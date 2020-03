Usta Yazar Zeki Erkut’un Eserleri Üzerine Bir Röportaj

Halim Çilelinin Fevkalâde Serüvenleri ilk kitabınız. Mizah içerikli olan kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

Halim aslında bizim toplumumuzun bir yansıması. Gerçek olaylardan hareketle bir şeyler yapmaya çalışan sıradan bir bürokrat. Bir aile babası. Dürüst olmasından dolayı başına bir şey gelmektedir. 1980’li yıllarda yazmaya başladım. Yüzlerce mizah öyküsü arasından sadece 22 – 23 tanesini kitaba taşıyabildim. Yaşanılan dönemin sıkıntılarını bir yerde gizleyerek anlattım. Çünkü mizahın bir önemli özelliği de doğrudan darbeyi vurmuyor. O günlerde buradaki ekonomik ve siyasal koşullar yumruğu, bıçağı vurmaya elverişli değildi. Söylemek istediklerimizi dolaylı yoldan anlatmaya, farklı yollardan anlatmaya çalışıyorduk. Bir gazeteci, bir muhalif, bir birey olarak kendimizi de korumak zorundaydık. Dolayısıyla çalıştığım gazetede bir şeyler yapmak isteğimiz olduğu için ne yapalım diye düşünürken sağlık eki verelim, çevre eki verelim, spor eki verelim, bir mizah eki de verelim görüşleri çıktı. Tabi kim yazacak sorusu gündeme geldi. Bizim toplumumuzda bir atasözü var çok özür diliyorum “eşeği kim öldürmüşse o sürükler” diye. Teklif senden geldiği için sen yazacaksın dediler. Tamam bu kadar yıldır yazıyorum ama benim mizah alanım değil. Gerçek olaylardan yararlanarak mizaha çevirdim. Mizaha çevirirken gerçek bir karakter yaratmak istedim. Toplumdan biri olacak, çıkar beklentisi olmayacak vs. diye bunu bu şekilde yansıttım ve ilgi gördü. Bizim toplumda mizah yazılacak çok konu vardı. Adımınızı her attığınız anda öyle olaylar çıkıyor ki bunu isterseniz karikatürize edebilirsiniz.

Başka ülkelere gittiğinizde bir yol tadilatı, inşaat olduğunda hep tabela ile bilgi verilir. Ancak bizim ülkemizde yani kitabımda Halim Çileli evinden çıkıyor, işe gidecek yollar hep kapalı. Bütün yollardan gitmeyi deniyor sonunda yine evine gidiyor. Halim iyi niyetli. Tek yoldan gitmek istemiyor. Kısacası adımınızı attığınız her an mizah konusu olabilir. Önemli olan mizahta insanları biraz tebessüm ettirirken biraz da düşündürmektir. Mizahçının görevi birazda çarpıklıkları anlatmaktır.

Yine kitapta yer alan bir öyküden bahsetmek istiyorum. Turizm. Halim memurlara yönelik yapılmış indirimli bir tatile gidiyor. Otele yerleşiyor ve ardından havuzun oraya gidiyor. O anda oraya bir kamyon geliyor. Konser için prova yapıyorlar. 1,2,3 – 1,2,3 müzik aletleriyle. Adam pes ediyor. Dinlenmeye gidiyoruz ama ne mümkün. Tatil bu mu? Dedirtiyor. Bunu biz yaşadık, yaşıyoruz. Ama bir mizah yazarı bunlara dikkat ediyor. 22 – 23 öykü aşağı yukarı bu temelde her birinin ortak bir ögesi Halim Çileli’dir.

Çocukken Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığınızı biliyoruz. Sizinde içinde yaşamış olduğunuz dönemi yansıttığınız Jans Mans Sokağı Çocukları kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

Ben Kaymaklıda ilk okulu tamamladım. Evlerimizde çok uzakta değildi. Şuanda terminal bölgesine yakın. Gülen Yüzler anaokulunun karşısında oturuyordum. Anlattığım yerler aşağı yukarı o bölgeler. Yani standart belediye evleri dediğimiz 1940’lı yıllarda askerlere ya da yoksul insanlara yönelik yapılan evler, sosyal konutlar olarak geçiyor. Jans Mans Sokağı bir sokağın ismiydi. Şuanda Şehit Yılmaz Yolcu sokak olarak geçiyor. Bu sokak beni hep cezbetmiştir. En fazla çocuğa sahip sokaktı. Komşuluk ilişkileri gerçekten hafızamda büyük yer tutuyordu. O dönemin özelliklerinden biri de Rum, Ermeni, Türk ve Maroniti (ben hatırlamıyorum ama o dönem yaşadıklarını söylüyorlar) harmoni bir şekilde birlikte yaşadıkları bir dönemdi. Ancak yanlış politikalardan dolayı Rum ve Ermeniler oradan uzaklaştı. O dönemde önemli bir nokta dut ağacı. Dur ağacı, Hacı gavrilin kahvesinin orada. Baktığınız zaman iki taraflı Thomas’ın evi orada. Bir tek gerçek kişi o. Geriye kalanlar hep hayal ürünü. Bu hayal ürünü her nasıl olduysa ya ben çok hayal kurdum ya da bilemiyorum. Thomas’ın evinin önündeki dut ağacını benim çocukluk arkadaşlarım beni arayıp Zeki hatırlıyor musun o ağaçta ne oynardık diyor. Bende hepsine kırmamak adına he he diyorum. Ama şimdi canım kardeşim bu hayal ürünüdür. Böyle bir ağaç yoktur, olmadı. Yani bu önemlidir benim için. Çünkü insanlar içselleştirdi. Bu ağaç bir simgeyi oluşturuyor. Çocukların gruplar halinde bir şeye sahip olmaları, 7 yaşından küçüklerin ağaca çıkmasının yasak olması. Çünkü herhangi bir kaza olmasın diye. 7 yaş çıkabilme yeteneğini göstermesi, sınava girmesi için yeterli bir yaş gibi görünüyordu.

Aslında ben onu yazarken Kıbrıs’ı düşündüm. Yani dur ağacı yerine Kıbrıs’ı koyun. Birbirine çarpışan çocuklar yerine büyükleri koyun. Ondan sonra ne oluyor İngiliz geliyor onun döneminde o ağaç kesiliyor. Ama ne yaptım ondan sonra yürürseniz sokağın sonuna kadar 11 tane selvi ağacı göreceksiniz. Hâlâ daha duruyor. Lütfen çekin o ağaçların fotoğrafını. Çünkü eminim bir gün birileri gelip o ağaçları kesecek.

Yani bunlar bir yazarın hayal ürünüdür, kurgusudur. Ama gerçekten bu zamanı yazacağımı biliyordum. Çocukluğumdan beri bu mahallenin arkadaşlıkları, havası, sesi, rengi hep içimde oldu. 15 yaşıma kadar mücahitliğimi de o mahallede yaptım. Dolayısıyla ben diyordum ki bu sokağı bir gün yazacağım. Hep onunla doldurdum kafamı ve yazmaya başladığım zaman sonunu görebiliyordum. Olayların çoğu hayal ürünü ama bazı olayları ben arşivlerden, tarih kitaplarından oraya monte ettim. Gerçek isimleri koydum. Thomas ve Hacı Gavril yaşayan biriydi. Onun dışındakiler hayal ürünüydü. Ama bunun dışında bir yabancı öğretmenin öldürülmesi gerçek bir olaydı. Ya da araba lastiklerinin Larnaka’da patlatılması falan hep gerçek olaylardı.

Burada yapmaya çalıştığım şey insanları bir zaman tüneline sokmaya çalışmaktı ve yaşanmışlıkları şu veya bu şekilde kalemimin gücü kadar izah etmeye çalışmaktı. Burada televizyon yok, telefon yok, sosyal medya yok, modern şeyler yok. Onun dışında ne vardı oyuncaklar. Arşive girdim ve 1950’li yıllarda çocuklar hangi oyuncakları kullanıyordu. Bir ambulans arabasının markası falan hep o döneme ait. Yani girdiğiniz zaman o tünelin içerisine 1950’li yılları yaşamış olursunuz. Kitap bu.

Bu kitabı yazmayı hep düşündüğünüzü söylediniz. Peki kitabı yazmak kaç yılınızı aldı?

Kitabı 1 yılda yazdım. Ancak şu var yazmak derken sadece kelimeleri kağıda döktüm. Yoksa küçük yaşlardan beri hafızamda böyle bir kitap yazma isteği vardı ve kurgumu o zamandan hafızama yerleştirmiştim. Geriye oturup yazmak kalmıştı. Şimdi yazarlık mesleği biraz riskli bir meslek. Çünkü her gün oturup yazmazsanız ipin ucunu kaçırırsınız. Yazarsınız, ruh kalmaz. Ben bunu yazarken 1 yıl boyunca her gün arşivleri tarayarak, eski gazeteleri tarayarak, o dönemin olaylarını analiz ederek saatlerce çalıştığım oldu. 1 yıl demek biraz tevazu göstermek olur. Sadece 1 yıl geceli gündüzlü çalışarak kağıtlara dökmem. Kurgusu ise yıllar öncesinde tamamlanmış bir kitap.

Daha önce vermiş olduğunuz röportajlarınızı okudum. Bisiklet anahtarınızın hikâyesini bir de bizimle paylaşır mısınız?

Evet şimdi 1963’te Eylül ayında orta okula gittim. Öncelikle yaya gidiyordum. Küçük Kaymaklıdan şuan ki surlar içi Kıbrıs Bakanlığı olan yere yürüyerek arkadaşlar ile gidiyorduk. Ondan sonra bisiklet alma ihtiyacı hissettim. Yani maddi olarak sıkıntıda değildik. 6 kardeş olmamıza rağmen babam polis olduğu için gelirimiz vardı. Siparişi verdik ancak siparişim biraz geç geldi. Kasım gibi. Yeni bir bisiklet, yeni öğrenmeye başlamıştım. Öğrendikten sonra tarlada tur atıyordum. Eve getirmezden önce bir kumaş parçasıyla parlatıyordum. Elimiz, ayağımızdı. Ancak okul sonrası turlamayı yaparken Aralık ayı içerisinde lastik patladı. Kendim yapacaktım. Öğrenmiştim nasıl yapılacağını, malzeme de almıştım. Ancak babam eve dedi ki fazla sokakta dolaşmayın gerekirse okula da gitmeyin. Bu bir iki gün bir şeyler olacak galiba. O zaman tamam dedik. Cumartesi ya da Pazar günüydü herhalde. 23 Aralık. Lastik patlak. Düşünmedim yani ne yapayım. Ne de olsa evdeyim diye. 23 Aralık günü bazı arkadaşlar ellerinde silahlarla bizim sokakta. Herkes kaçsın, canını kurtarsın. Surlar içine veyahut başka bir yere kaçın diyor. Bizim ev surlar içine daha yakın olduğu için. Ama insanlar nasıl kaçıyor can korkusuyla. Annem küçük bir çantaya ne bulduysa koydu. O sırada aklıma bisikletim geldi. Yeni bir bisiklet, lastik patlak. İnsanlar canını düşünürken ben nasıl lastiği patlak bir bisikleti yanımda götürürüm diye düşündüm. Yok dedim. Arka tarafta bir malzeme odası vardı, oraya kilitledim. Ne de olsa lastik patlak kimse almaz dedim. Bisikleti bıraktım orada. Önce surlar içine gittik. Sinema salonunda kaldık, sandalyelerde uyuduk. 1 ay sonra bir eve sığındık. Hep umudum dönüp bisikleti alacağım. Öyle olmadı ve o anahtarı ben 1963’ten bugüne kadar tutuyorum. Çünkü bana çocukluğumun bir hatırasıydı o. İlk defa bir bisikletim olmuştu ve ondan sonra hiç bisikletim olmadı. Hiç bisiklete binmedim. Bu anahtarı ben cüzdanıma koydum. 8 yıl İstanbul’da yaşadım hep oradaydı. Türkiye’nin çeşitli illerine gittim hep yanımdaydı. Avrupa’nın neredeyse gitmediğim ülkesi kalmadı hep yanımdaydı. Mısır, Malezya hep o anahtarlıkla gittim. Son Polonya’ya giderken bir şeyler beni dürttü. Tatile gideriz ehliyet ne işe yarar, bu ne işe yarar, anahtar falan filan. Bazı şeyleri çıkardım. Anahtarı da çıkardım. Dedim bazen havaalanlarında ötüyor. Ondan sonra çiviye astım. Gittik Polonya’ya. Polonya’nın Sohot kentinde birden cüzdanıma baktım. Aman Allah’ım dedim. Önce jeton düşmedi tabi anahtarı evde bıraktığım. Aklıma ilk anahtar geldi. Güzel param vardı içinde. Ehliyetim vardı, 2 kimliğim vardı vs.,vs. Bunların pek önemi yoktur tabi. Aklıma ilk anahtarım geldi ki bazı şeyleri çıkarmıştım. Bunlardan biri de anahtardı. Öyle bir rahatladım. Yani öyküsü de böyle. O anahtar benim çocukluk hatıram. Hâlâ daha gözümün önünde durur. Geçmişimden kalan tek şey. Başka hiçbir şeyim yok.

Kral romanını neye esinlenerek yazdınız?

Keşke bilebilseydim. Çünkü genellikle bir romanı yazarken insanlar bazı şeylerden etkilenir. Bir resimden, bir gazeteden, bir anıdan, bir fotoğraftan etkilenebilir. Kurgusunu bunun üzerine yazabilir. Ama ben böyle bir ip ucunu görmedim. Bir yerden esinleneyim falan. Düşünüyorum çok zor. Toplum çok küçük olduğu için özellikle Kral romanını okuyan Limasollular ya Kral şu olabilir mi bu olabilir mi diye çok soruyor. Yani eşim, oğlum dahi soruyor. Nerden bu roman diye. Dedim ya burdan işte. Ben düşündüğüm zaman bu tamamen bir hayal ürünü. Ya çok iyi hayal kurmuşum ya da bilemiyorum.

Siz Lefkoşalısınız. Kral Limasollu. Bunu nasıl bağdaştırdınız?

Evet. Çünkü bu romanı tek hak edecek yer Limasol’du. Bana sorarsanız ben 40lı yaşlarıma kadar Baf’a gitmemiştim. Baf’ı sorsanız bilmiyorum derdim. Nerde olduğunu bilmiyordum. Arabam olmasına rağmen 1970 öncesi Baf’a gitmedim. Cesaret edemedim. Dolayısıyla hiç düşünmedim. Larnaka’ya çok sık giderdim. 4 – 5 arkadaş toplanıp nerde akşam orda sabah, nerde bir karnaval var oradaydık. Hep derdim benim yaşayabileceğim tek yer burası. Yokluğunda da özlemini çekeceğim tek yer burası. Larnaka değil, Lefkoşa değil, Girne değil, Baf değil. Ama Limasol 24 saati yaşayan bir şehir. Dolayısıyla bu kurguyu yaparken en çok özlem duyulacak yer neresi diye düşündüm. Limasol’un kendine özgü bir yaşamı vardı. Bir yerde açık bir penceresi vardı. Büyük gemilerin geldiği, ithalat ve ihracatın olduğu bir şehirdi. Dolayısıyla limana gelen yük gemilerinin ya da yolcu gemilerin eğlenceye ihtiyacı vardı. Limasol bu bakımdan kendi ekonomisini bu şekilde düzenledi. Tavernalar, vur patlasın çal oynasın. Eskiden canlıydı şuan daha canlı tabi. Bunu bir Girne’de göremezsiniz. Bir Rum’un Girne’den Limasol’a göç etmesi olabilir miydi Kral romanında, olamazdı. Ben Limasol’u daha fazla özlem duyulacağı için seçtim.

Kral Limasol’dan önce yurtdışına ardından Girne’ye yerleştiriliyor. Yaşadığı ev iğreti bir ev. Kadir kaptan yaşadığı evi, oturduğu koltuğu bile benimseyememiştir. Kral Girne’yi sevmedi, Girne de Kral’ı kucaklamadı. Çünkü sen oraya ait değilsin. Burada gözden kaçırmamamız gereken bir nokta Kral’ın Narsist bir kişiliğe sahip olmasıdır. Çoğu okur tarafından bu yakalandı. Yani zamanında Ayla’yı müzik için terk etti. Dayak yedikten sonra hastanede o narsistliğini sürdürüyor. Burada biraz insafsız davranmış olabilirim Kral’a. Ama öyle yaptım işte. Yapmam lazımdı. Aksi takdirde Ayla ile buluşturmam pek etki yapmayacaktı. Basit olacaktı.

Kendini kanıtlama. Kendini kanıtlama bizim toplumumuzun da bir sorunu. Baktığınız zaman biz kimiz?, neyiz? Cebimizde 3 tane kimlik var ama her zaman kimlik arayışı içindeyiz. Kral da kendini kanıtlama, zirve peşindeydi.

Kitabınızın kapağında bir kavanoz var. Romanda da bir dilek kavanozu var. İkisi arasında bir bağlantı var mıdır?

Dilek kavanozu. Kadir kaptan ailesinden ayrı olarak getiriliyor. Birleşmiş Milletler tarafından Lefkoşa’ya getiriliyor. Bugünkü surlar içi. Önünde cephesi olmayan, dört duvar arası. Buraya koyarlar kendisini ve Limasol denizine, havasına, kokusuna alışmış bir insanı odaya koymak… Çöpten aldığı bir kavanozun içerisine su koydu, çocuğu suyun içine kalem mürekkebi koyuyor. Ama bu kendisini tatmin etmiyor ve kavanozun dışına gemi çiziyor, güneş çiziyor. Ona bakarak yatıyor. Yine küçük bir ayrıntı var orada sanırım eşi söylüyor. Her yatmaya gittiğinde televizyonun üzerindeki kavanozu sanki biri oynarmış gibi düzeltiyor. Takıntı haline getirdi. Hasret kavanozunun kapağını Nilgün Güney çizdi. İyi yakaladı.

Tabi kurgu olarak Kral’ın sonunu getirecek ipuçlarını verdim. Kostümünü giymesi. Narsist bir yan vardır orada da. Çünkü ölüme giderken zirvedeymiş gibi gidiyor.

Bir tek konu vardır. Yeni bir Kral doğdu değil mi? İsim bir defa kullanıldı bu kitapta. Onun dışında kullanılmadı. Nedim. Bunu niye yaptığım çok soruldu. Romanın devamı var. Şuanda değil. Şuan başka bir roman üzerinde çalışıyorum. Ama kitabın devamını getireceğim. Kral’ın büyümesinden 20 yıl sonra olacakları hayal etmeye, kurgulamaya başlıyorum.

Jans Mans Sokağı Çocukları kitabım anı kitabı değildir. Belgesel değildir. Belgesel tadında bir romandır. Hayalim birilerinin kitabımı keşfetmesi ve filminin yapılması. Bunu daha çok Jans Mans Sokağı Çocukları kitabım için isterim. Diğer hayalim ise kitaplarımın çevirisini yaptırmaktır. Ancak bunun için dile çok iyi hakim olunması lazım. Bilmiyorum yapılabilir mi? Çünkü bu konuda çok titizim. Her çevrilen eser değerini yarı yarıya kaybediyor. Bunu çevirecek insanın çok iyi Türkçe bilmesi lazım. Edebiyata hakim olması, kelime haznesinin çok zengin olması lazım.