YDÜ’de bir günde üç sergi daha

Kazakistanlı sanatçılar ile Türkiye baskı resim sanatçılarına ait iki karma sergi ve Kazakistanlı Sanatçı Umirbek Tleuliyev’in Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel resim sergisi, Turizm Bakanı Ünal Üstel tarafından YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa’nın karma sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yer alan sergide konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olmak üzere, toplamda 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

2007 yılında kurulan Araba Müzesi’nde 100’ün üzerinde araba bulunduğunu anlatan Şanlıdağ, hem klasik hem de modern tarzı barındırmasıyla alanında tek ve otoriteler tarafından dünyada ilk 5 içerisinde gösterildiğini, 18 yıllık çalışmanın ürünü olan ve 7 Mayıs 2019’da hizmete giren Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin de 10 binden fazla bitki türü, canlı örnekleri ile fosil ve jeolojik materyal ile coğrafyamızın en zengin bitki müzesi hüviyetinde olduğunun altını çizdi.

Prof. Şanlıdağ, Kıbrıs Türkü’ne dair ilk müze hüviyetinde olan Milli Tarih Müzesi’nin alanında uzman 35 bilim insanının değerli katkılarıyla 1570’lerden günümüze kadar olan tarih sürecinin müzede yansıtıldığını, diğer yandan Denizcilik Müzesi’nde Kıbrıs’ın Fethi, Doğu Akdeniz Denizcilik Tarihi, Osmanlı Donanması, Denizcilik Eğitimi Tarihi, Kıbrıs Barış Harekatı, Deniz Ticaret Tarihi, Sualtı Arkeolojisi ve Denizcilik Kültürü konularının yaşam bulacağını söyledi.

Temellerinin 9 Ağustos 2018 de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğini de anlatan Şanlıdağ, bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldığını, pekçok çalıştayın yapıldığını ve bugüne dek 184 serginin açıldığını vurgulayarak, dünkülerle birlikte bu sayının 187 olduğunu belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretilen eser sayısının 15.000’i geçtiğini, kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler içinse bu rakamın 100.000’e yaklaştığını söyleyen Şanlıdağ, “hep birlikte bir kültür hazinesinin birikimine şahitlik ediyoruz. Dilde, fikirde, sanatta ve kültürde birliği sağlayacak bir köprü bu” dedi.

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Guldana Zhurkabayev de Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e, Türk dünyasının kültür ve sanatının gelişmesine atılan her adım için, şahsı, Kazakistan sanatçıları ve tüm Kazak halkı adına teşekkür etti.

Türkiye sanatçıları adına konuşan Umut Germeç de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında gerçekleştirilen bu sergi için iki ay boyunca gönüllü, istekli bir çalışma yürüttüklerini ve Türkiye’de 41 sanatçı ile birlikte 106 eserle katıldıklarını belirtti.

Öğretim üyeleri tarafından da benimsenmiş ve devamlı olarak katkı gören kolektif birliktelik grubu haline geldiklerini belirten Germeç, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçekleştirilen bu serginin Türk çağdaş gravürünün nitel ve nicel açıdan önemli bir temsilidir” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev ise, “Atameken adında olan bu seri içimde uzun süredir yetişiyordu ve nihayetinde bu dünyaya geldi. Vatanını seven bir insan ve vatandaş olarak, ana topraklarımın tarihi ve halkın deneyimleri, benim için çok önemlidir ve değerlidir” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın dünyada sürekli gelişme gösterdiğini, Türk dünyasının da, sanatıyla, tarihiyle ve geleneğiyle çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Üstel konuşmasında şunları söyledi; “Türk gelenekleriyle milli değerlerimiz ülke sanatı açısında da oldukça önemlidir. Bu değerlerin gerek gençlerimize, gerekse yurt dışından gelen misafirlerimize anlatılması şarttır.

Ülkemiz sanatına önemli bir arşiv olarak kalacak olan bu eserlerin yaratıcıları olan siz değerli sanatçıları da yaptığınız bu özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederim. Yapılan bu değerli çalışmalarda, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin mesajı verilirken, bu mesajın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden verilmesinin de ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Düzenlenen bu tür sergiler, Türki Cumhuriyetlerinden ve Türkiye’den gelen sanatçıları ülkemiz sanatçısı ile buluşturması bakımından da çok güzel bir fırsattır. Kıbrıs uzun yıllar birçok farklı medeniyetten insanlara ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerden her biri çok önemli eserler bırakmışlardır.

Sizlerin hazırladığı eserler de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına oldukça anlamlı ve kalıcı eserler olacaktır. Sanata ve sanatçıya her zaman önem veren uluslararası organizasyonlar ile ülkemizi sanatın içerisine katmak için özveri ile çalışan Yakın Doğu Üniversitesi ailesine bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim.”

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından kişisel sergisi açılacak olan Umirbek Tleuliyev’e Gümüş Anahtar onur ödülü ile karma sergileri açılacak Türkiyeli gravürist sanatçılar Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa ile Kazakistanlı sanatçılar Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergi 6 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sanat Merkezi sergi salonunda gezilebilecek.