YDÜ, sergide hız kesmiyor

Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak

Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde (yağlıboya resimler, ipek üzerine tükenmez kalem) 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi yarın saat 08.30’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde (yağlıboya resimler, ipek üzerine tükenmez kalem) 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev eserlerinde herhangi bir türle sınırlı kalmayı tercih etmiyor. Sanatçı, grafik, heykel, resim, sanat ve el sanatlarına tabidir. Sanatçı sergide kendine özgü bir şekilde yürütülen bir dizi yeni eser sunuyor (tükenmez kalemle ipek boyama, plastik)

Sanatçı eserlerinde bilgilendirme, ifade etme, dürüstlük ve bütünlükten etkileniyor.