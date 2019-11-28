YDÜ’de bir yılda 192 sergi

Yurt dışından bine yakın sanatçı, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldı, bugüne dek 187 sergi açıldı, üretilen eser sayısı 20 bine yaklaştı, YDÜ’de faaliyet gösterecek tüm müzeler içinse bu rakam 100 bine ulaştı

Kırgızistanlı üç ressam ve Kazakistanlı bir ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 76 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Rusya sanatçıları tarafından hazırlanan 40 eserden oluşan karma resim sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Kırgızistanlı sanatçılar Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 76 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Rusya sanatçıları Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin’e ait 40 eserden oluşan karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alan serginin açılışında konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; "Sanatçılardan öğrenecek çok şey var ama, belki de güzel sanatlar dünyasının sanatçıları, ressamlar, heykeltraşlar bizlere yaratıcı süreç hakkında en fazla şeyi öğretebilecek olanlardır” dedi.

Bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldığını belirten Şanlıdağ, pek çok çalıştayın yapıldığını, bugüne dek 187 serginin açıldığını vurgulayarak, üretilen eser sayısının 20.000’e yaklaştığını ve kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler içinse bu rakamın 100.000’e ulaştığının altını çizdi. Şanlıdağ; "Bir kültür hazinesinin birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin birer parçası oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Henüz daha birinci yılında 192 Sergi” dedi.

Rusya Federasyonu sanatçıları adına konuşan Salavat Giliazetdinov da; “Umut ediyoruz ki eserlerimizin vasıtası ile topraklarımızın çesitliliğini göreceksiniz, halklarımızın ruhunu hissedeceksiniz. Projenizden çok etkilendik ve umut ediyoruz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hep var olacaktır” dedi.

Sanatçı Ulan Dzhaliev ise; “Son iki aydır Kıbrıs’ta yaşıyorum ve çalışıyorum. Bu süre zarfında yarattığım eserlerde, kendimden ve memleketimden bahsetmeye çabaladım. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e, bizim ünlü ulusal sanatçımız Dogdurbek Nurgaziyev adına düzenlenmiş olan ödül için de sonsuz minnetarız. Bu sadece Kırgizistan sanatçıları için değil, tüm Kırgız halkı için büyük bir gururdur” dedi.

Kırgızistan sanatçısı Stalbek Toktoev de, zamanında üniversitelerde eğitim alarak 10 sene geçirdiğini ancak, bu 60 günlük sempozyumda daha fazla öğrendiğini ve gördüğünü belirtti.

Gulnafis Mergenbaeva, duygularını bir şiirle dile getirdi ve şu dizeleri okudu,

“Kıbrıs'ın kuzeyinde, Akdeniz kıyısında,

Kışın, yaz gibi sıcaktır

Bahçeler çiçek açar

Sanatçı cennet bulur.

Saryarktan insanlarım,

Yüce Pamir evlatlarım.

Büyük toprakların selamını getirdik

Güzelliği paylaşmak için geldik.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde Suat Hoca ve sanatçı çalışıyor.

Ülkelerimizin bayrakları gururla sallanır.

İnsanlığın ruhu uyanır.

Hayatın dolgunluğunu hissetmek için

Kıbrıs Modern Sanat Müzesine

Türk halkların ihtiyacı vardır,

Zamanın ruhunu yansıtmak için

Eserler değil, dünyalar yaratılır.

Denizin derinliğinde incileri arıyormuş gibiyiz.

Ancak her birinin kendi vatanı vardır.

Ey, büyük bozkırım, ben senin toz zerresiyim.

Senin sıcaklığını ve soğukluğu benim gibi kimse hissetmiyor ...

Ancak bu insanları cennete kaldır, ey halkım...”

Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev da konuşmasında; "Öncelikle Kurucu rektör Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu benzersiz ve muhteşem proje olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Biz burada eserlerimizi bırakmıyoruz, gelecek nesillere Türk dünyasını tanıtacak anları bırakıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında şöyle dedi:

“Hedeflenen dünyanın en büyük müzesi olacak Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin ileriki süreçte tamamlanmasıyla birlikte sanata büyük bir hizmet olacak.

Bana göre bu yerleşke eskiden bir eğitim yerleşkesiydi, sağlık yerleşkesiydi ama bir ilave daha yapabiliriz artık "sanat yerleşkesi" oldu, müzeler yerleşkesi oldu, artık bu yerleşkeyi hem Kıbrıs'a hem tüm dünyaya açmak gerekir, bizi ziyarete gelen devlet adamlarından turistlere kadar burası görülmesi gereken bir nokta olmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu konuda da geniş bir açılım yapılması gerekir çünkü burada ciddi zenginliklerimiz söz konusudur, ciddi ve iddialı sanat çalışmaları, eserleri söz konusudur”

Konuşmaların ardından Bakan Sucuoğlu tarafından karma sergileri açılan sanatçılara teşekkür belgeleri, kişisel sergileri açılan Kırgızistanlı sanatçılar Ulan Dzhaliev, Nurlan Shilibayev ve Gulnafis Mergenbaeva ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev'e Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sergi 06 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.