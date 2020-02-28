YDÜ, kaliteyi nasıl yaratacağını çok iyi keşfetmiş

Kazakistan sanatçısı Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı resim sergisi Bakan Taçoy tarafından açıldı. Taçoy, YDÜ’nün kaliteyi nasıl yaratacağını çok iyi şekilde keşfetmiş durumda olduğunu vurguladı

Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde (yağlıboya resimler, ipek üzerine tükenmez kalem) 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy açılışta şöyle konuştu:

“Yakın Doğu Üniversitesi kurulduğu günden beri yapmış olduklarını o tecrübeyi de nasıl aktaracağını, kaliteyi nasıl yaratacağını çok iyi şekilde keşfetmiş durumda. Ve bu keşfettiğini gerek sanatsal alanda gerekse ilim alanında insanlığın adına bir zenginlik olarak sunabilme yarışı içerisinde. Bu yarışta geçen hafta gururla izlediğimiz Günsel otomobil de vardı. Günsel’in o muhteşem görüntüsü ve KKTC’de böyle bir şeyin yapılması dünyada özelliklede komşumuzda çok fazla ses getirmiş ve onları bir yerde hasret etmeye yöneltmiştir. İnsanların ilgisi gerçekten bize karşı çok daha ileri safhaya gelmiş.

YDÜ’nün ilk kez sunacağı bir madalya ile taçlandırılacağını dile getiren Bakan Taçoy; “Bu madalya Sayın Suat Günsel Altın Madalya onur ödülü. Ben bu üniversitede bu okulda birçok ödüller verdim ama ilk kez böyle bir ödülün takdimi bana nail olduğu için de şeref duyarım. Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü Orazbek’e sunarken ayrı bir heyecan duyuyorum”

Taçoy, konuşmaların ardından Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü takdim etti. Ardından sergi kurdelesi kesildi. Sergi, 6 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.