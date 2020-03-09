Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Edebiyat Buluşmaları başlıyor

YDÜ-KAM bünyesinde her yıl Okur Yazar Buluşmaları adı altında yapılan Geleneksel Edebiyat Buluşmaları etkinliklerinin 12 Mart tarihinde başlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi(YDÜ-KAM) bünyesinde her yıl Okur Yazar Buluşmaları adı altında yapılan Geleneksel Edebiyat Buluşmaları bu yıl yine Mart ayından itibaren başlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren YDÜ –KAM Başkanı Doç.Dr.Şevket Öznur, her yıl Okur Yazar Buluşmaları adı altında yapılan Geleneksel Edebiyat Buluşmaları etkinliklerinin 12 Mart tarihinde başlayacağını ve Nisan ayında da devam edeceğini ifade etti.

Öznur, etkinliklerin aşağıdaki tarih ve konularda yapılacağı belirtti.

-Kıbrıs Türk Şiirinin ve öyküsünün öncü yazarlarından M.Kansu, yeni öykülerini öğrencilerine okuyup, kitaplarını imzalayacak-12 Mart 2020 Perşembe, saat 11.00, FE 1 D01

- Dünya Şiir Günü nedeniyle Mehmet Levent’in Türkçe-İngilizce olarak yayımlanacak olan kitabından Lefkoşa Beni Duyuyor Musun? adlı şiir okunacak ve kitabın tanıtımı yapılacak ve kitaplar imzalanacaktır. 19 Mart 2020 Perşembe 11.00, FE 1 D01

-Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Gölge oyunun yaşayan ustası Mehmet Ertuğ’la söyleşi yapılacaktır. 27 Mart 2020 Perşembe saat 11.00, FE 1 D01

- Yazar-Gazeteci Eralp Adanır son romanı Zat-Muhteremin Mektupları adlı eseri tanıtılacak ve yazarla söyleşi yapılacaktır- 2 Nisan 2020 Perşembe - saat 11.00, FE 1 D01