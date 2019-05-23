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Ulusararası yaz sevinci çocuk festivali 13. kez düznleniyor

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Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen ve 13. kez düzenlenecek olan “Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali”, 29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Ulusararası yaz sevinci çocuk festivali 13. kez düznleniyor
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Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Festivaller Birliği’ne üye olan Festival, bu yıl da CIOFF takvimine girdi, KKTC’nin CIOFF’a üye ilk ve tek çocuk festivali oldu.
Dernek Başkanı Salahi Döşemeci’nin verdiği bilgiye göre, Türkiye-Hindistan-Rusya-İrlanda-Bulgaristan-Makedonya-Ukrayna ve Kıbrıs olmak üzere sekiz farklı ülkenin halk dansları izlenebilecek.
Festival 29 Mayıs Çarşamba günü Dereboyu’nda kortejle başlayacak. 30 Mayıs gecesi de “FOGEM İle Yaz Bembeyaz” etkinliği yine kortej ile başlayacak.  Etkinliklerin sahne gösterileri Lefkoşa Sanat Parkı’nda gerçekleşecek.
Festival kapsamında tüm konukların ve FOGEM’li dansçıların  “Sevgi ve Barış” temalı resim çizme etkinliği yapılacak. Yine konuk çocukların ve ülkedeki çocukların birlikte ekecekleri fidan ve çiçeklerle Lefkoşa Türk Belediyesi önünde  “Sevgi Bahçesi” oluşturulacak.


31 Mayıs Cuma gecesi Alsancak’ta yer alacak festival etkinliklerinin ardından 1 Haziran Cumartesi, Değirmenlik Belediyesi tarafından organize edilen gecede Yaz Sevinci Çocuk Şenliği yapılacak.
Kıbrıs CIOFF Başkanı Özlem Kadirağa’nın verdiği bilgiye göre, Unesco’ya bağlı CIOFF dünyada barış, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde folklorik geleneklerin izleyicilere ve katılımcılara sunulmasını hedefliyor. 
Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da yaptığı açıklamada “Festival komitesi ile Gençlik Dairesi arasında imzalanan protokol gereği grupların Lapta Gençlik Kampı’nda konaklamaya başlamasından sonra festivalin çok daha başarılı şekilde organize edildiğini görmekteyiz.  Yaptığımız katkının bir festivalimizin seviyesinin yükselmesine yardımcı olmasından mutluluk duymaktayız” şeklinde konuştu.

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