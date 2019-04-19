Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması'nda muhteşem final

KKTC Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması 'nda En iyi orkestra ödülü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin oldu

KKTC Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçlandı. Finale, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Mehmet Burhan, Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Aktan Erdoğa ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar katıldı. Sunuculuğunu Kerem Erdoğdu ve İnci Moreketin yaptığı 7. Liselerarası Müzik Yarışması, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmaya 16 liseden 17 grup katıldı. BRT 1’den canlı yayınlanan yarışmanın finalinde, Girne Gelişim Orkestrası da sahne aldı. Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nın sonuçları şöyle: AYDIN KALFAOĞLU ÖZEL ÖDÜLÜ İsim: Can Kaygısız Okul: Yakın Doğu Koleji EN COOL GRUP Okul: The English School of Kyrenia EN İYİ KIZ SOLİST 1.Kız Solist İsim: Melisa Karanlık Okul: Girne Amerikan Koleji 2. Kız Solist İsim: Özüm Şensoy Okul: 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 3. Kız Solist İsim: Sıdıka Vaiz Okul: Polatpaşa Lisesi EN İYİ ERKEK SOLİST 1. Erkek Solist İsim: Durmuş Cicibaba Okul: Levent Koleji Grup 1 2. Erkek Solist İsim: Eren Serdarlılı Okul: 20 Temmuz Fen Lisei 3. Erkek Solist İsim: Batuhan Ambar Okul: Lefkoşa Türk Lisesi EN İYİ ENSTRÜMAN PERFORMANSI 1 Enstrüman İsim: Berk Akımcı Okul: Namık Kemal Lisesi 2. Enstrüman İsim: Baran Sakar Okul: 20 Temmuz Fen Lisesi 2. Enstrüman İsim:Yahor Yıldırım Okul: Yakın Doğu Koleji 3. Enstrüman İsim: Ege Şehitoğlu Okul: Namık Kemal Lisesi EN İYİ SAHNE PERFORMANSI Okul: Levent Koleji Grup 1 EN İYİ İCRA PERFORMANSI Okul: Namık Kemal Lisesi EN İYİ ORKESTRA 1.Orkestra: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 2. Orkestra: Yakı Doğu Koleji 3. Orkestra: TED Kuzey Kıbrıs Koleji