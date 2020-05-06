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Ümit İnatçı'dan "Kuyu İç ve Hiç" kitabı

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Akademisyen, sanatçı, yazar Ümit İnatçı’nın “KUYU iç ve hiç” adlı kitabı, Baranga Yayınları tarafından iki dilde Türkçe ve Yunanca olarak yayınlandı.

Ümit İnatçı'dan "Kuyu İç ve Hiç" kitabı

Yayınevinden yapılan açıklamada, “KUYU iç ve hiç” kitabının, Baranga Yayınevi, Işık Kitabevi, Galeri Kültür Kitabevi ve tüm Deniz Plazalardan temin edilebileceği belirtildi. 
Açıklamada, yazar Ümit İnatçı’nın kitabıyla ilgili şu tanımlamasına da yer verildi:
“Gerçek ve metafor arasında salınan kuyu, kaygıların derinliği ve vicdanların sığlığı arasında kurulan ilişkiye işaret ediyor. Bu durum bana iç ve hiç arasındaki bağın ne kadar sıkı olduğunu hatırlattı.
Kuyunun derinliğinde hiçleşen bir beden aynı zamanda bir iç dünya kirlenmesinin de nesnesine dönüşüyordu. Sonuçta canını yitiren ve can alan arasında bir hiçlik benzeşmesinin gerçekleştiğini görürüz. 
Cellat bir kere öldürebilir ancak kurban – yok oluşuyla – her gün öldürmeye devam edebilirdi. Yası tutulamayan bir ölünün geriye kalanlardan öç alırcasına vicdanları taciz etmesi ve yaşamı erteleyen bir askıya alınma durumu yaratması, üstesinden gelinmesi zor bir iç halidir. İşte bu romanda, yazarken anlamaya ve kendimi ikna etmeye çalıştığım ikircikli durum budur.”

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