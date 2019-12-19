YDÜ’de bir yılda 217 sergi

Kırgızistanlı sanatçılar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve 60 eserden oluşan karma resim sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Kırgızsitanlı sanatçılar; Gulnara Musabai, Zhanybek Rai, Ruslan İbraimov, Bakhramzhon Temirov, Azamat Abakirov, Bazarkul Omurkul Uulu, Azizbek Sulaimanov, Duishobek İskakov, Karypbek Ryskeldiev, Murdin Akhmatov ve Sadyk Murzakhanov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 60 eserden oluşan karma sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 29 Ekim ve 15 Kasım haftalarında da açılmış olan Cumhuriyet sergilerinde 8 ülkeden sanatçılarla, 7’si karma, 12’si kişisel, toplamda 19 sergi ve 483 eserlik açılışların birlikte gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bu yılın son 2 haftasında, yani 17-30 Aralık tarihleri arasında kampüsteki sergi salonlarında onlarca sanatçının sayısız eserinin sanatseverlerle buluşacağı toplam 29 sergiyle 2020’yi karşılayacağız” dedi.

Prof. Şanlıdağ, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova’lı sanatçılarla birlikte, 5 ülkeden 30 sanatçı ve 170 eserin yer alacağı karma resim sergilerinin de Cuma günü olacağını vurgulayarak; “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleşen ve 2 yılda bir düzenlenen İstanbul Bienali’nin de 25 ülkeden 56 sanatçının 220 eseri ile gerçekleştiğini hatırlatmak isterim.” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının yer aldığını, son 1 yılda 217 serginin açıldığını, üretilen eser sayısının 20 bini aştığını, kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için biriken materyal sayısının ise 100 bine ulaştığının altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bir kültür hazinesi birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm bu önemli sanatsal ve kültürel projelerin hayata geçirilmesinde öncülük eden başta Suat Hocamız olmak üzere, Günsel ailesinin her bir bireyine ve tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunar, sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.” dedi.

Kırgızistanlı sanatçılar adına konuşan Zhanybek Rai, protokol ve sergiye katılan davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in, Türk dünyası kültürüne yaptığı katkıların tarihi bir önemi var” dedi.

Bakan Faiz Sucuoğlu ise konuşmasında; “Kurtuluş savaşını anlatan “Çılgın Türkler” kitabında imkansızlıktan, sıkıntılardan veya şartları zorlayarak mucizelerin yaratıldığını anlatan bir kurtuluş mücadelesi vardı.. Doğrusu “Çılgın Kıbrıslı Türkler” diyeceğim artık çünkü sanatta imkânsızı yaratıyorsunuz, şu anda dünyada en zengin sanatçıların buluşturulduğu bir müze yaratıyorsunuz.” dedi.

Bakan Sucuoğlu, “Sanatı konuşmak, sanatçılarla birlikte olmak yapmış oldukları resimleri görüyor olmak ayrı bir dünya yaratıyor. Suat Hocamız da belli ki bu dünyayı keşfetmiş dolayısıyla yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“İstanbul’da senede bir veya iki sergi açılıyor. Burada haftada en az iki üç tane sergi açılmakta, hem de zengin sergiler açılmaktadır. Bu da aslında Yakın Doğu Üniversitesi’nin bana göre bir farkını da gösteriyor. Bir hedef kondu mu, o hedefin gerçekleşmesi için atılan adımlardır bunlar. Bunu biz daha önce de sağlıkta, Tıp Fakültesinde gördük. Araba fabrikasının bitmek üzere olduğunu görüyoruz, camiyi görüyoruz, müzeleri görüyoruz, üniversiteyi görüyoruz, yani bu bir ayrıcalık ve açıkçası bu ayrıcalığı sizlerin yarattığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir zenginlik olarak görüyorum.

Sıkıntılara rağmen burada gerçekten gayet hızlı büyüyen bir çiçek, bir zenginlik söz konusu. Dolayısıyla başarıların arka arkaya gelmesi büyük gurur. Umuyorum ki 2020 yılında da bu şekilde ve bu yoğunlukta devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihtiyaç olan sanat konusunda atmış olduğunuz adımlar takdirle izleniyor. Bunların artarak devam etmesini ve başarılarınızın en yüksek seviyede devam etmesini diliyorum.”

Konuşmaların ardından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergiler, 27 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.