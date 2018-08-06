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Yazar Canev Tatar Surlariçi çocuklarıyla buluştu

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“Kalbimdeki Cevap” isimli çocuk kitabının yazarı Canev Tatar, Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek neden yazar olmak istediğini, bunun için neler yaptığını ve okumanın önemini çocuklarla paylaştı

Yazar Canev Tatar Surlariçi çocuklarıyla buluştu
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arabahmet İyilik Evi Kitap Kulübü’nün düzenlediği “Yazarlarla Buluşma” etkinliği kapsamında, “Kalbimdeki Cevap” isimli çocuk kitabının yazarı Canev Tatar, Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. 

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kitap hakkında çocuklar tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tatar, neden yazar olmak istediğini, bunun için neler yaptığını ve okumanın önemini çocuklarla paylaştı.
Canev Tatar “Hayatınızda karşınıza kalbinizi kıracak insanlar da çıkacak, haksızlıklara da uğrayabilirsiniz. Başınıza her ne gelirse gelsin seçim hakkı sizindir. Hayatınızdaki zorluklara karşı sevgiyi seçerseniz, karşınıza mucizelerin çıkacağını göreceksiniz. Sevgi, mucizeler yaratır.” dedi.   
Tatar, etkinliğin sonunda çocuklara kitaplarını da imzaladı.    
 

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