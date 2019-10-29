YDÜ Yayınlarından "Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri" kitabı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, öğretim elemanları Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Tuğçenur Yılmaz ve Youssef Kassem tarafından “Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri” konferansında sunulan bildirilerden derlenen kitap YDÜ yayınlarından çıktı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, kitap, 3 bölüm ile 290 sayfadan oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde “Açılış/Kapanış Konuşmaları” ikinci bölümünde “Söyleşiler” üçüncü bölümünde ise “Makaleler” yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından nisan ayında düzenlenen İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı “Kıbrıs Konusu: Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu” konulu konferansın ardından derlenen kitapta, 30 kadar İngilizce makalenin Springer’de yayınlanacağı, kitabın Türkçe versiyonun ise Amazonda E-book olarak kısa sürede yayınlanacağı belirtildi.

Kitabın açılış konuşmaları bölümü; Konferans Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Konferans Onursal Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü, Büyükelçi Çağatay Erciyes, kapanış konuşması ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay’ın söylemlerinden oluşuyor.

Kitabın İkinci Bölümünü Oluşturan “Söyleşiler” başlığı altında ise; TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı ve Müzakereci Ergün Olgun, Emekli Büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı, Eski Görüşmecisi ve Sözcüsü Osman Ertuğ, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Prof. Dr. Haluk Kabalioğlu, Prof. Dr. Hakan Karan, Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren, Prof. Dr. Tareq Ismael, Prof. Dr. Ruşen Ergeç, Prof. Dr. Anne Klebes Pelissier, Prof. Dr. Füsun Arsava, Prof. Dr. Jale Civelek, Prof. Dr. Sanem Baykal, Prof. Dr. Rauf Versan, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Prof. Dr. Hasan Ünal, Prof. Dr. Hakan Berument, Prof. Dr. İbrahim Benter, Prof. Dr. Mehmet Çağlar, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, Prof. Dr. Mehmet Özay, Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün, Doç. Dr. Elif Çolakoğlu, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Doç. Dr. Nazım Beratlı, Doç. Dr. Nur Köprülü, Doç. Dr. İhsan Tayhani, Doç. Dr. Behçet Öznacar, Dr. Murat Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Necdet Pamir, Gözde Kılıç, Yaşin Şakir Alemdar, Yusuf Kanlı, Sabahattin İsmail, Fahri Zihni’nin görüşlerine yer verildi.

Üçüncü Bölümde yer alan “Makaleler” kısmında ise; Taner Erginel “Kosova Kararı ve KKTC’nin Tanınması”, Taner Erginel “Doğu Akdeniz’deki Deniz Hukuku Anlaşmazlıkları”, Amiral Mustafa Özbey “Yaşanan Gelişmeler Karşısında KKTC İçin Geleceğin İnşası”, Prof. Dr. Jale Civelek “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan Günümüze Türkiye’den Gelen Kuzey Kıbrıs’a Göçün Uluslararası Hukuki ve Siyasi Boyutu: Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Füsun Arsava “SDR’ın KKTC, Kosova ve Güney Osetya Abhazya Örneklerinde Değerlendirilmesi”, Sabahatin İsmail “Lozan’da Tesis Edilen ve 1960 Kıbrıs’a da Teşmil Edilen Türk-Yunan Dengesinin Korunmasının Önemi ve İki Devletli Çözümün Bu Dengenin Korunması Açısından Gerekliliği”, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel’in iki Amiral Mustafa Özbey, Prof. Dr Jale Civelek, Prof. Dr. Füsun Arsava ile Sabahattin İsmail’in birer makaleleri yer alıyor.