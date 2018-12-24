“Yakın Doğu Üniversitesi dünyaya örnek olabilecek durumda"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret etti. Özyiğit “Yakın Doğu Üniversitesi sadece ülkemiz için değil bölgemiz için, Türk dünyası için özellikle dünyaya örnek olabilecek durumda" dedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Sanat Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret etti.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'e, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Cumhuriyet Sergisi Küratörü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Ergün eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi”ni gezen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'e, eserler hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni gezen Özyiğit'e, müze ve eserler hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. İrfan Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında öneminin artması, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesinde, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine değindi.

"YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL BÖLGEMİZ İÇİN, TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖZELLİKLE DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLECEK DURUMDA"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit müzede açıklamalarda bulunarak: "Yakın Doğu Üniversitesi sadece ülkemiz için değil bölgemiz için, Türk Dünyası için özellikle dünyaya örnek olabilecek durumda. Gerçekten son derece önemli ve anlamlı eserlere ev sahipliği yapıp sergilenmesini sağlıyor. Buradaki hocalarımızın her birinin kendi içindeki duygularının yansıtmak istediği görüşleri açığa vururken, bir yandan da Türk dünyasına TÜRKSOY'a üye ülkelerin sanatçılarının da önemli eserlerinin sahnelendiği ve sergilendiği bir müze. Ben bu vesile ile şimdiki konumunda dahi Yakındoğu Üniversitesi bu müze ile çok önemli bir görevi yerine getirmiş oluyor. İleride Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yeni binası açıldığında kuşkusuz çok daha büyük çok daha geniş ve dünyanın imreneceği gıpta edeceği bir müzeye dönüşecek, bu vesileyle eserleri olan bütün sanatçıları kutluyorum. Yakındoğu Üniversitesi'nin de bu anlamlı eserlere ev sahipliği yapıp onların sergilenmesini ve seyirci ile sanatseverlerle buluşmasını sağladıkları için çok teşekkür ediyorum ve başta Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit'e günün anısına bir resim takdim etti.