Ve Cemal Süreya... Kuşların, gurbetin ve özlemin şairi

Kuşların şairi Cemal Süreya, ölümünün ardından 28 yıl geçti, 9 Ocak 1990 yılında vefat etti. Cemal Süreya'nın yazdığı ölüm üzerine yazılan şiiri dilden dile dolaştı “Ölüm geliyor aklıma, birden ölüm, bir ağacın gölgesine sarılıyorum.” Sezai Karakoç ile girdiği iddiayı kaybetmesi üzerine Süreyya soyadını, Süreya olarak değiştiren büyük şairin hayatı…

HAYATI...

Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden olan Cemal Süreya, 1931’de Erzincan’da dünyaya geldi. Babasının adı Hüseyin Seber, annesinin adı Gülbeyaz Seber. Büyük şairin gerçek adı Cemalettin Seber. Şair 6 yaşına kadar Erzincan’da yaşadıktan sonra, ailesiyle birlikte Bilecik’e yerleşti. Eğitim hayatı ilk olarak Bilecik’te başladı, edebiyata düşkün olma sebebinin “annesi” olduğunu söyleyen Süreya, eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. Üniversiteyi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu.

Dostoyevski hayranı olan Süreya, Rus yazarın birçok eserini defalarca okumuştur. Küçük yaşta başlayan “edebiyat” tutkunluğu o derece derindi ki, ilkokulda dergi çıkarma isteğinde olmuştur. Şiir karşı sevdası ilkokulda başlayan büyük şairin şiirlerindeki “gurbet” teması babasının “sürgün” edilmesinden kaynaklıdır.

İŞ HAYATI...

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan şair, ilk olarak Maliye Bakanlığı’nda işe başladı. İlerleyen yıllarda Kültür Bakanlığı’na geçti. Memuriyetten emekli olduktan sonra yayınevlerinde danışman olarak çalışmaya başladı.

EVLİLİK HAYATI....

Cemal Süreya, üniversite okurken ortaokulda aşık olduğu Seniha Nemli ile evlendi. İlk başta güzel giden ilişki sonradan sebebi bilinmeyen bir şekilde kötü gitmeye başladı. 1955 yılında Ayçe adında kızları dünyaya geldi. Bir zaman sonra Süreya eşinden ayrıldı. 1967 yılında Zuhal Tekkanat ile evlendi. Evli çiftin Memo Emrah adında bir oğulları dünyaya geldi. Evlilikleri uzun sürmedi, Zuhal Tekkanat kalp rahatsızlığına yakalandı. Hiçbir zaman eşinin yanından ayrılmadı. Eşi Zuhal iyileştikten sonra Ankara’ya dönen Süreya, memuriyet hayatına kaldığı yerden devam etti. Bir süre sonra Cemal Süreya, Zuhal Tekkanat’tan ayrılma kararı aldı. Üçüncü evliliği Göngör Demiray ile oldu, bir yıl sonra ayrılma kararı aldılar. Ve son evlilik yayınevi sahibi Birsen Sağnak ile oldu. Süreya, Sağnak’ta şefkati bulmuştu. Türk Edebiyatına damga vuran aşkı ise Tomris Uyar’da bulan şair, Tomris Uyar’a “Sayım” şiirini yazdı.

BABASININ ÖLÜMÜ...

Büyük şair, edebiyatı annesinden; yaşama dair enerjisini babasından almıştır. Hüseyin Seber’in ölümünden ötürü yıkıma uğrayan büyük şair “Sizin hiç babanız öldü mü” şiirini yazdı: Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum…

BÜYÜK ŞAİRİN ÖLÜMÜ... Sigarayla çektirdiği fotoğraflarda nam salan Süreya, sigarayı bıraktıktan sonra daha sağlıklı bir hayat yaşadı. Ancak oğlu Memo ile yaşadığı kavgalardan ötürü büyük üzüntü yaşayan büyük şair 9 Ocak 1990 yılında hayata gözlerini yumdu.

İşte bu kıymetli şairimizin bugün, 28. ölüm yıl dönümü… Biz de ona ait naif cümleler arasında, daha az bilinenleri sizlerle paylaşalım istedik. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyor; sizleri de yüreğinize işleyecek bu anlamlı dizelerle baş başa bırakıyoruz.

“Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde

Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor.”

***

“Senin bir elinde bir mendil

Öbüründe kuş sesleri.”

****

“En olmayacak günde geldin tazeledin ortalığı

Alıp kaldırdın bu kutsal ekmeği düştüğü yerden.”

“Düşünsene nasıl geçmiştik hızla

Birleşen iki güvercinin arasından…”

****

“Senin kahkahanın boğumlarında, söz temiz değil.”

****

“Sen incelikler antolojisi, uyut beni.”

“İki şey: Aşk ve şiir

Mutsuzlukla beslenir biri,

Biri ona dönüşür.”

***

“Gözleri göz değil gözistan

Bir odadan bir odaya geçiyor

Kapının birini açıp birini kapıyor.”

***

“Bir de sen koynumda yatıyorsun

Güzelsin güzelliğin mutlak amenna.”

“Kadın gözlerini koydu ortaya

Bir mavi bir gökyüzü aldı çevrelerini.”

***

“Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların

Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur.”

***

“İyi, kötü günler geçirdik. Çoğunca da iyi günler. Öperim o günleri.”

“Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Seni sevmek ne güzel!

Kadınım, yârim…”

***

“Adresim oldun benim. Biliyorsun bunu değil mi?”

***

“Göz göze gelebilirseniz, ipi kopmuş bir uçurtma, hızla uzaklaşır bakışlarından.”