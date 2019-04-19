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Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması'nda muhteşem final

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KKTC Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması 'nda En iyi orkestra ödülü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin oldu

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Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması'nda muhteşem final
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KKTC Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçlandı. Finale, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Mehmet Burhan, Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Aktan Erdoğa ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar katıldı.

Sunuculuğunu Kerem Erdoğdu ve İnci Moreketin yaptığı 7. Liselerarası Müzik Yarışması,  Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmaya 16 liseden 17 grup katıldı. BRT 1’den canlı yayınlanan yarışmanın finalinde, Girne Gelişim Orkestrası da sahne aldı.

Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nın sonuçları şöyle:

AYDIN KALFAOĞLU ÖZEL ÖDÜLÜ

İsim: Can Kaygısız       Okul: Yakın Doğu Koleji

EN COOL GRUP

Okul: The English School of Kyrenia

EN İYİ KIZ SOLİST

1.Kız Solist                İsim: Melisa Karanlık         Okul:  Girne Amerikan Koleji

2. Kız Solist               İsim: Özüm Şensoy           Okul: 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3. Kız Solist               İsim:  Sıdıka Vaiz            Okul: Polatpaşa Lisesi

EN İYİ ERKEK SOLİST

1. Erkek Solist             İsim: Durmuş Cicibaba          Okul: Levent Koleji Grup 1

2. Erkek Solist             İsim: Eren Serdarlılı              Okul: 20 Temmuz Fen Lisei

3. Erkek Solist             İsim: Batuhan Ambar            Okul: Lefkoşa Türk Lisesi

EN İYİ ENSTRÜMAN PERFORMANSI       

1 Enstrüman            İsim: Berk Akımcı             Okul: Namık Kemal Lisesi

2. Enstrüman           İsim: Baran Sakar            Okul: 20 Temmuz Fen Lisesi

2. Enstrüman           İsim:Yahor Yıldırım           Okul: Yakın Doğu Koleji

3. Enstrüman           İsim: Ege Şehitoğlu          Okul: Namık Kemal Lisesi

EN İYİ SAHNE PERFORMANSI

Okul: Levent Koleji Grup 1

EN İYİ İCRA PERFORMANSI

Okul: Namık Kemal Lisesi

EN İYİ ORKESTRA

1.Orkestra: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

2. Orkestra: Yakı Doğu Koleji

3. Orkestra: TED Kuzey Kıbrıs Koleji

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