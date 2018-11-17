YDÜ sanatçılarından Cumhuriyet Sergisi

YDÜ Kıbrıs Sanat Merkezi’nde, 38 sanatçının hazırladığı 103 eserden oluşan “Cumhuriyet Sergisi” Başbakan Erhürman tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Merkezi’ne bağlı Kıbrıs Sanat Merkezi’nde, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan “Cumhuriyet Sergisi” Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıldı.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen sergi büyük beğeni topladı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nin üçüncü sergisine ev sahipliği yaptığı etkinliğe, başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, sanatçılar, sanatseverler ile misafirler katıldı.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı, farklı tekniklerle hazırlanan resim, heykel, seramik, baskı resim ile fotoğraf gibi eserlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 30 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Cumhuriyet Sergisi açılışında ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesinde resimle uğraşan 38 farklı dil, farklı kişiliklerin bir araya gelerek farklı teknikler kullanarak karma bir sergi oluşturduğunu söyledi.

Sanat neyi anlatır düşününce ilk olarak “Sanat neyi yansıtır?” sorusunu sormak gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Aygenç, “Sanat gerçekliği yansıtır ancak bizim her gün karşı karşıya kaldığımız ve herkesin bir anda algıladığı bir gerçeklilik değildir.

Sanatın gerçekliği görünenin ötesindeki gerçekliğin peşinde koşmak ve onu algılamaktır. Sanatı anlamak da anlatmak da sözcüklerle mümkün değil, duyarlılıkla mümkündür. Duyarlılığımızı sergide yaşayalım” şeklinde konuştu.