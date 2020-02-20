"Yangın Yerinde Kabare" KTÖS için sahnelendi

Tiyatrocu Yaşar Ersoy’un yönettiği “Yangın Yerinde Kabare” Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) üyeleri için sahnelendi.



KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Murat Dağman, her salı KTAMS Barış Salonu’nda sahnelenen oyun hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Yangın Yerinde Kabare, toplumsal sorunlarımızın, yozlaşmaların ve ülkemizdeki yangınla yüzleşmenin gerçek bir yansımasıdır. Yasakçı girişimde bulunanlar kendi karanlıklarında kalmaya devam edecekler, irade koyup direnenler toplumu aydınlatmaya devam edecek.”