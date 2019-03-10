Vounus eserleri Girne’de sergileniyor

Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, Girne’de açıldı

Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.

Proje koordinatörlüğü Rauf Ersenal tarafından yapılan ve Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sergisi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz gün açıldı.

Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, 12 Mart’a kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Proje koordinatörü Rauf Ersenal,1930’lu yıllarda yapılan kazılarla milattan 5 bin yıl önceye dayanan Vounous bölgesinin ortaya çıktığını söyledi.

Rauf Ersenal, bölge insanının seramik yoluyla geleceğe mesaj yolladığını belirterek, eserlerin yurt dışına götürüldüğünü ifade etti. Ersenal, eserlerin replikalarını yapıp, bu kültürü tanıtmak ve yaşatmak istediklerini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, yurt dışındaki eserlerin replikaları yapılarak geçmişin canlandırıldığını ve dönemin yaşantısı ile kültürünün aktarıldığını söyledi.



