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Yakın Doğu’lu öğretim üyelerinden uluslararası jüri üyeliği

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, Çin’de düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı Yarışmaları (Art Week in China) Seçici Kurulunda yer aldı.

Yakın Doğu’lu öğretim üyelerinden uluslararası jüri üyeliği
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Doç. Dr. Erdal Aygenç Uluslararası Çağdaş Sanatlar Haftası kapsamında Çin’in Başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı Yarışmaları’nda çeşitli ülkelerden alanında uzman eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmada seçici kurul üyeliğine davet edildiği belirtildi. Tasarım ve sanat alanlarında oluşturulan yarışma kategorilerine her yıl birçok ülkeden binlerce profesyonel sanatçı, tasarımcı katılıyor.

Doç. Dr. Erdal, çeşitli ülkelerden alanında uzman eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmada Yakın Doğu Üniversitesini temsil etmiş olmaktan onur duyduğunu belirtti. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Haftası kapsamında, resim, heykel, grafik, fotoğraf alanlarında yeni yeteneklerin keşfedilip teşvik edilmesine zemin oluşturulduğunu ifade eden Doç. Dr. Aygenç, bu jüri temsiliyetinin Yakın Doğu Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınırlığına önemli bir katkı sağlamış olacağına inanç belirtti.

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