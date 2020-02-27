YDÜ, dünyayla yarışıyor

Kazakistanlı ve Kırgızistanlı dört sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı dört ayrı resim sergisi Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı. Sucuoğlu, YDÜ’nün dünyayla yarışır düzeye geldiğini vurguladı

Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov’a ait 20 eserden oluşan ‘Selfie’, Gülnazım Omirzak’a ait 20 eserden oluşan ‘Duyguların melodisi’, Omirzak Rystan’a ait 20 eserden oluşan ‘Bozkır sesi’ ile Kırgısiztanlı sanatçı Nurbek Mataev’e ait 20 eserden oluşan ‘Çocukluğumun gölgeleri’ isimli toplam 80 eserden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan dört ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste 7 müze, Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi’nin de sanatseverlerle buluşacağının altını çizdi.

Şanlıdağ şöyle dedi:

“YDÜ kampüsü içerisinde yer alan bu müzelere her geçen gün yeni bir materyal eklenmekte ve müzelerimizdeki materyallerin sayısı şu an itibariyle 100 bini aşmış durumdadır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği çalıştaylar sonucunda Üniversitemizdeki sergi salonlarında açılan sergilerin sayısı açılacak olan yeni sergilerle birlikte 281 olmuştur. Müzemizdeki eserlerin sayısı ise 25 bine ulaşmıştır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından sanatta iz bırakan sanatçılara resim, baskı resim, fotoğraf, heykel ve seramik olmak üzere beş alanda Alasya Ödülleri takdim edilmektedir.”

Sanatçı Galymzhan Suyunov ise “Sayın Dr. Suat Günsel, desteğinizle ülkemin kültürünü, geleneklerini ve tarihini sanat vasıtası ile aktarabiliyorum ve bu benim için büyük bir onur ve mutluluktur” dedi.

Omirzak Rystan ise, tarihi olaylara şahit olduklarının altını çizerek: “Sanat vasıtası ile kardeş ve dost Türk halkları birbirine tekrardan düğümleniyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sempozyumunun bir parçası olmaktan ve toprağınızda kişisel sergi açmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Galymjan Suyunov da; “Sayın Dr. Suat Günsel’e tüm sanatçılara gösterdiği ilgi ve desteği için, bize çalışma, yaratma ve çağdaş sanatında iz bırakma fırsatı sunduğu için en içten duygularımla teşekkür etmek isterim. Bu tarih dolu, kutsal topraklarda üretmek ve en önemlisi vatanımı ve halkımı temsil etmek benim için büyük bir gururdur.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise konuşmasına şöyle dedi:

“Başarı öykülerinin kesiştiği bir noktadayız. Geçtiğimiz günlerde Günsel elektrikli otomobilin lansmanı yapıldı ve şunu gördüm. Kıbrıs Türkü başarıya aç. Başarının olduğu yere binlerce araba, binlerce insanın bir nehir gibi aktığı o geceye şahit olduk. Şunu gördük ki gerçekten başarının olduğu yerde ilgi vardır, destek vardır ve en önemlisi özlem vardır. Bunu YDÜ yerleşkesine geldiğimiz zaman zaten görüyorsunuz. Bir taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük camisinin inşası bitmek üzere, diğer taraftan üniversite artık dünyayla yarışır düzeye gelmiş, yapılan yayınlarla kendini ispatlamış, diğer taraftan sanatla ilgili dev adımlar ve yine burada dört değerli sanatçının gerçekten muhteşem sanat eserleri var. Artık resim demiyorum sanat eseri diyorum ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, göreceksiniz ki Kıbrıs Türkünün çok yoğun ilgisini çekecek bir açılış olacak. Çünkü dediğim gibi bizler başarıya ve başarının olduğu yere gerçekten özlem duyuyoruz daha doğrusu açlık duyuyoruz. Özellikle Günsel elektrikli otomobilin tanıtıldığı gece gurur duyduk. Ben başta Suat Hocamız olmak üzere tüm YDÜ ailesine burada teşekkür ediyorum.”

Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Gulnazim Omırzak’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” Ödülü, Galymzhan Suyunov ile Omirzak Rystan’a ilk kez verilen “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ve Nurbek Mataev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdîm edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler, 4 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.