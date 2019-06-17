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Yaratıcı üç boyutlu materyaller sergilendi

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YDÜ’de okul öncesi dönemde materyal geliştirme dersi kapsamında hazırlanan materyallerin sergisi açıldı

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Yaratıcı üç boyutlu materyaller sergilendi
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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Okul Öncesi Dönemde Materyal Geliştirme dersi kapsamında hazırlamış oldukları materyaller sergilendi.

Eğitim Sarayı Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda yer alan sergide, okul öncesi dönemde materyal geliştirme dersi kapsamında, okul öncesi çocukların yaşlarına ve gelişim alanlarına uygun temel kavramlardan renkler, şekiller, rakamlar, taşıtlar, boyutlar, zıt kavramlar, değerler, hayvanlar, hava durumu ve mevsimler ile ilgili birbirinden yaratıcı üç boyutlu materyaller sergilendi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Dervişe Amca Toklu öncülüğünde düzenlenen sergiye katılan öğretim elemanları, okul öncesi öğretmenliği öğrencileri ve davetli okul öncesi öğretmenleri birbirinden yaratıcı üç boyutlu materyalleri ilgi ve merakla inceledi.

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