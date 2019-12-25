YDÜ’de bir yılda 222’nci sergi

Türkiye sanatçısı E. Yıldız Doyran ve Kazakistan sanatçıları Tileuzhan Batanov ile Muthit Murzaliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları 3 ayrı kişisel sergi, Maliye Bakanı Amcaoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Türkiyeli sanatçı E.Yıldız Doyran’a ait 10 eser, Kazakistanlı sanatçılar Tileuzhan Batanov’a ait 22 eser ile Muthit Murzaliyev’e ait 25 eserden oluşan ve toplamda 57 eserin sergilendiği üç ayrı kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Sergi açılışında konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında yapılan etkinliklerde bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının yer aldığını, son 1 yılda bugünkülerle birlikte 222 serginin açıldığın, üretilen eser sayısının ise 20.000’i aştığını vurguladı.

Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için biriken materyal sayısının ise 100 bine ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bu yılın son 2 haftasında 17-30 Aralık tarihleri arasında 29 sergi, onlarca sanatçı ve sayısız eser sanatseverlerle buluşuyor. Yaratılan atmosferle sanatçılardan yükselen çığlık elbet tüm dünyada yankı bulacaktır.” dedi.

Türkiyeli sanatçı E.Yıldız Doyran ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında buraya dördüncü kez geldiğini ve eser sayısının 34 olduğunu belirterek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerini 50’ye tamamlamayı arzuladığını vurguladı..

Doyran Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ilişkin konuşmasında ise şöyle dedi:

“Bazı insanların ütopik hayalleri vardır. Ama bazı bilim insanlarının da sadece bilime değil, sanata dair de çok güzel düşünceleri vardır. Herhalde Suat Hocamız bunların ilki, çünkü çevremizde gördüğümüz birçok bilim insanının sadece kendi kulvarında ilerleme kaydettiğini izliyoruz. Oysa burada yaratılan atmosfer kesinlikle sadece bilim adına değil, aynı zamanda sanat adına birçok insanın yapamadığı bir hayal. İnsan hayallerini gerçekleştirmek için yaşar. Sanatçı da böyledir. Biz de hayallerimiz için buradayız ve bu müzeye biraz katkımız olabilirse müteşekkir olurum. Bu müze gerçekten diğer sanatçı arkadaşlarımın da değindiği gibi Türk dünyasındaki tüm sanatçıları bir araya getiren bir müze olacak. Bu da Günsel Hocamızın baştan beri yıllardır yapmaya çalıştığı yeni eğitim mecrasına bir katkı olmuş oluyor. Dünyanın her yerinden araştırmacılar, sanatçı adayları, gençler gelip bu müzede Türk sanatını çok rahat gözlemleyebilecektir. Emeği geçen, bana katkıları olan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”

Kazakistanlı sanatçı Muthit Murzaliyev de şöyle dedi: “Türk dünyasını birleştirecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ve böylece dünya sanatına katkı sağlayacağımdan dolayı çok gururlu olduğumu belirtmek isterim. Aynı zamanda bu husus tüm Türk halklarının arasındaki işbirliğinin ve dostluğunun önemli bir noktasıdır. İlk kişisel sergimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açılması benim için ayrı bir gurur.”

Kazakistanlı bir diğer sanatçı Tileuzhan Batanov ise; “Güzel salonda sergimizi açma mutluluğuna kavuşuyoruz. Bu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne, Türk halklarının müzesine küçük bir katkımızdır. Sizin güzel ve misafirperverlik dolu toprağınızda bulunma, diğer sanatçılarla tanışma ve çalışma fırsatı verdiğiniz için sonsuz minnettarız. Türk halklarının kültürlerinin harmonizasyonuna şahit oluyoruz. Kurucu Rektörüm, umarım ki emeğiniz ve çabalarınız işinizin refahı ile dönecektir. Uzun sağlıklı ömür, mutluluk ve sönmeyen enerji dilerim. Bu bizim ortak çabalarımızdır, ortak zaferimizdir” İfadelerini kullandı.



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise şöyle dedi:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin buralarda oluşturulmasını, Türk dünyasının sanatının sergilenmesini, her gelişimde rakamların büyüdüğünü, sanatçıların eserlerinin çoğaldığını çok sevinerek gözlemliyorum. Özellikle takdir ederek, bu konudaki gelişimi izleyerek, sizlerle birlikte bu konudaki bu gelişimin sonuçlarının ne olacağını belki de kestiremediğimiz güzel bir yola hep birlikte adım atıyoruz. Siyaset esasında gerçeklerle uğraşma noktasında adımlar atılmasını yeğler. Ama sanat buralarda, özellikle bu sanat merkezinin bünyesinde yakaladığı sinerji ile birlikte önemli bir adım teşkil ediyor. Vurgulamak isterim ki, Yakın Doğu Üniversitesi bu konuda göreviymiş gibi adımlar atılmasında önderlik etmiştir. Kendilerine şahsen ben ve temsil ettiğim partim adına çok teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Muhit Murzaliyev’e Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılar Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü, Kazakistanlı sanatçı Tileuzhan Batanov’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve Türkiyeli sanatçı E. Yıldız Doyran’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sergiler 07 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.