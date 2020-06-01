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“Yangın Yerinde Kabare” oyununun geliri Kadın Sığınma Evi'ne bağışlandı

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Sanatçı Yaşar Ersoy’un, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı

“Yangın Yerinde Kabare” oyununun geliri Kadın Sığınma Evi'ne bağışlandı

Sanatçı Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği “Yangın Yerinde Kabare” oyunundan elde edilen gelir, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı. 
LTB’den verilen bilgiye göre,  oyunun geliri, yönetmen Yaşar Ersoy tarafından LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim edildi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuşmasında, Yaşar Ersoy’un, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun gelirini Kadın Sığınma Evi’ne bağışlamasının çok anlamlı olduğunu belirtti. 
Harmancı, Yaşar Ersoy ve oyunda görev alan tüm ekibe, ifade özgürlüğü bağlamında Yaşar Ersoy ile dayanışma göstererek oyuna katkı ve destek sağlayan KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TES, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve DAÜ-SEN’e teşekkür etti.


Mehmet Harmancı, sendikaların demokrasiyi, düşünce ve ifade özgürlüğünü, sanatın özgürce kendini ifade edebilmesini savunarak Ersoy’un projesini desteklemelerinin, ortak mücadele anlamında büyük öneme sahip olduğunun da altını çizdi.
ERSOY
Yaşar Ersoy ise konuşmasında, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan kişiler ve örgütlerin desteğiyle sahnelenen oyunun gelirini, baştan itibaren Kadın Sığınma Evi’ne bağışlamayı kararlaştırdıklarını söyledi.
Ersoy, Covid-19 süreci öncesine kadar gerçekleşen temsillerden elde edilen gelirin Sığınma Evi’ne aktarıldığını belirtti.

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