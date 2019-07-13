Yaşamından İzlerle Frida Kahlo’nun Eserleri ve Bilinmeyen Hikayeleri

Döneminin en büyük sanatçıları arasında gösterilen, yaşamı boyunca hem kendine hem de hayata karşı verdiği mücadeleyle kendinden sonra gelen nesilleri etkileyen Meksikalı Ressam Frida Kahlo, 13 Temmuz 1954’te hayatını kaybetmişti.

Frida Kahlo, ölümünün üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen hayat hikayesiyle, her biri birer yol gösterici mihvalde olan sözleriyle bugün bile pek çok kişiyi etkilemeyi başarıyor. Kahlo’nun resimleri genellikle oto portreydi. Yarattığı bu sürrealist çalışmalarından birçoğu ise kendi hayatından izler taşıyordu. Frida Kahlo, yaşamı boyunca hastalığı ile mücadele etti, eşi Ressam Diego Rivera’yla olan çalkantılı ilişkisinde yaşadığı hüznü ve mutluluğu eserlerine yansıttı. Kahlo’nun eserlerinin her biri derin anlamlar içeriyor. Ölümünün 65’nci yılında Frida Kahlo’nun en bilinen eserlerinin hikayelerini sizler için yazdık.

1. The Broken Column / Kırık Sütun

Frida Kahlo, henüz 18 yaşındayken bir otobüs kazası geçirdi. Bu kaza ise Frida’yı fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da etkiledi. Kalçasına demir saplanan, birçok kemiği kırılan Kahlo, ‘The Broken Column’da da kaza sonrası yasadığı acıları anlatıyor. Kazadan sonra, dik durabilmesi ve yürüyebilmesi için pek çok ameliyat geçirdi. Ameliyatların ardından ise 5 ay boyunca gövdesini saran kemerli ve çelik bir korse kullanmak zorunda kaldı. Sanatçı, The Broken Column’da o halini yansıtmış. Yüzündeki çiviler, gözyaşları ve ıssız arka plan Frida’nın çektiği acıların bir tasviri.

2. Self-Portrait Dedicated to Leon Trotsky / Leon Troçki’ye Adanmış Otoportre

Frida, 1937’de yaptığı bu oto portresini bir dönem kısa bir ilişki yaşadığı Rus devrimci lider Leon Troçki’ye hediye etti. Tabloda Kahlo, uzun nakışlı etek, şal ve zarif takılarıyla şık bir şekilde görülüyor. Geleneksel kıyafeteri, Avrupa etkilerini reddeden Meksikalı sanatçıların hareketine imada bulunurken Kahlo’nun elinde tuttuğu mektupta ise; “Leon Trotsky’ye, tüm sevgimle, bu resmi 7 Kasım 1937’de adadım. Saint Angel, Meksika Frida Kahlo” yazıyor.

3. Diego and I / Diego ve Ben

Sanatçının bu eseri, eşi Diego ve kendisini resmettiği tek tablo değil. Kahlo’nun 1944 yılında tamamladığı bu tablo, Diego’nun 58’nci doğum günü hediyesi. Frida Kahlo tablosunda karmaşık ilişkilerine rağmen Diego’ya duyduğu derin sevgiyi görselleştirdi.

4. Still Life with Parrot and Flag / Papağan ve Bayrakla Natürmort

Kahlo’nun 1951 ile 1954 arasında yaptığı eserlerde arasında oto portreleri yok denecek kadar az. 1951 yılında yaptığı u natürmort çalışmasında ise, Meksika milliyetçiliği ve bağımsızlığına göndermeler yapmış. Meksika’ya özgü ögelerin kullanıldığı eserde, kesilmiş meyveler ise cinselliği temsil ediyor. Sonraki yıllarda ise Frida Kahlo, erotizm temalarını eserlerinde, öncekilere oranla çok daha açık bir şekilde kullandı.

5. Without Hope / Umut Olmadan

18 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla gençlik yıllarını acılar içinde ve yatağa bağlı halde geçiren Frida Kahlo, yatağında da resim yapmaya devam etti. Omurgasının daha çabuk iyileşmesi için ise sanatçıya bol miktarda sakatat yedirildi. 1945 yılında yapılan bu tablo ise sanatçının o günlerin yansıtıyor. Resimde Frida’nın yatağın üzerinde şövalye benzeri bir düzeneğe tutturulmuş olan sakatatları yediği görülüyor.

6. A Few Small Nips / Birkaç Küçük Kesik

Frida Kahlo der ki; “Hayatımda iki büyük kaza geçirdim; biri Diego’ydu ve diğerinde ise bir tren az daha beni öldürüyordu. Diego kesinlikle çok daha yıkıcıydı”

Tabloda yatakta kanlar içinde yatan kadın Frida’nın kendisi başında elinde bıçakla bekleyen kişi ise eşi Diego Rivera. Resmin ortasındaki yazıda ise “Birkaç Küçük Kesik” yazıyor. Bu cümle o yıllarda gerçekleşen bir cinayetin haberine dayanıyor. Karısını öldüren bir adam savunmasında “Yalnızca birkaç küçük kesik” der. Tabloyu yaptığı 1934 senesi ise Frida için zor bir yıl olmuş. Başarısızlıkla sonuçlanan hamile kalma denemesi ve eşi Diego’nun küçük Christina Khalo’yla ilişkisini öğrenmesi üzerine Kahlo, yaşadığı acıları “A few small nips”’te tasvir etti.

7. The Wounded Deer / Yaralı Geyik

Frida’nın acılar içinde çok zor bir hayatı olduğunu belirtmiştik. Bu tabloda yaşadığı acıları resmettiği eserinden biri. Geçirdiği trafik kazasının akabinde girdiği ameliyatlardan nedeniyle çok fazla acı çeken Frida, neredeyse cansız görünen bir ormanın içinde yaralı bir geyiği kendi suretiyle resmetmiş. Resmin sol altında kısmında ise “karma” yazıyor.

8. El abrazo de amor del Universo / Evrenin, Dünya’nın (Meksika), Ben, Diego’nun Aşk Kucağı

Bu tabloda ise Frida, yaşam ve ölümü, tabiat anayı resmetmiş. Resmin merkezinde Frida’nın çıplak bir bebek olarak tasvir edilen Diego’yu kucaklıyor. Bu resim kocasına olan sevgisinin değişimini simgeliyor. Aynı zamanda, Frida’nın annelik özlemini de temsil ediyor, ki bu şüphesiz Frida’nın hayatındaki en büyük yaraydı.

9. Hospital Henry Ford / Henry Ford Hastanesi

Geçirdiği trafik kazası sonucunda Kahlo’nun yalnızca omurgası değil, rahmi ve yumurtalıkları da zarar gördü. Bunun sonucunda ise hamile kalması hem çok düşük bir ihtimaldi hem de çok riskliydi. Ancak Frida tüm bu risklere rağmen hamile kalmayı denedi. Diego Rivera ile evliliği boyunca iki kez hamile kaldı, ancak ikisinde de bebeğini kaybetti. Kahlo, bu tablosunda ise eşinin tüm karşı çıkmalarına rağmen vazgeçmediği ilk bebeğini kaybedişini anlatıyor.

10. Diego On My Thoughts / Diego’yu Düşünmek

Frida bu tabloyla, onun için her ne kadar yıkıcı bir ilişki olsa da eşi Diego Rivera’ya olan sevgisini bir kez daha resmetmiş. Ressam kendisini törensel bir kostümün içerisinde bir gelin gibi tasvir etmiş ve Diego’ya duyduğu hayranlığın neredeyse dini boyutlara vardığını göstermek istemiştir. Alnındaki Diego portresi ise eşinden başka bir şey düşünmediğini anlatıyor.

11. The Bus / Otobüs

Frida bu tablosunda iki ayrı tema işliyor. İlki Meksika toplumundaki sınıf farklılıklar diğeri ise hayatının dönüm noktası olan kaza. Resimdeki figürler; soldan sağa alışveriş sepeti tutan bir ev hanımı, iş tulumları içinde mavi yakalı bir adam, Madonna benzeri bir pozisyonda bebeğini besleyen yalınayak bir anne, dışarıdan bakan bir çocuk, para çantasını tutan bir iş adamı (sembolü kapitalizm) ve Kahlo’nun kendisi olduğu öne sürülen genç bir kız. Ayrıca Frida’nın 1925’te uğradığı otobüs kazasına da resimde vurgu yapıyor. Kahlo hiçbir zaman doğrudan kazayı tasvir eden bir resim çizmedi. Bu resimde de kazadan önceki anlar temsil ediliyor.