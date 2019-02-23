YDÜ’de bilim ve sanat sınır tanımıyor

Türkiye sanatçılarının eserlerinin sergilendiği “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” YDÜ’de açıldı. Sağlık Bakanı Besim, “YDÜ’nün sınır tanımayan bilim ve sanatla bu ülkede bir şeyler yapabilme uğraşını yürekten kutluyorum” dedi

Türkiye’den 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin sergilendiği “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafından açıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Türkiyeli sanatçılardan Prof. Dr. Zafer Gençaydın, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Sağlık Bakanı Filiz Besim birer konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, manevi özverileri ve sağladığı imkânlarla bütün sanatsal etkinliklerin Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in işlevselliğinin, yaptıklarının, gerçekleştirdiklerinin sonucunda çıktığını söyledi.

Türkiyeli sanatçılarla beraber olmanın onuru, tadı, gücü, kazandırdığı dinamizmi ve ruhsal doygunluğu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Hassan, resim tarihinin gelişim dinamiklerinden ve gelişmelerin Kıbrıs Türk sanatçılarına yansımalarından söz etti. Prof. Dr. Hassan, “1960'dan itibaren gündeme gelen yenilenmeler, yeni arayışlar, yeni estetik, plastik arayışların ayrı bir dinamizm oluşturuyor. 1970'lerde sanatsal, kültürel faaliyetlerin ivme kazandığını görürüz. Hele 1980'lerin baskıcılığı daha çok dikkat çekiyor. Yani 3 adım atıyor gibi yaparsak bir büyük 3 adım daha atlayarak 1980'lerin her şeye rağmen kazandırdığı ve nihayet milenyum 2000 sonrası daha düzgün bir atılımdan söz edebiliriz. 2000 milenyum hem Türkiye sanatçıları resmi için hem onun Kıbrıs’ımıza, Kıbrıs Türk sanatçımıza yansıması ve buradan oraya yansımalar bakımından önemli” dedi.

PROF. DR. ZAFER GENÇAYDIN; "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN SANATLA TAÇLANDIRILMASI KURULUŞU KADAR ÖNEMLİDİR"

Prof. Dr. Zafer Gençaydın da yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesine üçüncü kez geldiğini belirterek, bir kuruluş öyküsü olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluş öyküsü ve kurucusunu tanımanın en büyük kazançları olduğunu söyledi.

Üniversitelerin, bilim ve teknoloji konusundaki katkıları nedeniyle o ülkenin beyni sayıldığını ifade eden Prof. Dr. Gençaydın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşu kadar sanatla taçlandırılmasının da üniversitenin kuruluşu kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sanatın akıl ve duygu varlığının geliştirilmesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gençaydın, “Bu nedenle de bir üniversitenin sadece bilim yuvası olması değil aynı zamanda insanı duygu ve kültür varlığı olarak yetiştirmek açısından da güzel sanatlarla ilgili alanlarda donatılması çok önemlidir. Hata öyle ki yapılarıyla, heykelleriyle, mekanlarıyla, estetik çevre düzeniyle insanın duygularına hitap eden güzel bir çevre oluşturmak insanın duygusal yönden gelişmesi bakımından çok önemlidir. Çünkü güzel bir çevre aynı zamanda güzel bir hayat demektir. Güzel bir hayatta ruh sağlığı demektir. Bu anlamda Yakın Doğu Üniversitesi son derece şanslıdır” dedi.

Prof. Dr. Zafer Gençaydın, güzel sanatlar alanında yapılan yatırımların hiç bir zaman sanayiye yapılan yatırımlardan daha az önemli olmadığına vurgu yaparak, hem sanata yaptığı yatırımlardan dolayı hem de nazik konukseverliği için şahsı ve arkadaşları adına Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e, son teşekkür etti.

PROF. DR. HÜSNÜ DOKAK; "SAYGIN BİR ÜNİVERSİTE OLABİLMENİN KOŞULU MÜZE SAHİBİ OLMASINDAN GEÇİYOR"

Prof. Dr. Hüsnü Dokak ise, Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanat Müzesi'ne katkı koyan sanatçıların arasında olmaktan büyük keyif aldığımı belirtti.

Saygın bir üniversite olabilmenin koşulunun müze sahibi olmasından geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Dokak, “İlk 100 üniversiteyi kıyasladığımızda hemen hepsinin müzesi var olduğunu görüyoruz. Sanat Müzesi, Tarih Müzesi, Doğa Müzesi gibi birçok müze sahibidirler. Üniversiteler sadece bilgi üreten kurumlar değil, var olan bütün değerleri gelecek kuşaklara aktarmakla da görevlidirler. Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesini gönülden kutluyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin çok köklü ve çok sağlam temeller üzerine oturtulması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

BAKAN DR. FİLİZ BESİM; YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN SINIR TANIMAYAN BİLİM VE SANATLA BU ÜLKEDE BİR ŞEYLER YAPABİLME UĞRAŞINI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim de yaptığı konuşmasında, bilim ve sanatın sınır tanımadığını ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıllardır bilimle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın bir çok farklı ülkesinden gelen insanlarla öğrencilerle buluşturduğunu söyledi.

Bakan Besim, “Yakın Doğu Üniversitesi bunu yaparak dünya’ya Kıbrıs'ın kuzeyinde, bu adada bilim yapıldığını, eğitim vererek meslek sahipleri yetiştirildiğini gösteriyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yıllarca modern bir çağdaş sanat müzesine kavuşmanın hayali kurulduğunu dile getiren Dr. Besim, “Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilimin yanında sanatla da bu ülkede bir şeyler yapabilme uğraşını, bir çağdaş sanat müzesini ülkeye kazandırabilme düşüncesini ve gayretlerini çok ama çok anlamlı buluyorum, kendilerini yürekten kutluyorum” dedi.

Bu sayede dünyayla bir iletişim kurduğumuzu ifade eden Bakan Dr. Filiz Besim, sanatın bir estetik ve duygu olduğu, geleceğe toplumu taşımanın nemli bir aracı olduğunu dile getirerek, toplumumuzun izlerinin ileriye sanatla taşınacağını ve ülkede sanatın gelişmesi için verilen çabaların destekçisi olduğunu söyledi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NDE BİLİM VE SANAT İLE HAYAT VAR

Konuşmaların ardından sergiye katkı koyan sanatçılara Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Takdimin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Teşekkür belgelerinin takdimi sırasında sanatçılardan İbrahim Çiftçioğlu’nun belgesini alırken yaptığı kısa konuşmada, "Hayat denilen kuşun iki kanadı vardır, birisi bilim birisi sanat. Yakın Doğu Üniversitesi'nde kuşun kanadının ikisi de var. Demek ki Yakın Doğu Üniversitesi'nde hayat var" sözleri büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından sergi salonunun açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.