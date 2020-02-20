"Yangın Yerinde Kabare" KTÖS için sahnelendi

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Murat Dağman, her salı KTAMS Barış Salonu’nda sahnelenen oyun hakkında şu değerlendirmede bulundu:
“Yangın Yerinde Kabare, toplumsal sorunlarımızın, yozlaşmaların ve ülkemizdeki yangınla yüzleşmenin gerçek bir yansımasıdır. Yasakçı girişimde bulunanlar kendi karanlıklarında kalmaya devam edecekler, irade koyup direnenler toplumu aydınlatmaya devam edecek.”
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