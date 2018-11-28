“YDÜ, mücadele mirasına sahip çıkmayı vefa borcu bilir”

YDÜ Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Özkul, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in kendilerine yön verirken “Her gün daha da kökleşin, adamıza öyle bir kök salın ki bizleri buralardan söküp atmak imkânsız olsun” diye öğütler verdiğini anlattı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının 445 yıldır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasını nesilden nesile aktararak bugünlere kadar geldiğini belirterek Yakın Doğu Üniversitesinin de yüzyıllardır bu mücadele mirasının bir eseri olduğunu söyledi.

Çalışanı, mezunu ve öğrencisi ile on binlere ulaşan Yakın Doğu Ailesinin de, tıpkı tüm Kıbrıslı Türkler gibi kendisine bu tarifsiz değerdeki mücadele mirasını bırakanlara sonsuz bir vefa borcu olduğunu belirten Prof. Dr. Özkul, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana attığımız her adımı, üst üste koyduğumuz her taşı anlatırken hep kökleşmeyi hedefledik” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in kendilerine yön verirken “Her gün daha da kökleşin, adamıza öyle bir kök salın ki bizleri buralardan söküp atmak imkânsız olsun, toplum kendini daha güvende hissetsin, gençler köklerinin gücünden güç alsın” diye öğütler verdiğini anlatan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesinin hem bilime hem sağlığa hem de sanata yaptıkları her yatırımın altında bu temel felsefenin yer aldığını kaydetti.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen önemli bir mihenk taşı olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin hayata geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Özkul, hem gençlere hem de gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek, onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri için 2016 yılında Milli Tarih Müzesi kurulması için çalışmalara başlandığını aktardı.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN MÜCADELESİNİ GÖRSELLERLE CANLANDIRACAK MİLLİ TARİH MÜZESİ 2020 YILINDA KAPILARINI AÇACAK

Milli Tarih Müzesi ile ilgili olarak da bilgiler veren Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, müzenin 2020 yılında ziyarete açılacağını bildirdi.

Prof. Dr. Özkul şöyle konuştu: “Müzemiz, Kıbrıs Türkü’nün tarihi 1570-71 Kıbrıs’ın fethiyle başlatılarak İngiliz sömürge dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş ve ana tema olan 1955’ten günümüze Millî Mücadele yılları yer alacak şeklinde düzenlendi. Kıbrıs Türkü’nün adaya gelişinden bugüne görsel ve işitsel malzemelerin yer alacağı müzede o döneme ait giysi, silah, taşıt gibi malzeme yanında yine döneme ait önemli tarihsel belgeler de sergilenecek. Milli Tarih Müzemiz 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacaktır.”

Sergiye Katılım ve Detaylı Bilgi için İletişim…

Hazırlık aşaması devam eden “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergi”sine katkıda bulunmak isteyen sanatçıların Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk’e 0392 2236464/5251 no’lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile mustafa.hasturk@neu.edu.tr mail