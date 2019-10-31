YDÜ sanatın merkezi oldu

Türkiyeli sanatçı Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 275 resimden oluşan kişisel sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından açıldı. Sucuoğlu, YDÜ’nün, sanatın merkezi olduğunu vurguladı

Türkiyeli sanatçı Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı desenlerden oluşan “Faust: Gelişmenin Trajedisi” adlı ve 275 eserden oluşan kişisel sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılışta konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “An itibariyle Yakın Doğu kampüsünde 8 ülkenin (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Belarus, Kosova, Almanya ve Litvanya) sanatçılarının eserlerinden oluşan 8 ayrı sergide, toplamda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretilen 734 çalışmanın daha sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hakan Daloğlu’nun sergisi ile birlikte bir yıl içerisinde 166. serginin açılışını şu an gerçekleştiriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, daha önceki konuşmalarında Yakın Doğu Üniversitesi olarak CERN projesine dahil olunacağına dair çalışmalara başlandığından söz ettiğini, bu bağlamda CERN’de büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın en önemli parçasını 4 büyük dedektörün (ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb) oluşturduğunu vurgulayarak, geçen hafta itibarıyla Yakın Doğulu bir araştırmacının, CMS grubunda, çarpışma sırasında CMS dedektörü tarafından dedekte edilen parçacıkların kaydedilmesi ve elde edilen verilerin işlenmesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Şanlıdağ, bu gruba 37 ülkeden, yaklaşık 2000 fizikçi ve mühendisin katılmakta olduğunu, 155 enstitünün katkı verdiğini vurguladı.

Sanatçı Hakan Daloğlu ise eserlerinde ölüm-kalım’ı anlattığını, birçok eserinin 10 yıllık bir geçmişi olduğunu ve KKTC’ye gelerek, burada da yaptıklarıyla birlikte kişisel desen sergisini düzenlediklerini belirtti.

Sanatçı Daloğlu, ilk resim öğretmeninin yüksek mimar, resim ve heykeltıraş sanatçısı Mükremin Mungan’ın geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumduğunu ve son yolculuğuna uğurlayamadığı için burukluk yaşadığını, bu sergisini de Mükremin Mungan’a ithaf ettiğini söyledi.

Daloğlu, “Yaptığımız bütün eserler ölüme karşı verilmiş bir zaferdir. Çünkü onları geleceğe bıraktığımız için biyolojik yaşamımızdan sonra sanat yaşamımız devam edecektir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ölümsüzlüğümüz için vardır. “ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise şöyle konuştu:

“Sanatçı olmak kolay değil, böyle kaliteli, başarılı sanatçıları bulup buraya getirmekte kolay değil. Yakın Doğu Üniversitesi sanatın merkezi olmuş durumdadır. Birçok salonda aynı anda resim sergilerinin olduğu bana göre üniversitelere özellikle iddialı üniversitelere yakışan bir durum dolayısıyla sanatın bu kadar önde tutulması ve destek verilmesi gerekmektedir.

Şunu mutlulukla ifade etmek istiyorum ki ülkemize Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gelen ve burada eserlerini yapan sanatçıların kabul edilebilir bir kalitenin üzerinde olduğunu çok net fark ediyoruz. Her katıldığım sergi de bunu daha net görüyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de böyle seçkin sanatçıların eserlerini burada görmeyi ve sanatçıları da dinleme imkanımız olacaktır. Başta Kurucu rektör Suat Hoca ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü KKTC’ye kazandırılmış çok önemli bir olay. Sanat her zaman bir ülkenin, milletin olmazsa olmazıdır, öylede olmalıdır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin o yönde katkıları zaten devam ediyor ve ilerleyen süreçte seçkin, kaliteli sanatçılarla bizleri buluşturmaya devam edecektir.”

Uluslararası resim ustaları Uluğ Beg ödülü takdim edildi, sergi kurdelesi kesildi

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Türkiyeli sanatçı Hakan Daloğlu’na, Uluslararası resim ustaları Uluğ Beg ödülü takdim edildi ve sergi kurdelesi kesildi. Sergi 08 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezine bağlı Sanat Merkezinde izlenebilecek