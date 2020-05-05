YDÜ'de 'Türk Dünyası'nı temsil edecek 14 bronz heykel yapılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçılar Orazbek Yesenbayev, Nurlan Kebek Uulu ve İsken Abdaliev “Türk Dünyası” adını verdikleri 14 parçadan oluşacak bronz heykellerin 4’ünü tamamladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev tarafından tasarlanan ve Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ve İsken Abdaliev tarafından yapımları başlanan “Türk Dünyası” adlı on dört parçadan oluşacak bronz heykellerin dört tanesi tamamlanarak Atatürk Eğitim Fakültesi önünde yerlerini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistan ve Kırgızistanlı sanatçıların bir araya gelerek on dört parçadan oluşacak “Türk Dünyası” adlı bronz heykellerin dördünü tamamladı.

Orazbek Yesenbayev; “XXI yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olacaktır“

“Türk Dünyası” adlı bronz heykellerin tasarımcısı Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev; “Türk dünyası, uzun tarihi boyunca güçlü kültürlerin ve medeniyetlerin ortaya çıktığı ve geliştiği, dünya tarihi, kültürü ve medeniyetinin seyri ve gelişimi üzerinde büyük etkisi olan eşsiz bir yer olmuştur. Coğrafi olarak Avrasya kıtasının orta kesiminde bulunan Türk dünyasının, her zaman doğu ve batı'nın iki büyük kültürü arasında köprü etkisi yapmıştır. Heykeller 7 çift parçadan oluşmaktadır. Toplamda 14 heykel yapılmaktadır. Bunlar, Türk dünyasının ortak ocağı, kültürü, gelenekleri, mimarisini ve uygulamalı sanatını somutlaştıran eşleştirilmiş heykellerdir. XXI yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olacaktır” İfadelerini kullandı.

‘Türk dünyası’ heykelleri fikir ve tasarımcısı Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’a ait olup, Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ve İsken Abdaliev ise heykelleri ortaya çıkaran sanatçılar oldu.

Orazbek Yesenbayev kimdir?

27 Şubat 1960 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi.1983 yılında Alma-Ata kentinde bulunan GogolSanat Koleji'nden mezun oldu.1986-1993 yılları arasında ZhurgenovAlmatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nde okudu. 2011-2015 yılları arasında Symbat Akademisinde öğretmenlik yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir.1980 yılından itibaren ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılmaktadır.

2004 yılında Almatı şehrinde “Vernisaj” adlı kişisel sanat sergisini açtı.2012 yılında A.Kasteev Müzesi'nde düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 20 Yıllık Bağımsızlığı” ve “Kazakistan Destanı” adlı sanat sergilerine katıldı. Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen "Lessendra" adlı uluslararası sanat sergisi yarışmasına katıldı. 2019 yılında «Triple Memory» kişisel sanat sergisini açtı.

Nurlan Kebek Uulu

14 Eylül 1979 yılında Kırgızistan'da doğdu. 1996 yılında 14№ sanat okulunda okudu. 2001 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisi'nden heykel bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, 1997'den beri ulusal ve uluslararası heykel sergileri ve sempozyumlara katılmaktadır. Çeşitli heykellerin ve anıtlarının sanatçısıdır:

1999 - “Efsane”, taş, dolomit. Bişkek şehrinde dikilidir.

2004 - “Annelik”, bronz, çelik.

2000 - Oş şehrinde dikilen dolomit taştan yapılan “Yuva”adlı çalışması.

2001 - heykel "Dolon Khan" taş, kireç taşı

2008 - bronzdan "Süvari" çalışması.

2009 - bronzdan “Uyanış” çalışması.

2014 - bronzdan “C. Aitmatov Anıtı” çalışması.

İsken Abdaliev kimdir?

31 Aralık 1979'da Bişkek’de doğdu. Ulusal Sanat Akademisi yatılı okuldan mezun oldu. T. Sadykov Ulusal Sanat Akademisi şövale-heykel bölümüne girdi. Nitelikli bir uzman heykeltıraş diplomasını aldı. Çalışmaları sırasında heykeltıraşların cumhuriyetçi sempozyumlarına ve uluslararası sanatçı sergilerine katıldı:

1998 yıl- Ch. Aitmatov'un 70. doğum gününe adanmış XI Cumhuriyet sempozyumu'na katılıdı.

2000 yıl - Osh-‘300’ bayrama adanmış heykeltraşların XIII Cumhuriyet sempozyuma katıldı.

2001 yıl - Celal Abad'daki XIV Cumhuriyet heykeltraşların sempozyumuna katıldı.

2013 yıl - Ch. Aitmatov'un 85. yıldönümüne adanmış cumhuriyet sanat sergisine katıldı.

2016 yıl - Issyk-Kul'daki heykeltıraşların cumhuriyet sempozyumuna katıldı.