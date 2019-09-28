“YDÜ, dünya sanatını bu coğrafyada birleştiriyor”

Özbekistan sanatçıları Nodir Shoabdurahimov'un 17 eseri ile Khasan Aminov'a ait 20 eserden oluşan kişisel resim sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan'a ait 17 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Özbekistanlı Resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov, Khasan Aminov ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan'a ait toplam 55 eserden oluşan 3 ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde yer alan sergilerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli kapsamında yürüttüğü bilimsel, akademik ve sanatsal çalışmaların yanı sıra gelecek hedeflerinden de söz etti.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak bütün çağdaş yöntem ve araçları en etkili biçimde kullanarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde olmaya kararlı olduklarını belirten Prof. Şanlıdağ; “Ürettiğimiz bilim, Kıbrıs’taki Üniversitelerin çok önünde, Türkiye’deki üniversitelerin de yüzde onunun içindedir. Üniversitemiz bünyesinde bulundurduğumuz farklı araştırma merkezleri ve laboratuvarları sistematik olarak bütün araştırmacıların hizmetine sunmaktayız” dedi.

Kıbrıs’taki ilk ve tek Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ni işlevsel kılacak yapılanmanın Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda son 3 yıl içerisinde 380 bilimsel araştırma projesi üretildiğini, bunlardan 120’sinin tamamlanmış, 260’ının ise devam etmekte olduğunun altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Şanlıdağ saniyede 1.5 trilyon veri işleme kapasitesi olan, dünyada kapasite açısından 13.sırada yer alan Süper Bilgisayarın Çin Parçacık Deneyi (CERN’le birlikte dünyanın en büyük projeleri arasındadır, 4 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi projede yer almaktadır) ve WHO projelerine destek verdiğini ve Süper Bilgisayarın tüm Türk akademisyenler tarafından ücretsiz olarak kullanabildiğini vurguladı. “CERN projesine de geçtiğimiz ay itibarıyla Yakın Doğu Üniversitesi adına katılmış bulunmaktayız” diyen Rektör Yardımcısı Prof. Şanlıdağ, hedeflerinin 2 yıl içerisinde bir araştırma grubu ile Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bu projede yer almak olduğunu söyledi.

Prof. Şanlıdağ son olarak sanata ilişkin yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Dünya sanatını bu coğrafyada birleştirdiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sergi Salonu’nda yer alan sergilerin açılışında konuşan Özbekistanlı sanatçı Khasan Aminov, öncelikle Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu benzersiz muhteşem projenin bir parçası olma fırsatını kendilerine sunduğu için teşekkür etti. “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazinedir” diyen sanatçı Aminov; “Eserlerim birbirine benzemez ve farklı motivasyonlar ve enerji içerir. Onların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Özbekistanlı sanatçı Nodir Shoabdurahimov ise, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in Türk dünyasının kültürüne yaptığı katkıların tarihi bir önemi olduğunu belirtti.

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan da Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada ilk ve tek olduğunu vurguladı. Rystan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında olan bu sergilerin Türk halklarını birleştirdiğini, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirdiğini ve bütünlüğü sağladığını söyledi. Rystan; “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel tarafından başlatılan bu yolun misyon ve amacına katkı sağlayacağımız için çok mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Yaklaşık 120 sergi açılışını geride bırakmışız, yüzlerce sanatçı eserlerinde kendi ruhundan, enerjisinden ve yaratıcılığından bir parçasını bizlerle paylaştı. Uluslararası sanat dünyasından sanatçıları buraya davet eden Yakın Doğu Üniversitesi ülkemizin dünyaya açılımını büyük oranda sağlıyor. Buraya gelerek eserlerini yapan sanatçılar ülkelerine döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtma ve anlatma bilgisine sahip oluyorlar. Bu da önemli büyük bir görevdir.

Sanatçılarımızın yetenekleri onların eğitim ve çalışma tecrübelerinden kaynaklanmış olup, eserlerin yüksek kalitesinden de belli oluyor. Şu an 15.000 eserden oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyanın en büyük müzesi olduğunu söyleyebiliriz ve 15 Kasım 2020'de 20 Bin hedefine kesinlikle ulaşacaktır.”

Sergilerde yer alan konuşmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Özbekistanlı sanatçılar Khasan Aminov, Nodir Shoabdurahimov ile Omirzak Rystan’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek 3 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde, 7 Ekim 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.