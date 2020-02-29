YDÜ, bizler için övünç ve gurur kaynağıdır

Özbekistanlı, Gagavuzyalı ve Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları üç ayrı sergi, UBP milletvekili Saner tarafından açıldı. Saner, YDÜ’nün ülke için övünç ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekistan sanatçıları Tulkin Zakirov, Baktihyar Makhkamov, Khusan Aminov ile Zafar Zufarov tarafından hazırlanan 20 eser, Gagavuzya sanatçıları Foidor Duoglo, Nina Peeva ve Piotr Fazli tarafından hazırlanan 20 eser ve Kazakistan sanatçıları Akan Oimautov, Bulat Mekebaev ile Yevgeniy Silabospitskiy tarafından hazırlanan 15 eser ile toplam 55 eserden oluşan üç ayrı karma sergi, UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İdlib’de Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası şehit düşen askerlere tanrıdan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Türkiye’mizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha seslendirmek istiyorum” dedi.

Toplumların sanat ile gelişip, sanat ile var olduğunu, sanat ile geleceğe emin adımlar ile ilerlediğini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Ailesi olarak Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in öncülüğünde eğitimde başarıyla dolu 40 yılın getirdiği tecrübe ve deneyim ile bilime, eğitime, kültüre, sağlığa ve teknolojiye verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de büyük önem verdiklerini belirtti.

İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdikleri müzelerinde ziyaretçilerinin memnuniyet içinde sanat, bilim ve teknolojiyle dolu zamanlar geçirmelerinin sağlandığını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Bugün itibariyle Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan müzelerdeki materyallerin sayısının 100 bini bulduğundan söz etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin düzenlediği bir birinden kapsamlı Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Kazakistan, Başkurdistan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Arnavutluk, Almanya, Makedonya, Bosna Hersek, Suriye gibi ülkelerden binlerce sanatçının katıldığı çalıştaylar sonucunda Üniversitemiz kampüsünde yer alan 9 sergi salonunda açılan sergilerin sayısı bugün (dün) itibariyle 284 oldu. Plastik sanatlar; resim, baskı resim, heykel, seramik, fotoğraf alanında faaliyet gösteren sanatçıların çeşitli tekniklerle yapmış oldukları eserlerinin sayısı ise 25 bine ulaştı” dedi.

Gagavuzya Sanatçıları adına konuşan Piotr Fazlı da, “Tüm Gagavuz sanatçıları adına, bu görkemli projede bizim özerk bölgemizi temsil etme fırsatı sunduğu için Sn. Dr. Suat Günsel'e şükranlarımı sunmak isterim. Buradaki atmosfer tüm klişeleri ve temelleri yıktı. Önceden bilmediğimiz kullanmadığımız teknikleri kullanmaya başladık, kendi becerilerimizi tekrardan keşfediyoruz. Böyle bir yaratıcılık dolu atmosferde, yeni fikirler doğar, ki bu çok heyecan verici bir şeydir. Yeni kesiflere motive eden bir husustur. Eserlerimizin Kıbrıs modern sanat müzesinin hazinesine Gagavuzya renkleri katacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Baktihyar Makhkamov da, “Dr. Suat Gunsel’in inisiyatif ile yaşadığımız bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Özbekistan sanatçıları ve şahsim adına toprağınızda bulunma, yaratma ve bu muhteşem projenin bir parçası olma fırsatı sunduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında çalışma ve burada iz bırakma bizim için ayrı bir gururdur. Umut ediyoruz ki bizim hayat deneyimlerimiz, düşüncelerimiz, kalplerimiz eserlerimiz her insana dokunur. Gelecek nesiller kesinlikle bunu unutmayacaklar” dedi.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Akan Oımautov da, “Dünyanın birçok köşesinden bu sempozyuma katılan sanatçılar arasında olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner ise, Suat Hocanın vizyonu ile ortaya konulan sergilerle, sanata ve sanatçıya verilen değerin ortada olduğunu ifade ederek, sergilerin Türklük dünyasını birleştiren, hepimizin rengini, ruhunu ve kişiliğini yansıttığına inandığını belirtti.

Milletvekili Saner, “Suat hocanın vizyonu ile ortaya konulan sergiler sanata ve sanatçıya verilen değerin ortada olduğunu gösteriyor. Suat Günsel’in sanatçılarımıza sağlanması gereken boşlukları kapatması yadsınamaz. Türklük dünyasını birleştiren, hepimizin rengini, ruhunu ve kişiliğini yansıtacağına inandığımız bu sergilerin hayırlı olmasını diliyorum. Sanata ve sanatçıya verdiği önem çok önemli Çünkü sanata ve sanatçıya önem vermeyen hiçbir toplum dünyadaki yerini alamaz. KKTC’de bu işin liderliğini yapan Suat Hoca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanata yapılan katkıların önemine vurgu yapan Hamza Ersan Saner, 300 sergi, 25 bin eserin dünyada hiçbir müzede olmadığını, bu eserlerin paha biçilemez olduğunu ve kültürlerin kaynaşmasında gelen toplulukları tek bir tabloda pekiştirilmesinin Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde olmasının onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

35 yıl önce Suat Hoca’nın ortaya koyduğu kararlılık ve vizyon sayesinde KKTC’de eğitim adası olarak gurur duyulan noktada Yakın Doğu Üniversitesinin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Saner, eğitim, sağlık ve her dalda her türlü inovasyonun gerçekleştirildiği bir merkeze dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi’ne sahip olmanın öneminin altını çizdi.

Saner sözlerini şu sözlerle tamamladı: “35 yıl önce başlayan serüvende, her dalda her türlü inovasyonun gerçekleştiği bir merkeze sahip olmak bizler için çok önemli. Çünkü hükümetler olarak ne yaparsanız yapın, ileriye adım atacağınız anda dokunabileceğiniz tek değer olan bilişimin önünü açan üniversitelerimizin en nezihi olan Yakın Doğu Üniversitesinin olması bizler için ayrı bir övünç ve gurur kaynağıdır. Eğitim, sağlık ve inovasyonun gerçekleşeceği bilişim teknolojileri ile rotaya çıkan GÜNSEL araba, KKTC bayrağının yoldaki temsilcisi olacak. Ortaya konulan vizyon ile üretilen GÜNSEL araba dünyadaki diğer rakipleri ile yarışacağı günü bekliyor. Bir rekabet ortamı doğdu. İnsan hayatına ve sevdiklerine dokunan yatırımlar yapmak Suat Hoca’nın vizyon farkı. Ülkemize kattığı değerlerden dolayı Suat Hoca’ya teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner tarafından Kazakistanlı sanatçılar,Akan Oimautov, Bulat Mekebaev, Yevgeniy Silabospitskiy ile Özbekistanlı sanatçılar Baktihyar Makhkamov, Tulkin Zakirov, Khusan Aminov, Zafar Zufarov ve Gagauzya Sanatçıları Piotr Fazli, Foidor Duloglo ile Nina Peeva’ya teşekkür belgeleri takdim edildi.. Daha sonra üç ayrı kişisel serginin açılışı yapıldı. Sergiler, 06 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.