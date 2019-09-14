YDÜ’de bir günde beş sergi birden açıldı

Kazakistan’dan 4 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 50 eserden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisi ile Türkiye’den 7 sanatçının 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Yerlan Nazarkulov, Aidos Seydakul, Amanat Nazarkul, Kuralay Amanzholova’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 50 eserden oluşan 4 Kişisel Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Tahir Büyükkaragöz, Serpil Kaptan, Nur Olcay Kurt, Engin Ümer ile Adem Yücel’in 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen 5 ayrı serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 1988 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Yakın Doğu Üniversitesinin eğitimde başarıyla dolu 40 yılı geride bıraktığını ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesini bir kuşun iki kanadı misali bilim ve sanatı birleştirdiğini de dile getiren Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Ailesi olarak bilime verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem verdiklerinden bahsetti. Prof. Dr. Özkul, “İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve sanatla dolu zamanlar geçirmelerini sağlıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Sanatçıları adına Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Adem Yücel “Sanatsal içeriği ve sanatçılarının, eserlerinin çeşitliliği ve yakın zamanda açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türk resim sanatının önemli ve öncü bir merkezi olacaktır. Bu organizasyon içerisinde olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Kazakistanlı sanatçı, Aidos Seidakul bu anı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in desteği ve inisiyatifi ile yaşadıklarını dile getirerek, verimli çalışabilmeleri için sağlanan uygun atmosfer ve özel ilgiye şükranlarını sundu. Seidakul, “Eminim ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi küresel düzeyde ismini duyurarak yüzyıllara iz bırakacaktır” sözlerini kullandı.

Sanatçı Kuralay Amanzholova da, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında bulunduğumdan dolayı ve bu tarihe iz bırakacak olan sempozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Dr. Suat İ.Günsel’e Türk dünyasının toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için sadece kendi adıma değil, halkım adına şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca burada bugün bulunma fırsatını bize sunduğunuz ve bize destek sağladığınız için sonsuz minnettarız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açtığı serginin kendisi için çok önemli olduğunu belirten sanatçı Amanat Nazarkul da, “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışma yaratma benim için büyük bir hazdır. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde yer alacak olmasından dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim. Sayın Dr. Suat İ.Günsel, bu fırsatı sunduğunuz için, sıcak bir karşılama ve gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sanatçı Yerlan Nazarkulov ise, Birleşmiş Türk dünyasının gerçekleşmesi mümkün bir hayal olduğunu dile getirerek, çatışma dolu bu dünyada bir birimizi korumak adına, Türk halklarının birliğinin gelecek nesiller için bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.

Nazarkulov, “Kazakistan sanatçılarının adına Dr. Suat İ.Günsel’e sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Türk kültürünü ve halklarını korumak, birleştirmek niyeti ile sürdürdüğünüz faaliyetler büyük bir misyonu gerçekleştiriyor. Kıbrıs adasında sizin konuk severliğiniz sayesinde sanatta üretkenlik ve kişisel gelişme açısından da güzel zaman geçirdik” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmasında, katıldığı sergi açılışlarında birçok sanatçının yapmış olduğu eserleri izlediğini dile getirerek 11 ay önce başlanan müze çalışmalarında yüzlerce sanatçının yaklaşık 14 bin esere ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Bakan Sucuoğlu konuşmasında: “Bu yeni bir sürpriz değil. Çünkü Suat Hoca zoru ve hep birinciliği, liderliği seviyor. Basketbol Takımı Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Şu anda konulan hedeflerde bir elektrikli araba fabrikası, dört dörtlük bir Tıp Fakültesi ve Üniversite yanında Avrupa birinciliği yetmiyor. Özellikle Türkî Cumhuriyetleri temsiliyet bakımından sanatta ise Dünya birinciliğine doğru ilerliyor. Buraya gelen yüzlerce sanatçı ülkelerinde döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir Yakın Doğu Üniversitesi veya Dr. Suat İ.Günsel olduğunu anlatıyorlar. Sanatçıların ağzından gittikleri ülkenin reklamı bana göre paha biçilemez. Yakın Doğu Ailesi, KKTC’ye sadece sanat anlamında değil tanıtım anlamında da çok büyük bir görev üstleniyor.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış dünyada sanatsal anlamda tanıtılması ve sanata verilen önemin anlatılmasının paha biçilmez bir tanıtım olduğunu ifade eden Bakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Hükümet olarak bu büyük görevi üstelenen aynı zamanda sanata ve bilime verilen önemden dolayı Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyoruz. Bünyesinde barındırdığı 7 bin çalışanı ile ekonomiye de katkı koyan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu girişimci başarıların artmasını temenni ediyorum ” diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Türkiye Baskı Resim sanatçılarına teşekkür belgesi takdim edildi. Kazakistanlı sanatçı Kuralay Amanzholo’ya “Gümüş Anahtar Onur Ödülü”, Amanat Anazarkul’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” ile Uluslarası Resim Ustalarına verilen “Uluğ Beg Ödülü”, sanatçı Aidos Seidakul’a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziyev Ödülü” takdim edildi.

Ödül takdimi sonrası 4 ayrı kişisel resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiler gezilerek eserler incelendi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5 ayrı sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 27 Eylül 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.