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YDÜ’de Dr. Fazıl Küçük’ün anısına sergi düzenleniyor

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Gerek Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak gerekse de Milli Tarih Müzesi’nin envanterini zenginleştirmek amacıyla ülke sanatçıları tarafından hazırlanacak “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi” YDÜ’deki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 15 Ocak 2019 tarihinde açılacak

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YDÜ’de Dr. Fazıl Küçük’ün anısına sergi düzenleniyor
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Yakın Doğu Üniversitesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Milli Tarih Müzesi ortaklığında “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi düzenleniyor.

YDÜ’den yapılan açıklamada, gerek Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak gerekse de Milli Tarih Müzesi’nin envanterini zenginleştirmek amacıyla ülke sanatçıları tarafından hazırlanacak “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”nin, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi  Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 15 Ocak 2019 tarihinde açılacağı duyuruldu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Mustafa Hastürk, ülke tarihi açısından önem taşıyan ve 15 Ocak’ta açılacak “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ne, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerle katkıda bulunması için tüm sanatçılara çağrı yaptıklarını belirtti.

Hastürk, sergide yer alacak eserlerin 2020’de açılacak olan Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek ileriki nesillere aktarımının sağlanacağını söyledi.

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Ali Efdal Özkul da, Kıbrıs Türk halkının 445 yıldır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasını nesilden nesile aktararak bugünlere kadar geldiğini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin de yüzyıllardır bu mücadele mirasının bir eseri olduğunu söyledi.

Özkul, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini görsellerle canlandıracak Milli Tarih Müzesi’nin de 2020 yılında ziyarete açılacağını belirtti.

Hazırlık aşaması devam eden “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergi”sine katkıda bulunmak isteyen sanatçılar Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Mustafa Hastürk’e 0392 2236464/5251 no’lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile mustafa.hasturk@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilir.

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