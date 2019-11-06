YDÜ’de bir günde beş sergi birden

Tataristanlı üç, Kazakistanlı bir sanatçının Kıbrıs Modern Sanat müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplam 92 eserden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı 6 sanatçının toplam 31 eserden oluşan karma resim sergisi Bakan Taçoy tarafından açıldı

Tataristanlı sanatçılar Viktoriia Egorova, Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov ve Kazakistanlı sanatçı Akhmetzhan Akhatbakıyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 92 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar, Zhailaubay Baisalov, Fatima Moldabayeva, Khashimjan Kurbanov, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Nina Terechshenko ve Bakhtygali Bakhtyek’in 31 eserinden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Egorova, Petrov, Gabbasov ve Akhatbekiyev’in Kişisel ve Kazakistanlı sanatçıların karma sergileriyle bu yıl içerisinde 170’nci serginin gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca bu hafta içerisinde 9 ayrı ülkeden, 8’i karma, 16’sı kişisel olmak üzere, 49 sanatçının 606 eserinin Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsün’deki sergi salonlarında sanatseverlerin beğenisine sunulduğunun altını çizdi.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ PROJESİ ÖZGÜRLÜKTÜR

Açılış konuşmasında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesiyle ilgili bazı gözlemlerini ve notlarını paylaşan Prof. Dr. Şanlıdağ şöyle dedi:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi özgürlüktür. Pekçok sanatçımızın da dile getirdiği gibi Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sanatçılar için ideal üretim ortamı oluşturulmuş durumdadır. Bu özgür ortam, sanatçıların kendilerini aşmalarına ve sanatlarını daha da geliştirebilmelerine olanak sağlıyor. Sanatçının yaratıcılığına nasıl en üst düzeyde değer verildiğine, medeni, kültürel ve manevi açıdan zengin bir toplumun sanata ne kadar saygı duyduğuna hep birlikte şahit oluyoruz.

Bir yandan genç ve gelecek vadeden sanatçılara kendilerini bulma yolunda imkân sunarken öte yandan usta sanatçılar için de bir iç yolculuğa çıkma vesilesi oluyor. Dogdurbek, Fergani, Gümüş anahtar, vb. ödüller ise bu yolculukları perçinliyor.

Bu tespit bana ait değil bir sanatçımızındır. Ancak sonuna kadar katıldığım bir tanımlama olmuş. İnşa edilen bir müzeden öteye geçmiş durumda. Bu İnşa sürecinde yalnızca mimarlar, mühendisler, işçiler çalışmıyor. Bunlarla birlikte sanatçılar da mabedi inşa ediyor”

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ PROJESİ DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJEDİR

Proje sayesinde bir yandan Türk tarihi ve kültürü sanat yoluyla yüceltilirken, öte yandan yalnızca Türki Cumhuriyetler, Türkiye ve Kıbrıslı Türk sanatçılar değil, dünyanın dört bir yanından sanatçılarla dünya sanatının bu coğrafyada buluştuğunu belirten Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin dünyaya yeni isimler, yeni çalışmalar, yeni keşifler gösteren en heyecan verici girişimlerden biri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Gelecek bize ne gösterecek. Gelecek 50 yıl, 100 yıl. Bizler tanık olmayacağız ama çocuklarımız olacak elbette. Benim de kişisel olarak en çok merak ettiğim konulardan birisidir. Değerini zaman gösterecektir ancak bazı ipuçlarına ulaşmış gibiyim. Bir sanatçımızın yorumundan alıntılıyarak sizlere aktarıyorum. ‘Burada yetenekler yaratılır, yaratıcı aydınlıklar başyapıt yaratır, çünkü resim oluşturmak için tüm şartlar sağlanmıştır. Üniversite şu anda modern sanatın motorudur. Bugüne kadar hazırlanmış binlerce resim ve yapılacak olan resimler dünya sanatının şaheserleri olacaktır.”

Suat Hocamızın vizyonu ve yol göstericiliği sayesinde bu proje dünyada bir ilki gerçekleştirecek, bundan eminiz diyen Şanlıdağ; “Suat Hocamız her zamanki gibi ışık oluyor, aydınlatıyor. Başta Hocamız olmak üzere bu vesileyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin herbir mihenk taşını oluşturanlara şükranlarımızı sunar, sergi açılışına iştirak eden sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Khashimjan Kurbanov, “Çalıştığımız süreç içerisinde yeni teknikleri öğrendik, farklı ülkelerden gelen yetenekli sanatçılarla karşılaştık, yeni arkadaşları bulduk ve bu kısa zaman içinde bir bütün olduk. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zengin tarihine ve güzel doğasına dokunma fırsatımız oldu. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve ailesine sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi muhteşem projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Tüm Yakın Doğu ailesine sıcak karşılama, desteği ve ilgisi için şükranlarımı sunmak isterim” dedi.

Tataristanlı genç sanatçı Viktoriia Egorova ise şöyle dedi:

“Şu an bulunduğum yer birçok sanatçının hayali ama benim içinse bir gerçek. Kuzey Kıbrıs toprağında kişisel sergiyi açmak ise şu ana kadar aldığım en büyük hediyedir. Burada çalıştığım süre içinde gerçekten dolu bir hayat yaşadım. Aynı mentaliteye sahip olan insanlarla, sanatçılarla zaman geçirme çok değerli bir tecrübedir. Kendi potansiyelimi tekrardan keşfetme, yeni ufuklara ilerleme, yeni amaçları belirleme noktasındayım. Başka bir kişi olarak buradan ayrılacağım. Önceden düşünüyordum ki şekillenmiş bir sanatçıyım. Kendime has bir stilim, renklerim var ama Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in bana sunduğu bu tecrübe gösterdi ki sanatta sınır ve taban yoktur. Sizi tanıdıktan sonra hayatımda yeni bir dönem başladı. Ruhum temizlendi ve zenginleşti. Hiç durmadan ilerleme potansiyeli hissettim, hayallerim gerçekleşti. Bunu asla unutmayacağım.”

Tataristanlı sanatçı Akhmetjan Akhatbakiyev ise; “Bu sahnede durmak benim için büyük bir gururdur. Sovyet döneminden grafik çalışmalarımı sizinle paylaşıyorum ve eserlerimi sizinle bırakıyorum. Bu muhteşem projeye koyduğum katkı benim küçük çabamdır. Dr. Suat Günsel gibi bu kadar derin düşünen ve ruhsal zenginliği olan bir insan ile önceden karşılaşmamıştım. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında Türk dünyası toplanıyor ve birleşiyor, bu ayrı bir atmosfer. Bu atmosferi sağlayan ve bu büyük misyona katkı koyan en başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Tataristanlı bir diğer sanatçı Rustam Gabbasov’da “Bu fırsatı sunduğunuz için ve bu güzel ortamı sağladığınız için sonsuz minnettarım. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine ve ekibinize bir asker, sanat askeri eklediğinizi varsayabilirsiniz. Sizi vatanıma, Kazan şehrime davet etmek isterim. Bir kez daha şükranlarımı sunarken saygılarımı da iletiyorum.” dedi.

Çuvaşistanlı sanatçı Vitalii Petrov ise; Türk dünyasının her köşesinden gelen sanatçılar arasında bulunmaktan ve çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; “Eminim ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde de Türk dünyasının sanatlarının farklı konuları, kompozisyonları, renk şemaları, stilleri de gelişecektir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise şöyle konuştu:

“9 ayrı ülkeden, 606 eser şu an Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün farklı salonlarında sergilenmekte. Bunu belki de bir yıl önce düşündüğümüzde tuhaf gelirdi. Ülkemizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi bir hazineye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu hazine hem devletin varlığının bir kanıtıdır hem de geleceğimizin kanıtıdır. Vizyon ve vizyonun getirdikleriyle birlikte geleceğe nasıl baktığımızı ve nasıl görmek istediğimizi hayal ettiğimizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düşüncesi ile ortaya çıkan Kurucu Rektör Suat Hocamızı, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kutlamamak elde değil.

Bu resimlere baktığınız zaman kimisinde belli bir sofistike düşünce yapısını, kimisinde halk adına halk sanatçılarını temsil eden işlerin ortaya koymuş olduğu çizgiler ve günlük yaşantının kendi ülkelerindeki o tarihi özellikleriyle, bugüne kadar gelmiş kültürel yaşantılarının olduğunu sergileyen resimler görürsünüz. Diğer bir yanda ise, sizi alıp düşüncenin en derinine götüren ve girdap oluşturan düşünce. Bu hazineye, bu eserlere katkı koyan herkese teşekkür ederim. Yaşattığınız bu güzellikler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte yüz yıllar boyu bu ülke bunun avantajını yaşayacaktır.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgeleri ile Tataristanlı sanatçılar Viktoriia Egorova’ya Dogdurbek Nurgaziev ödülü, Rustam Gabbasov’a Gümüş Anahtar onur ödülü, Kazakistan sanatçısı Akhmetzhan Akhatbakiyev’e Gümüş Anahtar onur ödülü, Çuvaşistanlı sanatçı Vitalii Petrov’a Gümüş Anahtar onur ödülü takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 15 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda izlenebilecek