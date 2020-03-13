YDÜ’de 294’üncü sergi

Ukraynalı beş, Kazakistanlı iki ve Tacikistanlı bir sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları 248 eserden oluşan 7 ayrı sergi, YDÜ’de açıldı. Prof. Şanlıdağ, YDÜ’de gerçekleştirilen sergilere 294’üncü serginin eklendiğini vurguladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Ukraynalı sanatçılar İhor Yurchenko’ya ait ‘Uzay Förmülü’ baskı resim, Solomiia Dorosh’a ait ‘Doğudan rüzgar’ baskı resim, Kateryna Ocheredko’ya ait ‘Benim sembolüm’ baskı resim, Tetiana Ocheredko’ya ait ‘Benim hayatım’ resim ve Mykhailo Drimailo’ya ait ‘Ufuk’isimli baskı resim sergisi ile toplam 173 eser, Kazakistanlı sanatçı Georgiy Makarov’a ait ‘Uyku-Görme Labirentleri’ isimli 20 eser ve 35 özel teknikle yapılan çalışma, Tacikistanlı sanatçı Pairav Gulov’a ait 20 eser ile toplamda 248 eserden oluşan 7 sergi dün Yakın Doğu Üniversitesi

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda açıldı.

Sergide konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi vasıtası ile kardeş ve dost halkların birbirine düğümlendiğini, bu proje için bir seneyi aşkın bir sürede gerçekleştirilen uluslararası sergilere dün 294. Serginin eklendiğini belirterek, 2000’in üzerinde sanatçı ile 25.000 eserin üretildiğini vurguladı.

Sanatçılardan Mykhailo Drimailo ise konuşmasında “Sayın Dr. Suat Günsel, bu sergiyi gerçekleştirmemize olanak sağladığınız ve bu anı bize yaşattırdığınız için sonsuz minnettarız. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi muhteşem bir sanat projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Sanatçılardan Tetiana Ocheredko ise, “Başta, YDÜ Kurucu Rektörü Sn. Dr. Suat Günsel’e bizi bu muhteşem projenin bir parçası olmaya davet ettiği için çok teşekkür etmek isterim” dedi.

Kateryna Ocheredko da; “YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e beni bu muhteşem Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin bir parçası olmaya davet ettiği için çok teşekkür etmek isterim. Burada olmak ve üretmek benim için büyük bir onurdur” İfadelerini kullandı

Solomiia Dorosh ise; böyle harika, yaratıcı bir yeri ziyaret etme fırsatı bulduğum için çok mutlu olduğunu söyledi ve “Dr. Suat Günsel'e, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında çalışma ve üretmeye imkân sağladığı için sonsuz minnettarım.” dedi.

İhor Yurchenko ise; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olduktan sonra bu projenin ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anladık. Diğer taraftan Kıbrıs’ın zengin tarihine ve doğasına dokunma fırsatımız da oldu. Bu bize ayrı bir ilham sağlamıştır. Dr. Suat Günsel'e nazik daveti ve bu benzersiz ve muhteşem projenin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum.” dedi.

Georgiy Makarov da; “Bu sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında düzenlenen sempozyumun ve Kıbrıs topraklarında kalmamızın bir sonucudur. Bu kadar yaratıcı atmosferde çalışmak da güzeldi” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından Tacikistan sanatçısı Pairav Gulov’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü, Kazakistan sanatçısı Georgiy Makarov ile Ukraynalı sanatçılar İhor Yurchenko, Solomiia Dorosh, Kateryna Ocheredko, Tetiana Ocheredko ve Mykhailo Drimailo’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 20 Mart 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonlarında ziyaret edilebilecek.