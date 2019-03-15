YDÜ, Türk dünyasını ülkemize taşıyor

Tataristan ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı resim sergisi, Eğitim Bakanı Özyiğit tarafından açıldı. Özyiğit, “YDÜ, bir yandan Türk dünyasını ülkemize taşırken, bir yandan da yerel sanatçılara ev sahipliği yaparak onları geleceğe uzanmalarını sağlıyor” dedi

Devlet sanatçısı unvanına sahip Tataristanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, Tatarlı sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Tataristan sanatçıları adına devlet sanatçısı unvanına sahip Bulat Gilvanov ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ SANAT YARIŞMASI DÜZENLEYECEK

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Tataristanlı ressamların eserlerinin büyük bir kısmını bölgenin doğasını, etnoğrafik yapısını ve tarihini yansıttığını ifade ederek kültürel yansımaların olduğu bir sergi izleneceğini belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in vizyonu ve idealleri ile dünyanın diğer müzelerinden farklı bir şekilde yapıldığını anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin girişinde sergilenecek eser için bir sanat yarışması düzenleyeceklerinden söz etti.

Prof. Dr. Sadıkoğlu “Her bir müzenin girişinde müzeyi yansıtan bir sanat eseri vardır. Biz de Kıbrıs Modern Sanat müzesinin girişine Türk dünyasını yansıtan bir eser yapmayı düşündük. Tüm Türk dünyası sanatçılarının tavsiyelerini, fikirlerini ve önerilerini dikkate alarak hazırlanacak en iyi 20 eseri, online olarak dünya ile paylaşarak oylamaya sunacağız ve en çok oy alan eseri müzemizin sembolü olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişinde sergileyeceğiz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, müzenin Türk dünyası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kalıcı olacağını dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ OLUŞTURDUĞU SANAT HAZİNESİ İLE TÜRK DÜNYASININ SANAT GELİŞİMİNE ÖRNEK OLUYOR

Tataristanlı ressamlar adına konuşan sanatçı Bulat Gilvanov da, dünyanın bütün yerlerinden sanatçıların Kıbrıs’a geldiğini, yeteneklerini kullanarak kendi halklarının geleneklerini, asırlık tecrübelerini ve özlemlerini eserleriyle buraya taşıdıklarını belirtti.

Bu sergilerin kapsamlı ve benzersiz bir koleksiyonu değil, bir sanat hazinesi oluşturduğuna vurgu yapan Gilanov, “Bu hazine sadece Kıbrıs’ın değil, tüm Türk dünyasının sanat gelişimine de örnek olacaktır. Aynı zamanda Türk dünyasının sanatın ve kültürün dünyaya yayma amacına dönük hizmet edecektir” dedi. Eserleri üzerinde çalışırken bu amacı göz önünde bulundurduklarını dile getiren Bulat Galinov, serginin açılmasına destek olan Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e sıcak misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini sundu.

BAKAN ÖZYİĞİT: “KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NİN DÜNYANIN ÖNEMLİ SANAT MÜZELERİ ARASINDA YER ALACAĞINA İNANIYORUM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanat yoluyla ülkemizin dünyaya açıldığını belirterek Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülkemiz sanatseverlerini Türk Dünyası’nın önemli sanatçılarıyla buluşturduğunu söyledi.

Ülke içerisinde bazı olumsuz olaylarla karşı karşıya kaldıklarını ancak sanat ve sanatsal etkinliklerin bu olumsuzlukların etkisini en aza indirerek toplumu ve insanı hayata bağlamaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. Hükümet olarak daha iyi koşulların sağlanması için var güçleriyle çalıştıklarına da dikkat çeken Özyiğit ülke gençliğine yaşanabilir bir ülke bırakma amacında olduklarının altını çizerek Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstlendiği misyonla bu amaca katkı koyduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir yandan Türk dünyasını ülkemize taşıdığını bir yandan da yerel sanatçılara ev sahipliği yaparak onları geleceğe uzanmalarını sağladığını söyleyen Bakan Özyiğit, “Farklı coğrafyalar da yaşayan toplumların yaşam biçimlerini, dünyaya ve insana bakış açılarını yansıtmalarına olanak sağlayan Yakın Doğu ailesini kutluyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyanın önemli sanat müzeleri arasında yer alacağına inanıyorum” sözlerini kullandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, etkinliğe katkı koyan herkesi, sanatçıları ve Yakın Doğu ailesini tebrik ederek sözlerini tamamladı.

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafında, Tataristanlı sanatçılar; Rafael Kadyrov, Rabis Saliakhov ve Bulat Gilanov’a Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

TATARİSTAN RESİM SANATININ ULUSAL TEMALARI YANSITILIYOR

Plaket takdimi ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan Tatar Türklerinin geçmişten günümüze kültürel birikimlerini ortaya koyduğu eserlerin yer aldığı sergi, iki hafta boyunca hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.