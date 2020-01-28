YDÜ’de 251’inci sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında YDÜ’de 251’nci sergi açıldı. Sergilerin açılışını yapan Bakan Taçoy vurguladı: “YDÜ, teknolojinin, bilimin, sanatın ve her türlü gelişimin ilk adımının atıldığı yerdir”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan Ibraimov’un 20 eserinden oluşan (Melodi) adlı sergi ve Azamat Abakirov’un 19 eserinden oluşan (Ebedi Görüntüler) adlı iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser ile ve Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları 30 eserden oluşan iki ayrı karma sergi, toplamda 97 eser içeren dört sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında 251. serginin açılışının gerçekleştirildiğini, 2019 yılı içerisinde ise 232 serginin açıldığını dile getirerek; “Tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ürettiğimiz sürece varlığımızı devam ettirebiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Erasmus programlarına değinerek şöyle dedi:

“Üç yıl önce Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonu’na üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj ve araştırma değişimini başlatmış, geçtiğimiz yıl da Erasmus Plus programını başlatarak ilk kez öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamıştık. Şu an Üniversite hastanemizde Litvanya’dan 2 tıp fakültesi öğrencisi Erasmus + programı ile staj yapmaktadır. Cumartesi günü Fas’da yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu toplantısı genel kurulunda, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliği’mizin üyelik başvurusu görüşülerek kabul edilmiş ve staj değişim programı başlatılmıştır.

2020’de de hız kesmeden bilimsel ve sanatsal projelerimizi devam ettireceğiz. Bugün Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan Ibraimov’a ait 20 eserden oluşan (Melodi) adlı sergi ile Azamat Abakirov’a ait 19 eserden oluşan (Ebdedi Görüntüler) adlı iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser ve Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 30 eserden oluşan iki ayrı karma, toplamda 97 eser içeren dört serginin açılışında bir aradayız. Tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunarken, ödüle layık görülen sanatçılarımızı yürekten kutluyoruz.”

Kırgızistanlı sanatçı Ruslan Ibraimov da; “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e daveti ve bize bu benzersiz ve muhteşem Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin bir parcası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Burada geçirdiğim zaman kesinlikle hatırımda ve gönlümde son nefesime kadar kalacaktır. Çok eminim ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi ile Kıbrıs adası güzelliğin adası olmak üzeredir. Bu, Dr.Suat Günsel’in ada tarinde bırakılacak bir izi olacaktır. Yüce bir iş yapıyorsunuz. Size ve yakınlarınıza uzun ve sağıklı ömür, refah ve başarılar dilerim” dedi

Kazakistanlı sanatçı Natalya Ligay ise; “Burada, bu dünyada hepimiz eğitim, kültür ve bilim ittifakı yaratıyoruz. Ne de olsa sanat, yaşamın tüm bu yönlerini birleştiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi, yüce ve benzersiz bir projedir ve Türk halklarını sanat ile birleştirme fikri muhteşemdir. Burada sanatçılarımızın ruhları lotus tomurcukları gibi çiçek açar, yetenekler gelişir ve yaratıcılık artar. Malzemelerin bolluğu yaratıcının hayal gücüne uçuş sağlar ve bu ilham vericidir. Bu proje Türki cumhuriyetlerinden gelen farklı sanatçıların sanat stratejilerinin ve deneyimlerin alışverişini sağlar. Bu fırsatı bize sunduğunuz için sonsuz minnettarız.” dedi.

Türkiye baskı resim sanatçıları adına konuşan Utku Öksüz de şöyle konuştu:

“Modern Sanat müzesinin hızla zenginleştiği bu sürece dahil olduktan sonra bu projenin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu çok daha iyi anladık. Ve bu projenin bir parçası olmak bizleri onurlandırdı. Bu oluşum için ayrılan bütçeler, katılanların sayısı ve geçen süre hakkında sanat adına söylenebilecek çok şey var. Bizim sizlerle paylaşmak istediğimiz en önemli şey ise, burada geçirdiğimiz süreden ne kadar çok keyif aldığımız ve verimli geçen günlerimizin bizi çok mutlu ettiğidir. Adada sanatın nabzını tutan kurumun Yakın Doğu Üniversitesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sanat adına yapılmakta olan tüm bu çalışmaların aynı tempo ve duyarlılıkla sürmesi dileklerimizle, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında şöyle dedi:

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürekli farklı faaliyetler görüyoruz ve yapılan her faaliyet birbirinden değerli faaliyetler. Hocamız konuşurken 250 sergiden bahsetti. 52 hafta 365 gün ve bu 365 gün içerisinde en az 100 günü tatil. Bu süre içerisinde 250 sergiden bahsedildi. Bunun yanında ayrıca 800’den fazla etkinlik, 830 tane bildiri yayınlanmış. Bununla da kalmamış, teknolojide Günsel markası ortaya çıkmış. Yakın Doğu Üniversitesi’nde gelişimle birlikte çok büyük tecrübe de kazanılmıştır. 250 sergi açılışına en çok ben katılmışım ve bundan büyük onur duyuyorum. Buraya gelip bu güzellikleri görmek insanoğlunun neler yaratabileceğini, neleri resmedebileceğini görmek benim için ayrı bir mutluluktur. Bunu yaratan ve bunu düşünen sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Yakın Doğu Üniversitesi teknolojinin, bilimin, sanatın ve her türlü gelişimin ilk adımının atıldığı yerdir.”

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistan Sanatçıları; Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov ile Türkiye Sanatçıları; Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak, Yurduşen Konanç ve Utku Öksüz’e teşekkür belgeleri , kişisel sergisi açılacak Kırgızistanlı sanatçılar Ruslan Ibraimov ile Azamat Abakirov’a Gümüş Anahtar onur ödülü takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 07 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek