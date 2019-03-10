banner255
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
1 0
Girneliler yenişemedi
Girneliler yenişemedi
35 0
 
Off road yarışına Macila damgası
Off road yarışına Macila damgası
15 0
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
9 0
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
23 0
Yürekler yandı
Yürekler yandı
549 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
413 0
banner82

Vounus eserleri Girne’de sergileniyor

banner27

Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, Girne’de açıldı

banner262
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
banner267

Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. 

Proje koordinatörlüğü Rauf Ersenal tarafından yapılan ve Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sergisi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz gün açıldı. 
Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, 12 Mart’a kadar halkın ziyaretine açık olacak.
Proje koordinatörü Rauf Ersenal,1930’lu yıllarda yapılan kazılarla milattan 5 bin yıl önceye dayanan Vounous bölgesinin ortaya çıktığını söyledi. 
Rauf Ersenal, bölge insanının seramik yoluyla geleceğe mesaj yolladığını belirterek, eserlerin yurt dışına götürüldüğünü ifade etti. Ersenal, eserlerin replikalarını yapıp, bu kültürü tanıtmak ve yaşatmak istediklerini kaydetti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, yurt dışındaki eserlerin replikaları yapılarak geçmişin canlandırıldığını ve dönemin yaşantısı ile kültürünün aktarıldığını söyledi. 

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.