YDÜ’de bir günde 6 sergi birden

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak 260 eserden hazırlanan Türkmenistan ve Kazakistan Sanatçıları Resim Sergileri ile dört kişisel resim sergisi Bakan Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı. Taçoy, bir günde 6 sergi açılmasının dünyada kolay nasip olmayacağını vurguladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Kazakistan ve Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergileri ile Kırgızistanlı sanatçılar Bazarkul Omarkul Uulu, Bakhramzhon Temirov, Kubanychbek Ibragimov ile Türkmenistanlı Sanatçı Dovletgeldi Akkiyev’in toplamda 260 eserinden oluşan 4 ayrı Kişisel Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu ile Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları (1-2-3)’nda yer alan sergilerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli kapsamında yürüttüğü bilimsel ve akademik çalışmalarla sanatsal çalışmalardan söz etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 9 ayda kampüste 60’dan fazla sergi gerçekleştirildiğini ve 12 bin eserin yapıldığını aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde; Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesiyle birlikte 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde olma kararlılıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu’lu araştırmacılarımız, uluslararası veri tabanlarında taranan 1200 civarında bilimsel yayın üretti. Kıbrıs’taki ilk ve tek olarak Bilimsel Araştırma Projelerini (BAP) işlevsel kılacak yapılanmayı bünyesinde yapmış ve bu doğrultuda son 3 yıl içerisinde 300 bilimsel araştırma projesi üretmiştir. Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını ürüne dönüştürme kapsamında ise bu yıl Teknoloji Transfer Ofisi NERITA kuruldu. Şu an devam eden süreçte tasarım tescili, paten başvuruları yapılmakta, akademisyenlerimizin daha önce başvurdukları bireysel veya ortaklı patentler de sanayi ile buluşturulma çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sözlerinin sonunda 3 yıl önce Türkiye’de halkı ve birliği hedef alan FETÖ darbe girişimine karşı durarak bu uğurda şehit olan olanlara tanrıdan rahmet, yaralanarak Gazi olanlara şifa diledi.

“TÜM TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERİN SANATÇILARI KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NDEN HABERDAR OLACAK”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan sergilerin açılışında konuşan, sanatçı Bazarkul Omarkul Uulu ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin oluşturulmasına katkı koymaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kıbrıs'ın doğasında yeni izlenimler aldığını dile getiren Uulu, birçok yeni yaratıcı insanlarla tanıştığını burada başka bir yerde bulunmayan Türk halklarının birliğinin yakınlığını hissettiğini belirtti. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yaratma konusundaki tüm düşüncelerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini dileyen Uulu, yakın gelecekte Türk dili konuşan ülkelerin tüm sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hakkında haberdar olacağını vurguladı.

Kubanychbek İbragimov da, kendisine yaratıcılığını sunma fırsatı tanındığı için teşekkür ederek başladığı sözlerinin devamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ufak bir katkısı olacak olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Bakramzhon Temirov ise sanatçılar olarak dünyanın güzelliğini resimleri aracılığı ile insanlara aktarmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Sizlere farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirdiğiniz ve yaratıcılıkta özgürlük sağladığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında gerçekleştirilen açılışta Türkmenistan sanatçıları adına konuşan Rahman Umarov, Kıbrıs’ta kaldıkları süre içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin üretkenliğinden ve başarılarından haberdar olduklarını dile getirerek, Üniversitede aydınlık başyapıtların yaratıldığını söyledi. Umrov, “Burada yetenekler yaratılır, yaratıcı aydınlıklar başyapıt yaratır, çünkü resim oluşturmak için tüm şartlar sağlanmıştır. Üniversite şu anda modern sanatın motorudur. Bugüne kadar hazırlanmış binlerce resim ve yapılacak olan resminler dünya sanatının şaheserleri olacaktır. Biz Türkmen sanatçıları olarak modern sanat müzesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Sanatla içten ilişkilerinden dolayı Suat Günsel’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Elmira Zhumabayeva da, Kıbrıs Modern sanat Müzesi’nin Altın Fonu'na gireceğine inandığı fantastik işlerin ortaya çıktığını söyledi. Sanat dünyasının bir çocuğu olan müzeyi herkesin görmesini istediğini dile getiren Zhumabayeva, “Bu sanat tapınağının yaratılmasına katılan herkesin keşiflerini görmesini ve yaratıcılığını seyretmesini temenni ediyorum. Kıbrıs'ta kaldığımız süre boyunca yarattığınız sıcak, yaratıcı atmosfer için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Türkmenistanlı sanatçı Dovletgeldi Akkyyev ise yaptığı konuşmasında, “Kişisel sergi açma heyecanını bana yaşatan Kurucu Rektör Suat Bey’e ve ekibine çok teşekkür ederim. Gümüş Anahtar Onur Ödülü almak benim için büyük bir onurdur” dedi.

BAKAN TAÇOY: “KISA SÜREDE TAKDİRE ŞAYAN ESERLER YARATILDI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’da iki serginin açılışında yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin atılımları ile ülkeye kazandırdıklarından övgü ile bahsetti.

İlimin, bilimin, teknolojinin ve sağlığın buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde, sanatın güzelliği ile de buluşulduğunu dile getiren Bakan Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında takdire şayan eserler hazırlandığını söyledi.

Bakan Taçoy, “Dünyada kolay nasip olmayacak 6 tane sergi açılışı gerçekleştirdik. 700’ü aşkın sanatçı ve 12 binleri aşmış eser. Bir yıl sonra bin 500 sanatçı ve 20 bin eser. Böyle bir güzelliğin buluşacağı bu mekânda tarihin ve kültürün derinliklerini, insanoğlunun kendi yaşadığı yörenin içerisindeki olguları tuvale dönüştürmesini, düşüncelerin modern tarzda, renklerin farklı buluşmalarını görüyoruz. Türk birlikteliğini bir olma ruhu ile birlikte gücü sergileme açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük sanat müzesi yanında bir çok projeler var” dedi.

Sergilerde yer alan konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kırgızistanlı Sanatçılar Bazarkul Omarkul Uulu,Kubanychbek İbragimov ile Bakramzhon Temirov ve Türkmenistanlı sanatçı Dovletgeldi Akkyyev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Kırgızistanlı ve Kazakistanlı sanatçılara da teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek 6 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi Salonu ile Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları 1-2-3’te, 26 Temmuz 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.