumuz süre içinde koordineli ve iyi organize edilmiş işlere şahit olduk. Ancak şaşırtıcı olan ise gösterilen sevgi ve fedakârlıktır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanatçılar için Nuhun Gemisi gibidir. Burada, özel atmosferinde bir nevi sanat “jenetik havuzu” biriktiriliyor. Ve biz çabaladık, çabaladık ki çalışmalarımız genel büyük misyonu ve vizyonu ile uyumlu olsun. Sanatçı olarak çok iyi biliyoruz ki her işte ufak detaylar da önemlidir. Eserleri taşıma, koruma ve bakım işlemleri de çalıştığımız sürecinin bir parçasıdır. Ancak biliyoruz ki profesyonel bir iletken olmadan, müzik olamaz. Sn. Dr. Suat Günsel, sizin çok yönlü kişiliğinize, düşüncelerinizin ölçeğine, faaliyetlerinize ve sanat vasıtası ile toplumu dönüştürme kapasitenize hayran kalmıştım. Sanatçılara gösterdiğiniz ilgi ve inceliğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sanatçı ancak özgür uçuş şartlarında yaratabilir ve burada hepimiz serbest uçtuk ve ortaya gerçek sanat eserleri çıkarttık. Anlayışınız ve hikmetiniz için, fikriniz ve vizyonunuz için, sevgi ve ilginiz için, çok anlamlı bakışlarınız için herşey için teşekkür ederiz. Bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz”

Kazakistan resim sanatçısı Kuralbek Kossuakov da; “KKTC’de kişisel sergi açmak benim için büyük bir gururdur ve mutluluktur. Bu proje ile Sn. Dr. Suat Günsel tüm Türk dünyasını bir araya toplayıp, farklı insanlarla buluşma, çalışma ve yaratma fırsatı sunmuştur. Sn. Dr. Suat Günsel, size sonsuz şükranlarımı sunarken, uzun ve sağlıklı bir ömür, meslektaşlarıma da sönmeyen enerjiyi ve ilham dilerim.” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, sergi alanına girdiğinde bir renk cümbüşüyle karşılaştığını ve renklerin içerisinde gerçek anlamıyla kişinin günlük yaşantısına göre nerede olduğunu ve nasıl kanıksandığını yorumlamaya çalıştığını vurguladı..

Taçoy şöyle dedi:

“Sadece resmetmek sanat değildir. Düşündüğünü nesneye aktarmak da sanattır. İşte bu sanatı ortaya çıkartmak eğitime bağlıdır. Sadece sanatçını ortaya koyduğu esere bakmayın onun ortaya çıkışındaki etkileşimi de çok önemlidir. Ayrıca, örneğin Yakın Doğu Üniversitesi birçok alanda sanat eseri ortaya koymaktadır. Yapılan her hareket eğitime kalite katmaktadır. Bu kaliteli eğitimi alan kişiler bir şeyleri yaratabilme noktasına geliyor. İşte Yakın Doğu Üniversitesi bu bağlamda oldukça fazla girişimde bulanan, tüm alanda etkili olan bir üniversitedir. Bunu takdir etmemek elde değil. Bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum.”

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçı Kuralbek Kossuakov’a ve Özbekistanlı sanatçı Lyubov Tiora’ya Gümüş Anahtar onur ödülü takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 07 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.