YDÜ sayesinde sanat patlaması yaşıyoruz

Tataristan resim sanatçıları tarafından hazırlanan 18 karma eser ile Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının eserlerinden oluşan 4 kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak Tataristan resim sanatçıları tarafından hazırlanan ve 18 eser içeren karma sergi ile Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının eserlerinden oluşan 4 kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde açıldı.

YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan sergilerin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ’nün belirlediği hedeflere ulaşmak için bilim ve yenileşim ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam edeceğini vurguladı.

Prof. Şanlıdağ konuşmasında; “Akademik personelimiz 1773 bilimsel etkinliğe katılmış, akademik birimlerimiz ise toplam 665 bilimsel etkinlik düzenlemiştir. Üniversitemiz adına Web of Science’ta taranan 910, Scopus’ta 305 ve diğer uluslararası endekslerde 292 olmak üzere toplam 1507 yayın yapılmıştır.” dedi.

Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ise bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda ise 4000 civarında sanatçının projede yer aldığını, 32 çalıştay ile 120’yi aşkın serginin açıldığını belirterek, üretilen eser sayısının ise 15.000’e yaklaştığının altını çizdi.

Tataristanlı sanatçılar adına Rabis Saliakhov ise konuşmasında; “Halkımızın kültürünü ve ruhunu sizinle paylaşma gururunu yaşıyoruz. Eserlerimizin Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında inşa edilen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olacaklarından dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sn. Dr. Suat Günsel, bu yolculukta bizi size yoldaşlık etmek için davet ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Omar Babazhanov ise; “Kendi yeteneğimi ve tecrübelerimi sizinle paylaşma fırsatı sunduğu için Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunmak isterim. Bu onursal ödülü almak benim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Kazakistanlı bir diğer sanatçı Kuandyk Baimukhanov ise; “Öncelikle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi muhteşem ve benzersiz bir projenin parçası olma fırsatı sunan sayın Dr. Suat Günsel’e teşekkür ediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazinedir. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacağında dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Ardından İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen kişisel resim sergisinin açılışında konuşan Kırgızistanlı sanatçı Azat Idirisov ise; “Türk halklarının sanatını geliştirmek ve birleştirmek için attığı adımlarlardan dolayı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Kendimizi kanıtlama ve yaratıcı bir şekilde geliştirme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi kucaklayan ve yardım eden herkese de şükranlarımı sunmak isterim. Buraya ilk geldiğimizde Sayın Dr. Suat Günsel değişeceğimizi söyledi. Ve şimdi gerçekten hissediyorum, Kıbrıs adasını başka bir insan olarak bırakacağım. Burada muazzam bir yaratıcı deneyimim var, yeni arkadaşlar edindim ve bu gerçekten önemli husustur.”

Kırgızistanlı diğer sanatçı Bayzak Alybaev de “Bu anı benimle paylaştığınız için herkese teşekkür etmek isterim. Bana unutamayacağım bir iz bıraktınız. Az sonra hep birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz sergimiz için iyi seyirler dilerim” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşmasında şöyle dedi:

“Yeni bir hafta ve yeni sergi açılışları. Her şeyde tarih var ve bu tarih sanatçılarımızın içlerinden geçip eserlerde çıkış buluyor ve gerçekten bir hazine oluşuyor ki insanın zihninin ve ruhunun zenginliğini gösteriyor. Adeta sanat patlamasını yaşıyoruz ki bugün yine bu patlamanın merkezindeyiz. Sanatçılarımız da bir nevi duygusal bir patlama yaşıyorlar şu an. Bu çok belli çünkü bizimle deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Ayrıca önemli bir ayrıntı var burada; baba ve oğulu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında aynı anda çalışırken görmek önemli bir husus.

Böyle bir güzelliği ise dünya görmedi. Küçücük bir ülkenin içerisinde, coğrafik özelliklerimiz ve nüfus yapımızla bu kadar büyük bir sayıya ulaşmak bir mucize ve bu mucizeye Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde ulaşıyoruz.

Dünyanın her ülkesinde müzeler mevcuttur ancak yaptığım araştırmalara göre Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tamamlandığında bunun gibisi olmayacak. Biz bunu 15-20 sene önce hiç düşünemezdik ve hayal edemezdik. 15000 eser ve binlerce sanatçı ve bu sadece başlangıç. Başta Suat hocam olmak üzere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde çaba gösteren, katkı koyan herkese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim”

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov,Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov, Viktoriia Egorova ve İlshat Mingazov’a teşekkür belgelerini takdim etti. Kazakistan resim sanatçısı Kuandyk Baimukhanov ile Kırgızistanlı Sanatçılar Azat Idirisov ile Bayzak Alybaev’e Kırgızistanlı devlet sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü, Kazakistanlı sanatçı Omar Babazhanov’a Gümüş Anahtar Onur ödülü takdim edildi.

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki 2 kişisel sergi ve 1 karma sergi ile İletişim Fakültesi’ndeki 2 kişisel sergi 07 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi saat08.00-16 saatleri arasında gezilebilecek.