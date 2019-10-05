YDÜ’de 144'üncü sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 11 ayda 144'üncü sergi açıldı, üretilen eser sayısı 15 bine yaklaştı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçelik'in "İzler” Adlı 45 parçadan oluşan kişisel seramik sergisi Eğitim Bakanı Çavuşoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Seramik Sanatçısı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçelik'in 32 parçası karolardan oluşan yüzeysel çalışmalar ile 13 parçası soyut kadın heykellerinden toplam 45 parçadan oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonuna eklenmek üzere “İZLER” adlı kişisel seramik sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, temelleri 9 Ağustos 2018 de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğinin altını çizdi.

Şanlıdağ, son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 120’nin üzerinde çalıştay ve dün itibariyle 144'üncü serginin açılmış olmasıyla üretilen eser sayısının 15.000’e yaklaştığını açıkladı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ şöyle devam etti; "Bu proje kapsamında ve Kampüste oluşturacağımız Müzeler Bölgesinde yer alacak Müzeler için birçok üniversite ile işbirliği protokolleri imzalandı. Daha dün Ankara’da Gazi Üniversitesi’nden ayrılan (ki Gazi Üniversitesi ile 6 ay önce protokol imzalamıştık) Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile çok sıkı ilişkilerin gelişeceğine işaret eden bir protokol imzaladık.Bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldı. Bu sayı gün be gün artıyor. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesine vermiş oldukları destek nedeniyle Yakın Doğu ailesi olarak kalben şükranlarımızı sunarız." Dedi.

Seramik Sanatçısı Doç.Dr. Hüseyin Özçelik ise; "Hayat hepimiz için belirlenmiş bir zaman diliminde ve denk gelinen coğrafya da kültür denilen bir oluşumun içinde seyreder…" sözleriyle başladığı konuşmasında seçimimizi yapar çevremizi izler ve gözlerimizle her anı kaydederiz… Bu kayıtlar bilinçaltı denilen bireysel kayıt alanlarımıza kaydolur…" dedi.

Doç.Dr. Hüseyin Özçelik; "İlk dünyamız olan ana rahmindeki gibi tekliğin alanı olan bu alanda biriktirdiklerimiz, anılarımız, bizi güçlü kılan birçok değerimiz vardır. Kendimizin tanımladığı, anlattığı. Anlatır ve ilgi çekeriz. Hatırlamış olmamız başkalarının hoşuna gider. Ve bu kayıtları başka türlü anlatanlarda vardır. Onlar sanatçılardır. Şekle dönüştürürler, şaşırtırlar, ilgi çektirirler. Unutulanı, zorluk vereni, ışık saçanı bulup getirirler. Bunlar sanat eseridir. Bunlar zamanın tanıkları ve kanıtlarıdır.Bunlarda andan izler, yaşamdan nefesler bulunur. Sergimde bunları yaptım. Yaşamla izleri nefesle renkleri buldum. Bunları sizlerle paylaşmamı sağlayan himayelerinde bireysel hazineleri toplumsal belleklere dönüştüren Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel hocamıza sonsuz teşekkürler. Size benden izler taşıyan, bireysel yolculuğumun yol arkadaşlarını getirdim. Artık onlar Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde gönül himayelerinde var olanın yaşanacağı sonsuzluğa kadar sizlere emanet. Burada yer almak benim için büyük bir onurdur…" ifadelerine yer verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise şöyle dedi:

“Devletin sanata katkı koyamadığı oranda Suat hocamız bu coğrafyada böylesi bir buluşmaya zemin yaratmıştır. Ve her gün yeni açılışlarla neredeyse bakanlar kurulunun tamamını, meclis üyelerin burada açılışlarda yer almakta ve takip etmekte güçlük çekmekteyiz. Ne mutlu bize ki 15 Bin'in üzerinde sanat eserini barındıran Kıbrıs Sanat Müzemiz oluştu ve biz devlet olarak bunun için hiç bir bütçe harcamadık. Ayrıca uluslararası binlerce sanatçının bu coğrafyada sanat eserlerinin yer alması ile birlikte yaşadığımız coğrafyada böyle bir buluşma mekanı oluşturularak KKTC'nin gelecekte var olması Suat Hocamız gibi bu ülkeye eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, istihdam olanağı yaratılması gibi hizmet etmekle olur. Bu ülkeye davet ettiği binlerce akademisyenin bilgi birikimi ile olur. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, hükümet olarak bu ülkenin geleceğine katkı koyanların önünü açmaya devam edeceğiz. Eminim ki Yakın Doğu Üniversitesi tüm amaçlarına ve hedeflerine ulaşacaktır ve Kıbrıs'ta üniversiteler için lokomotif rolü olacaktır. Bu yolunuzda vizyonunuzu paylaşıyor ve gönülden destekliyorum.”

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sanatçı Doç.Dr. Hüseyin Özçelik'e 'El Biruni' Alasya Büyük Sanat Ödülü takdim etti. Ardından sanatçı Hüseyin Özçelik'in büstünün açılışı gerçekleşti. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek sergide yer alan eserler gezildi. Tıp Fakültesi sergi salonunda yer alan "İzler" adlı seramik sergisi hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 11 Ekim 2019 tarihine kadar gezilebilecek.