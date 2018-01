YDÜ Hastanesi'nde tarihi sergi

Kıbrıs Türk resim tarihinde I. ve II. kuşak sanatçılarını konu alan ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, 23 Şubat tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak

Kıbrıs Türk resim tarihinde I. ve II. kuşak sanatçılarını konu alan ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber tarafından açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, serginin açılışına, Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Rektör yardımcıları, Dekanlar, Akademisyenler, Ressamlar, Sanatseverler ve Yakın Doğu Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yöneticileri ve personeli katıldı.

1890-1950 tarihleri arasında doğan ressamları kapsayan ve sanatseverlerin izlenimine açılan sergide, I. ve II. kuşak olarak adlandırılan ressamların doğa, naturmort, portre, Nü gibi farklı temalarda 18 eser sergileniyor.

Serginin açılışında, serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk ile Meclis eski Başkanı Sibel Siber birer konuşma yaptı.

HASTÜRK: “BU SERGİ ÜLKE SANATI AÇISINDAN KİLOMETRE TAŞIDIR…”

Serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk yaptığı konuşmada, 80 yıllık geçmişe rağmen önemli birikim ve gelişim yaratmış olan Kıbrıs Türk resminin başlangıcından itibaren I. ve II. kuşak ressamlarından oluşan serginin, ülke sanatı açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının demokrasisi, kültürü, eğitimi ve yaşam biçimi ile çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış bir halk olduğunu ifade eden Hastürk, “Kıbrıs Türk resminin başlangıcından itibaren I. ve II. kuşak ressamları kapsayan bu sergi ve hazırlanan kataloğu, Kıbrıs Türk resminin belgesi niteliğindedir. Bunun devamı da gelecektir. Aynı zamanda bu sergi bir toplum projesidir. Ayrıca, toplumun eksikliği olan müze eksikliğini giderecek sürecin ilk adımı olacaktır” dedi.

SANATA KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ…

Dr. Mustafa Hastürk konuşmasının devamında, serginin Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in girişimleri ile düzenlendiğini belirterek, Kıbrıs Türk resim sanatının önemli bir kesimini içeren sergiye katkı koyanlara teşekkür etti.

Hastürk; “Sanata karşı ilgisi ve duyarlılığı yanında organizasyonun başarılı olabilmesi için desteklerini esirgemeyen Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sanat tutkunu olan Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şenol Beşktaş’a, koleksiyonlarındaki resimlerle sergiye katkı koyan Meclis Başkanlığı’na, Ülviye Ratip, Mehmet Parlan ile sanatçı dostlarıma, sergi ve sergi kataloğunda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SİBER: “YDÜ’YÜ SANATA VERDİĞİ DESTEKTEN ÖTÜRÜ KUTLARIM…”

KKTC Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber ise, I. ve II. Kuşak ressamların yer aldığı Kıbrıs Türk ressamlar sergisinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi’ni sanata verdiği önemden dolayı kutladı.

Bir toplumu toplum yapan manevi değerlerden birinin sanat olduğuna vurgu yapan Siber, sanatçılara değer verilmesi yüceltilmesi ve sanat eserlerinin dünden bugüne, bugünden yarına taşınması gerektiğini belirtti.

Sergide yer alan eserlerin sadece Kıbrıs Türk toplumuna değil dünyaya açılmasını arzu ettiğini ifade eden Siber, Meclis Başkanlığı döneminde sanat eserlerinin sanal ortamda sergilenmesi için çalışma başlattıklarından bahsetti.

“SANAT ESERLERİNE ERİŞİM AMBARGOLARI YIKABİLME GÜCÜNE SAHİPTİR”

Sibel Siber, “Başlatılan çalışmayla 800 sanat eseri dijital ortama aktarıldı. Ülkemizde bulunan 230’dan fazla sanatçının 120’sinin bilgileri paylaşıldı. Özel koleksiyonlar, el yazmaları, etnoğrafik eserler de bu sanal ortama aktarılacaktır. Sanat eserlerine erişilebilirlik bir tanıtımdır. Dijital ortamın gelişmesiyle birçok ambargoyu yıkabilme gücüne erişildi ve bu sayede daha büyük adımlar atılacaktır” şeklinde konuştu.

Sibel Siber sözlerinin sonunda, Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi’nin geleceğe umut olmasını temenni ederek saygılarını sundu.



KIBRIS TÜRK RESSAMLARI RETROSPEKTİF SERGİSİ KURDELESİ KESİLDİ…

Konuşmaların ardından sergiye katkı koyanlara Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak ile Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, sergide eserleri bulunan bazı sanatçılar açılış kurdelesini birlikte kesti. Etkinlik, serginin gezilmesi ve resepsiyon ile sona erdi.

SERGİ, 23 ŞUBAT’A KADAR İZLENEBİLECEK…

Kıbrıs Türk resminin başlangıcıyla birlikte I. ve II. kuşak ressamlar olarak adlandırılabilecek dönemi içeren sergide, Olga Rauf, İsmet Vahit Güney, Cevdet Çağdaş, Ayhan Menteş, Ali Atakan, Göral Özkan, İnci Kansu, Salih Oral, Günay Güzelgün, Gönen Atakol, Özden Selenge, İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Emin Çizenel, Güner Pir, Türksal İnce, Feridun Işıman ve Hikmet Uluçam’ın eserleri sergileniyor. Sergi, 23 Şubat tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.