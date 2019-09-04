“YDÜ, dünya üniversitelerinden de önde”

Türkiye Sanatçıları Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı. Taçoy, “Eğitimin, sanatın, ilimin ve sağlığın yaşandığı yer olan YDÜ’nün dünya üniversiteleri ile yarıştığına inanmıyorum. Çünkü onlardan çok önde. Böyle bir güzellik yok” dedi

Türkiye’den gelen 4 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 16 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış

konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelmekte olduğunu ve üniversite olarak dünya üniversiteleri ile yarıştıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından 2018 yılında uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde 1200 üzerinde yayın yapıldığını, amaçlarının dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek olduğunun altını çizerek, buu yolda tüm akademisyenler olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz dedi.

“Sayıları 60’ın üzerinde olan öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla tüm dünya ile staj ve araştırma değişim programlarını sürdürmekteyiz” diyen Prof. Dr. Özkul, bu yaz dönemi içerisinde 22 Ülkeden 61 öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde değişim programları sayesinde bulunduğunu belirterek bu yıl ilk defa Erasmus Programı kapsamında Litvanya’ya 2 öğrenci gönderdiklerinin altını çizdi. Güz dönemi içerisinde ise akademisyen değişiminin başlayacağını vurguladı.

“Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi’yle birlikte Girne Üniversitesi Dr Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak üzere 5 hastane ile toplumumuza ve bölgeye dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktayız” diyen Prof. Dr.Özkul, “20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı ile “Bilim Üreten Kampüs” misyonuyla son üç yılda kendi öz kaynaklarımızla desteklediğimiz BAP tarafından 380 araştırma projesi kabul edilmiş ve bunların 120’si tamamlanmıştır” dedi.

CERN projesine Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC olarak dahil olmak üzere çalışmaların başlatıldığını belirten Prof. Dr. Özkul, “RA-25 ve RA-27 güneş enerjili araba projesi, Robotik Futbol Takımı, Teknoloji Transfer Ofisi NERITA ve sanatta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi ile tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarıyla, Türkiye’yi Kuzey Kıbrıs’ta bir “Sanat Köprüsü”yle buluşturuyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalışmakta olduklarının altını çizen Prof. Dr. Özkul, bugün 14 Türki Cumhuriyet ve toplulukları yanı sıra Balkan ve Orta Doğu coğrafyasında Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC’nin de tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmekte olduğunu söyledi. Şu ana kadar Modern Sanat Müzesinin envanterinde plastik sanatların çeşitli sanat dallarında 12.000 civarında eser bulunmakta ve müze 15 Kasım 2020 yılında yeni binasına taşındığında hedeflenen rakam olan 20.000 eserin aşılacağının aşikar olduğunu belirten Prof. Dr. Özkul, tüm bu çalıştaylara katılan sanatçılarımız ise müzemizin temelinde emekleri olacağından dolayı müzemizin yeni binasının açılışına kadar hepsinin adları kurucular arasında yer alacaktır dedi.

Serginin açılışında Türkiyeli Sanatçılar adına konuşan Ressam Gülay Yüksel ise; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu büyük projesinin içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Bu projenin tamamlanması halinde bu anlamda en büyük Modern Sanat müzesi olacak. Bu projenin içinde olmaktan ötürü onur duyuyoruz. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e ve bizi ağırlamak için gayret gösteren bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TAÇOY; “SUAT GÜNSEL TOPLUMLARIN BİRBİRİNİ ANLAYIŞLA KARŞILAYABİLECEĞİ O YAKINLAŞMANIN İLK ÖNCE SANAT VE KÜLTÜRDEN GEÇECEĞİNİ HERKESE İSPAT ETMİŞ DURUMDA”

Serginin açılış töreninde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; “Biz hala daha medeniyeti savunan, medeniyetin öncüsü olan ülkelerde dahi şu küçücük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin soyutu somuta çevirdiği noktadaki görüşünü dünyaya anlatamadık. Bunu entegrasyonların olduğu süreç içerisindeki aşamaları kaydederek belki bir yerlere varırız düşüncesi içerisindeyim. Yakın Doğu Üniversitesi entegrasyonların ilk gerçekleşecek yerinin kültür ve sanatsal anlayışla olabileceğini ve bu entegrasyonun ve birbirini anlayışla toplumların birbirini anlayışla karşılayabileceği o yakınlaşmanın ilk önce sanat ve kültürden geçeceğini herkese ispat etmiş durumda” dedi.

Taçoy, kürsüden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin inşaatını göstererek; belki herkese göre bir hayaldi ama karşınızda duran ve göğe doğru yükselen demirlerin o soyutun somuta dönüşeceği nokta olduğunu belirterek, Dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bakışı farklı olsa da ve buradaki eğitimi dahi göz ardı etmeye çalışsa da bunları aşmanın zamanı geldiğini bir kez daha ispat edilmiş olduğunun altını çizdi.

YDÜ, EĞİTİMİN, SANATIN, İLİMİN VE SAĞLIĞIN YAŞANDIĞI YER OLDU

Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitime, sanata, ilime, Ar-Ge’ye ve sağlığa verdiği önemle bir üniversitenin verebileceği her şeyi sunduğunu belirterek, bir noktaya gelindiğinde işte eğitimin ve o güzelliklerin yaşandığı yer olduğunu vurguladı.

Taçoy, Prof. Dr. Özkul’un konuşmasına değinerek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ile yarıştığına inanmadığını, onlardan çok önde olduğuna inandığını söyleyerek, çünkü böyle bir güzellik yok. Bu yapılan güzelliklerin göz ardı edilmemesi, dünyanın bu güzelliğe ayrıca bir önem vermesi noktasında tekrar kutlarım dedi.

Düşünce özgürlüğünü savunan ülkeler ve o özgürlüğün devamı yolunda baskı yapan ülkelerin artık sanatla olan ve özgürce hareketini sergileyen sanatçılarımızın da eserlerini gelip bu diyarlarda görme şansını elde edecekler ve sadece bir değil belki de bin 500 sanatçının değişik zamanlarda sergilenecek olan resimleri ve diğer akademisyenlerimizin sergilemiş olduğu ilim irfan yolunda tüm hareketlerini şu küçücük ülkeden, kendi içinde yaratmış olduğu değerden Yakın Doğu Üniversitesi , Girne Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerini bir kez daha anlamış olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkiyeli Sanatçılar Gülay Yüksel, Gülümay Çıraz, Murat Tefek ve Durmuş Ali Akça’ya teşekkür belgeleri takdim edildi.

Daha sonra Türkiyeli Sanatçılar resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 17 Eylül 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

